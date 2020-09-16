«Шэмрок Роверс» — «Милан». Прогноз: Ибрагимович и Ребич разнесут ирландцев в Лиге Европы

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«Шэмрок Роверс» — «Милан», 17 сентября 2020 года, прогноз и ставка на матч Лиги Европы

«Шэмрок Роверс» — «Милан». Прогноз на матч 17.09
Алексей Анисимов
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Ставки / Прогнозы 0

17 сентября «Шэмрок Роверс» примет «Милан» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.07. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 27.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 11.00.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Шэмрок Роверс» — «Милан»

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Шэмрок Роверс» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02.

Анализ и прогноз матча 2-го раунда квалификации Лиги Европы «Шэмрок» — «Милан» (17.09.2020)

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд
17 сентября 2020, четверг. 21:00 МСК
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
Не начался
Милан
Милан, Италия

Вслед за Лигой чемпионов благополучно стартовал новый сезон Лиги Европы. Участники уже провели первый квалификационный раунд, определились пары второго. Любителям итальянской Серии А не должно быть скучно, ведь здесь среди прочих будет биться за право пройти дальше «Милан».

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Миланцы в прошлом сезоне шикарно провели заключительную часть чемпионата Италии и заслуженно застолбили за собой шестое место. Теперь им предстоит игра во втором отборочном раунде Лиги Европы с гордым ирландским «Шэмрок Роверс» в Дублине. Встреча стартует в 21:00 мск и пройдет на стадионе «Таллахт».

Собственно, интриги здесь нет абсолютно никакой. Между командами настоящая пропасть: как в вопросе финансов, так и в вопросе класса исполнителей. Букмекеры оценивают успех дублинского клуба сумасшедшим коэффициентом 27.00. Исчерпывающий факт.

Впрочем, сказать пару ласковых в адрес ирландцев всё же стоит. Чемпионат Ирландии сейчас в самом разгаре, а «Шэмрок Роверс» лидирует с завидным отрывом. Причём за 11 игр клуб ни разу не проиграл, пропустил всего лишь шесть голов, зато забил целых 24. Проблем с тонусом, как видно, у него нет.

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При этом «Роверс» сумел пройти финский «Ильвес» в первом квалификационном раунде. Любопытно, что основное время завершилось со счётом 2:2, а ирландцы даже умудрились остаться в меньшинстве на 88-й минуте. Впрочем, получилось дотерпеть до бесконечной послематчевой серии пенальти, где они и победили (12:11).

До старта нового розыгрыша итальянской Серии А остаётся совсем чуть-чуть. «Милан» сидит без официальных матчей уже давно. В сентябре приходиться довольствоваться лишь товарищескими встречами, коих было четыре штуки.

Во всех случаях «россонери» победили, а общий счёт побед составил 16:5. Внушительно! Правда, понятно, что делать серьёзные выводы по таким играм едва ли стоит. Тут и соперники не всегда сильные, да и цели преследуются совсем иные.

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Однако стоит отметить, что Стефано Пиоли всё же время от времени включал в состав игроков основы. Совсем не исключено, что львиная доля ключевых футболистов будет задействована и в игре со скромным «Шэмроком Роверс». Во-первых, перестраховаться лишним никогда не будет, а во-вторых, на носу Серия А.

Это отличная возможность провести заключительный контрольный матч с повышенной ответственностью, чтобы футболисты почувствовали ритм и втянулись.

Букмекеры предлагают на П2 с форой (-2.5) рабочий коэффициент 1.88. Вполне можно проверить. Шансов у ирландцев действительно практически нет, так что вероятность разгрома высока. Если хозяева быстро пропустят, дальше проблем у фаворита уже не возникнет.

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При желании можно также подумать над индивидуальным тоталом угловых хозяев больше 3 штуки за коэффициент 2.10. Единственный логичный выход для «Роверса» при таких раскладах – это стандартные положения. Несыгранные соединения в обороне миланцев рискуют упускать контратаки, Доннарумме, вероятно, придётся поработать.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Шэмрок Роверс» — «Милан» 17 сентября 2020 года

Букмекеры совсем не верят в успех гордого ирландского «Шэмрок Роверс». Сейчас мы вынуждены с ними согласиться. Всё-таки между командами действительно пропасть: как в финансовом вопросе, так и в вопросе класса исполнителей. Единственный вариант для хозяев в предстоящем поединке – корнеры. В остальном разница слишком велика для того, чтобы всерьёз рассуждать о сенсации.

Ставка 1: победа «Милана» с форой (-2.5) за 1.88.

Ставка 2: индивидуальный тотал угловых «Шэмрок Роверс» больше 3 штук за 2.10.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Getty Images

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