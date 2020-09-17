«Нефтехимик» — «Авангард». Прогноз: Зернов, Толчинский и Хохлачёв не заметят Барулина

18 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Авангард». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 1.50, успех «Нефтехимика» идёт за 5.80.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Авангард» 18 сентября

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Нефтехимик» — «Авангард» 18 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.08. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.90. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Нефтехимик» — «Авангард» (18.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин.

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Впрочем, первенство приостанавливать не стали, остальные клубы играют в полном объёме. График плотный, времени на отдых немного. Программа пятницы, 18 сентября, более чем скромная. Запланированы всего два матча, самый поздний из которых стартует в 19:00 мск в Нижнекамске.

Местный «Нефтехимик» будет выяснять отношения с «Авангардом». Начало регулярного чемпионата сложилось для соперников по-разному. «Волки» набрали всего два очка, добыв единственную победу над «Витязем» (4:3). Однако с учётом всех условий ситуация не кажется кошмарной.

Во-первых, сыграно только пять матчей, подавляющее большинство клубов успели провести по шесть-семь. Во-вторых, выходить на лёд пришлось на фоне серьёзных кадровых проблем. Из-за вспышки коронавируса приходилось выставлять молодёжь. Лидеры постепенно возвращаются — кто-то уже сыграл, кто-то только приступил к тренировкам.

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Дальше ситуация должна выправиться. Нижнекамцы продолжают бороться и демонстрировать характер, забивают довольно часто. А вот с обороной большие проблемы: три шайбы от «Витязя», шесть — от «Йокерита», пять — от СКА и шесть — от «Автомобилиста». Удалений много, меньшинство не работает, вратари не спасают.

Достаточно сказать, что в двух предыдущих поединках «Нефтехимик» аж пять раз пропустил в формате «4 на 5». Потому самый очевидный вариант — индивидуальный верх гостей. Ведь «Авангард» сейчас на ходу: мощная предсезонка плавно перетекла в классное начало регулярного чемпионата.

Пять побед в шести матчах, все — в основное время. Проиграли только «Салавату Юлаеву» (2:3), хотя и там в третьем периоде создали достаточно. Неудачу в Уфе закрыли яркой победой над СКА со счётом 4:3. Быстро повели с разницей в три шайбы, позволили петербуржцам отыграться, но не опустили рук и забили решающий гол в меньшинстве.

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Проблем с физической готовностью быть не должно, «ястребы» имели два полных дня на восстановление. Статистика очных встреч также полностью на их стороне: в четырёх предыдущих случаях они брали верх, причём неизменно в основное время. И лишь раз забили меньше трёх шайб.

От этого и оттолкнёмся. У омичей убойная атака, у нижнекамцев проблемная оборона и нестабильные вратари. Мы бы выбирали между ИТБ 3 шайбы «Авангарда» за 1.88 и комбинированной ставкой Х2 + тотал больше 4.5 гола за 2.13.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Авангард» 18 сентября 2020 года

«Авангард» находится в отличной форме: пять побед в основное время в шести матчах, полный порядок с атакой. «Нефтехимик» постепенно решает кадровые проблемы, но до выправления ситуации ещё далеко. Четыре предыдущие очные встречи завершились в пользу омичей, во всех случаях им хватило 60 минут. Думается, свои три-четыре гола «ястребы» оформят.

Ставка: ИТБ 3 гола «Авангарда» за 1.88.