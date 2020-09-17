«Нефтехимик» — «Авангард». Прогноз: Зернов, Толчинский и Хохлачёв не заметят Барулина

18 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Авангард». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 1.50, успех «Нефтехимика» идёт за 5.80.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Авангард» 18 сентября
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Нефтехимик» — «Авангард» 18 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.08. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.90. Гол на первой минуте идёт за 14.50.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Нефтехимик» — «Авангард» (18.09.2020)
Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин.
Впрочем, первенство приостанавливать не стали, остальные клубы играют в полном объёме. График плотный, времени на отдых немного. Программа пятницы, 18 сентября, более чем скромная. Запланированы всего два матча, самый поздний из которых стартует в 19:00 мск в Нижнекамске.
Местный «Нефтехимик» будет выяснять отношения с «Авангардом». Начало регулярного чемпионата сложилось для соперников по-разному. «Волки» набрали всего два очка, добыв единственную победу над «Витязем» (4:3). Однако с учётом всех условий ситуация не кажется кошмарной.
Во-первых, сыграно только пять матчей, подавляющее большинство клубов успели провести по шесть-семь. Во-вторых, выходить на лёд пришлось на фоне серьёзных кадровых проблем. Из-за вспышки коронавируса приходилось выставлять молодёжь. Лидеры постепенно возвращаются — кто-то уже сыграл, кто-то только приступил к тренировкам.
Дальше ситуация должна выправиться. Нижнекамцы продолжают бороться и демонстрировать характер, забивают довольно часто. А вот с обороной большие проблемы: три шайбы от «Витязя», шесть — от «Йокерита», пять — от СКА и шесть — от «Автомобилиста». Удалений много, меньшинство не работает, вратари не спасают.
Достаточно сказать, что в двух предыдущих поединках «Нефтехимик» аж пять раз пропустил в формате «4 на 5». Потому самый очевидный вариант — индивидуальный верх гостей. Ведь «Авангард» сейчас на ходу: мощная предсезонка плавно перетекла в классное начало регулярного чемпионата.
Пять побед в шести матчах, все — в основное время. Проиграли только «Салавату Юлаеву» (2:3), хотя и там в третьем периоде создали достаточно. Неудачу в Уфе закрыли яркой победой над СКА со счётом 4:3. Быстро повели с разницей в три шайбы, позволили петербуржцам отыграться, но не опустили рук и забили решающий гол в меньшинстве.
Проблем с физической готовностью быть не должно, «ястребы» имели два полных дня на восстановление. Статистика очных встреч также полностью на их стороне: в четырёх предыдущих случаях они брали верх, причём неизменно в основное время. И лишь раз забили меньше трёх шайб.
От этого и оттолкнёмся. У омичей убойная атака, у нижнекамцев проблемная оборона и нестабильные вратари. Мы бы выбирали между ИТБ 3 шайбы «Авангарда» за 1.88 и комбинированной ставкой Х2 + тотал больше 4.5 гола за 2.13.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Авангард» 18 сентября 2020 года
«Авангард» находится в отличной форме: пять побед в основное время в шести матчах, полный порядок с атакой. «Нефтехимик» постепенно решает кадровые проблемы, но до выправления ситуации ещё далеко. Четыре предыдущие очные встречи завершились в пользу омичей, во всех случаях им хватило 60 минут. Думается, свои три-четыре гола «ястребы» оформят.
Ставка: ИТБ 3 гола «Авангарда» за 1.88.
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