ЦСКА София — БАТЭ. Прогноз: Нехайчик, Драгун и Стасевич замучают вице-чемпиона Болгарии

17 сентября софийский ЦСКА примет БАТЭ в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех БАТЭ оценён букмекерами коэффициентом 3.05. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.42.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы ЦСКА София — БАТЭ 17 сентября

Букмекеры не уверены, что матч Лиги Европы ЦСКА София — БАТЭ получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на голы обеих команд можно за 1.80.

Анализ и прогноз матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы ЦСКА С — БАТЭ (17.09.2020)

Вслед за Лигой чемпионов благополучно стартовал новый сезон Лиги Европы. Участники уже провели первый квалификационный раунд, определились пары второго. Среди прочих здесь будут биться в одноматчевом противостоянии болгарский ЦСКА и белорусский БАТЭ.

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Путём жребия было определено, что встреча пройдёт в Болгарии на стадионе «Болгарска Армия», а начнётся в 20:00 мск. Болельщиков на трибунах не будет в связи с угрозой распространения коронавируса, но фактор своего поля всё же стоит учесть.



Софийский ЦСКА в первом раунде тоже играл дома. Принимал он тогда скромнейший клуб из Мальты «Сиренс» и еле-еле победил со счётом 2:1. Хозяева даже пропустили первыми в середине второго тайма. Однако затем отыгрались, а победный гол забили уже в компенсированное ко второму тайму время.



В чемпионате Болгарии софийцы сыграли пять матчей. Сейчас они идут без поражений на третьем месте в турнирной таблице, отставание от лидирующего «Лудогорца» составляет один пункт. Первенство взяло старт ещё в начале августа, а потому проблем с тонусом возникнуть не должно.

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Белорусский БАТЭ уже очень давно выступает на международной арене. Высшим достижением в новейшей истории клуба является участие в 1/16 финала Лиги Европы и участие в групповом этапе Лиги чемпионов. В прошлом сезоне чемпионата Беларуси он занял второе место, а потому в новом сезоне стартует в Лиге Европы со второго квалификационного раунда.



С физической подготовкой у борисовчан тоже не должно быть никаких проблем. Белорусская Высшая лига находится уже на завершающей трети, участники провели по 21-23 игры. Борисовская команда за 23 матча успела наколотить аж 49 голов и сейчас лидирует в первенстве.



Однако к обороне определённые вопросы есть. Это уже не тот клуб, который играл вничью с «Ювентусом» и «ПСЖ» в еврокубках, а также побеждал «Баварию». Да и состав сильно изменился. БАТЭ пропустил 23 гола за 23 игры во внутреннем первенстве — для претендента на титул в низовом чемпионате всё же многовато. При этом в прошлой игре он получил два мяча от худшего клуба Высшей лиги Беларуси «Смолевичей» (5:2).

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Впрочем, с защитной линией у ЦСКА из Софии тоже не всё гладко. За последних шесть игр «армейцы» пропустили шесть голов. Причём пропускали в пяти из шести случаев. При таких раскладах классическая ставка обе забьют смотрится довольно интересно. Тем более что букмекеры дают на неё приемлемый коэффициент 1.80.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы ЦСКА София — БАТЭ 17 сентября 2020 года

В целом, соперники выглядят сейчас плюс-минус сопоставимо, букмекеры отдают преимущество болгарскому клубу из-за фактора своего поля. БАТЭ уже не столько грозен, как раньше: он много забивает, но и пропускает достаточно. Однако софийский ЦСКА в последнее время тоже не славится строгостью в обороне. На наш взгляд, стоит ожидать голов в обе стороны.



Ставка: обе забьют за 1.80.