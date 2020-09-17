«Фамаликан» — «Бенфика». Прогноз: не попавшие на «Краснодар» Пицци и Вайгль выпустят пар

18 сентября «Фамаликан» и «Бенфика» сыграют в матче 1-го тура чемпионата Португалии Португалии. Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Фамаликана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 7.30. Успех «Бенфики» оценён букмекерами коэффициентом 1.43.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Португалии «Фамаликан» — «Бенфика»
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Португалии «Фамаликан» — «Бенфика» 18 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.73, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.23. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.80.
Анализ и прогноз матча чемпионата Португалии «Фамаликан» — «Бенфика» (18.09.2020)
Чемпионат Португалии стартует синхронно с немецкой Бундеслигой, 18 сентября. На первый игровой день запланированы два матча. Основное внимание приковано к Вила-Нова-ди-Фамаликану, где местный «Фамаликан» на стадионе «Мунисипал» будет принимать «Бенфику».
Лиссабонцы переживают непростой период. Они завалили возобновление минувшего розыгрыша Примейры, позволив «Порту» без проблем забрать чемпионство. Второе место вопросов не вызывало («Спортинг» и остальные безнадёжно отстали), да только пришлось стартовать в Лиге чемпионов уже с третьего квалификационного раунда.
Дальше — кошмар. Выпал греческий ПАОК, а жеребьёвка решила, что играть предстоит в Греции. «Орлы», естественно, имели заметное преимущество: 73% владения мячом, 16-8 по ударам, 5-2 по попаданиям в створ, 10-2 по угловым. Соперник подсаживался на карточки, прижимался к воротам, но терпел.
И забил два гола с двух попаданий в створ. Причём второй на счету Ришайро Живковича, который подписал контракт с греками около недели назад, а до этого защищал цвета «Бенфики». 24-летний футболист вышел на поле в середине второго тайма и забил на 75-й минуте. Гости отквитали один мяч в компенсированное время, но и только (1:2).
В общем, мимо Лиги чемпионов подопечные Жорже Жезуза пролетели со свистом, а это огромный удар по карману. В Лиге Европы призовые гораздо меньше, так что ситуация крайне неприятная. Понятно, что команда будет необычайно зла и постарается выместить всю ярость в национальном первенстве. Ничего другого не остаётся.
Правда, соперник неприятный. Скромный «Фамаликан» стал главным открытием минувшего сезона Примеры. Выходец из первого дивизиона мощно стартовал и даже лидировал в турнирной таблице. В итоге заданный темп не потянул и откатился на шестую строчку, что тоже заслуживает комплиментов. Остановился в шаге от попадания в еврокубки.
В межсезонье «Бенфика» совершила несколько заметных трансферов, а вот «Фамаликан» продал целый ряд футболистов основного состава. Насколько удачно удалось подобрать замену — большой вопрос. По ощущениям старт сезона получится для хозяев непростым, предстоит улучшать взаимопонимание.
Думается, разъярённые лиссабонцы победят тут без особых проблем. Уровень состава у них теперь, пожалуй, сильнейший в стране, а противник ослаб за перерыв. На П2 с форой (-1) дают аккуратный коэффициент 1.67, варианты посмелее — П2 с форой (-1.5) за 2.25 и П2 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.80. Больше трёх хозяева вряд ли пропустят, но тягаться с грандом им будет сложно.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Португалии «Фамаликан» — «Бенфика» 18 сентября 2020 года
«Фамаликан» удивил в прошлом сезоне, но продал целый ряд лидеров во время паузы. И, скорее всего, просядет. «Бенфика» имеет огромное преимущество по уровню состава и будет необычайно зла после вылета из Лиги чемпионов. Думается, разъярённые гости добудут три очка на выезде.
Ставка: победа «Бенфики» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.80.
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