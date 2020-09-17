«Фамаликан» — «Бенфика». Прогноз: не попавшие на «Краснодар» Пицци и Вайгль выпустят пар

18 сентября «Фамаликан» и «Бенфика» сыграют в матче 1-го тура чемпионата Португалии Португалии. Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Фамаликана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 7.30. Успех «Бенфики» оценён букмекерами коэффициентом 1.43.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Португалии «Фамаликан» — «Бенфика»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Португалии «Фамаликан» — «Бенфика» 18 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.73, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.23. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.80.

Анализ и прогноз матча чемпионата Португалии «Фамаликан» — «Бенфика» (18.09.2020)

Чемпионат Португалии стартует синхронно с немецкой Бундеслигой, 18 сентября. На первый игровой день запланированы два матча. Основное внимание приковано к Вила-Нова-ди-Фамаликану, где местный «Фамаликан» на стадионе «Мунисипал» будет принимать «Бенфику».

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Лиссабонцы переживают непростой период. Они завалили возобновление минувшего розыгрыша Примейры, позволив «Порту» без проблем забрать чемпионство. Второе место вопросов не вызывало («Спортинг» и остальные безнадёжно отстали), да только пришлось стартовать в Лиге чемпионов уже с третьего квалификационного раунда.

Дальше — кошмар. Выпал греческий ПАОК, а жеребьёвка решила, что играть предстоит в Греции. «Орлы», естественно, имели заметное преимущество: 73% владения мячом, 16-8 по ударам, 5-2 по попаданиям в створ, 10-2 по угловым. Соперник подсаживался на карточки, прижимался к воротам, но терпел.

И забил два гола с двух попаданий в створ. Причём второй на счету Ришайро Живковича, который подписал контракт с греками около недели назад, а до этого защищал цвета «Бенфики». 24-летний футболист вышел на поле в середине второго тайма и забил на 75-й минуте. Гости отквитали один мяч в компенсированное время, но и только (1:2).

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В общем, мимо Лиги чемпионов подопечные Жорже Жезуза пролетели со свистом, а это огромный удар по карману. В Лиге Европы призовые гораздо меньше, так что ситуация крайне неприятная. Понятно, что команда будет необычайно зла и постарается выместить всю ярость в национальном первенстве. Ничего другого не остаётся.

Правда, соперник неприятный. Скромный «Фамаликан» стал главным открытием минувшего сезона Примеры. Выходец из первого дивизиона мощно стартовал и даже лидировал в турнирной таблице. В итоге заданный темп не потянул и откатился на шестую строчку, что тоже заслуживает комплиментов. Остановился в шаге от попадания в еврокубки.

В межсезонье «Бенфика» совершила несколько заметных трансферов, а вот «Фамаликан» продал целый ряд футболистов основного состава. Насколько удачно удалось подобрать замену — большой вопрос. По ощущениям старт сезона получится для хозяев непростым, предстоит улучшать взаимопонимание.

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Думается, разъярённые лиссабонцы победят тут без особых проблем. Уровень состава у них теперь, пожалуй, сильнейший в стране, а противник ослаб за перерыв. На П2 с форой (-1) дают аккуратный коэффициент 1.67, варианты посмелее — П2 с форой (-1.5) за 2.25 и П2 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.80. Больше трёх хозяева вряд ли пропустят, но тягаться с грандом им будет сложно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Португалии «Фамаликан» — «Бенфика» 18 сентября 2020 года

«Фамаликан» удивил в прошлом сезоне, но продал целый ряд лидеров во время паузы. И, скорее всего, просядет. «Бенфика» имеет огромное преимущество по уровню состава и будет необычайно зла после вылета из Лиги чемпионов. Думается, разъярённые гости добудут три очка на выезде.

Ставка: победа «Бенфики» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.80.