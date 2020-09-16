«Шэмрок Роверс» — «Милан». Прогноз: Ибрагимович и Ребич разнесут ирландцев в Лиге Европы

Один только хорват стоит в 16 раз больше, чем весь состав «Шэмрок Роверс».

17 сентября «Шэмрок Роверс» примет «Милан» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.07. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 27.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 11.00.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Шэмрок Роверс» — «Милан»

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Шэмрок Роверс» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02.

Анализ и прогноз матча 2-го раунда квалификации Лиги Европы «Шэмрок» — «Милан» (17.09.2020)

Вслед за Лигой чемпионов благополучно стартовал новый сезон Лиги Европы. Участники уже провели первый квалификационный раунд, определились пары второго. Любителям итальянской Серии А не должно быть скучно, ведь здесь среди прочих будет биться за право пройти дальше «Милан».

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Миланцы в прошлом сезоне шикарно провели заключительную часть чемпионата Италии и заслуженно застолбили за собой шестое место. Теперь им предстоит игра во втором отборочном раунде Лиги Европы с гордым ирландским «Шэмрок Роверс» в Дублине. Встреча стартует в 21:00 мск и пройдет на стадионе «Таллахт».



Собственно, интриги здесь нет абсолютно никакой. Между командами настоящая пропасть: как в вопросе финансов, так и в вопросе класса исполнителей. Букмекеры оценивают успех дублинского клуба сумасшедшим коэффициентом 27.00. Исчерпывающий факт.



Впрочем, сказать пару ласковых в адрес ирландцев всё же стоит. Чемпионат Ирландии сейчас в самом разгаре, а «Шэмрок Роверс» лидирует с завидным отрывом. Причём за 11 игр клуб ни разу не проиграл, пропустил всего лишь шесть голов, зато забил целых 24. Проблем с тонусом, как видно, у него нет.

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При этом «Роверс» сумел пройти финский «Ильвес» в первом квалификационном раунде. Любопытно, что основное время завершилось со счётом 2:2, а ирландцы даже умудрились остаться в меньшинстве на 88-й минуте. Впрочем, получилось дотерпеть до бесконечной послематчевой серии пенальти, где они и победили (12:11).



До старта нового розыгрыша итальянской Серии А остаётся совсем чуть-чуть. «Милан» сидит без официальных матчей уже давно. В сентябре приходиться довольствоваться лишь товарищескими встречами, коих было четыре штуки.



Во всех случаях «россонери» победили, а общий счёт побед составил 16:5. Внушительно! Правда, понятно, что делать серьёзные выводы по таким играм едва ли стоит. Тут и соперники не всегда сильные, да и цели преследуются совсем иные.

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Однако стоит отметить, что Стефано Пиоли всё же время от времени включал в состав игроков основы. Совсем не исключено, что львиная доля ключевых футболистов будет задействована и в игре со скромным «Шэмроком Роверс». Во-первых, перестраховаться лишним никогда не будет, а во-вторых, на носу Серия А.

Это отличная возможность провести заключительный контрольный матч с повышенной ответственностью, чтобы футболисты почувствовали ритм и втянулись.



Букмекеры предлагают на П2 с форой (-2.5) рабочий коэффициент 1.88. Вполне можно проверить. Шансов у ирландцев действительно практически нет, так что вероятность разгрома высока. Если хозяева быстро пропустят, дальше проблем у фаворита уже не возникнет.

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При желании можно также подумать над индивидуальным тоталом угловых хозяев больше 3 штуки за коэффициент 2.10. Единственный логичный выход для «Роверса» при таких раскладах – это стандартные положения. Несыгранные соединения в обороне миланцев рискуют упускать контратаки, Доннарумме, вероятно, придётся поработать.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Шэмрок Роверс» — «Милан» 17 сентября 2020 года

Букмекеры совсем не верят в успех гордого ирландского «Шэмрок Роверс». Сейчас мы вынуждены с ними согласиться. Всё-таки между командами действительно пропасть: как в финансовом вопросе, так и в вопросе класса исполнителей. Единственный вариант для хозяев в предстоящем поединке – корнеры. В остальном разница слишком велика для того, чтобы всерьёз рассуждать о сенсации.



Ставка 1: победа «Милана» с форой (-2.5) за 1.88.



Ставка 2: индивидуальный тотал угловых «Шэмрок Роверс» больше 3 штук за 2.10.