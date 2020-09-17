Колби Ковингтон — Тайрон Вудли. Прогноз на бой UFC: Хаос приблизит реванш с Камару Усманом

Бой Колби Ковингтон — Тайрон Вудли состоится 20 сентября 2020 года. Поединок в полусредней весовой категории состоится в рамках турнира UFC Fight Night. Начало — не ранее 7:00 мск. Букмекеры считают фаворитом Ковингтона: поставить на победу Колби можно с коэффициентом 1.29, успех Вудли идёт за 3.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 51.0.

Прогноз и анализ боя UFC Ковингтон — Вудли (20.09.2020)

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Главным событием станет битва Колби Ковингтона и Тайрона Вудли, которая пройдёт в полусреднем весе. Вывеска громкая: бывший претендент на чемпионский титул и второй номер официального рейтинга претендентов UFC сразится с бывшим чемпионом и пятым номером рейтинга претендентов.



Шансы Ковингтона гораздо выше. Он находится в замечательном возрасте — всего 32 года. Опыта уже достаточно, а времени впереди навалом. Хаос выдал серию из семи побед, после чего абсолютно заслуженно вышел на чемпионский бой против доминирующего чемпиона Камару Усмана.



И задал тому знатную трёпку. Обычно американец нигерийского происхождения побеждает в максимально надёжной и незрелищной манере, залёживая оппонентов в партере при минимальном уроне. С Колби не вышло: тот несколько раз хорошенько попал, но в конце пятого раунда всё же проиграл техническим нокаутом.

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Было это ещё в декабре 2019 года, то есть 10 месяцев назад. Более чем достаточно на восстановление и полноценную подготовку. Судя по видео из тренировочного лагеря, Ковингтон находится в отличной форме и готов вернуться на победный путь. Соперник авторитетный и заслуженный, но не более того.



Вудли удерживал чемпионский пояс с 2016 по 2019 год. Дальше ничего не смог поделать с Камару Усманом (проиграл единогласным решением судей абсолютно по делу, бой прошёл в одну калитку), а в мае 2020 года ещё и спасовал перед Гилбертом Бёрнсом. Тоже единогласным решением по итогам пяти раундов.



T-Wood никогда не отличался зрелищностью, что влияло на отношение со стороны президента UFC Дэйны Уайта. Американец любит переводить дело в партер, где старается набирать очки без особой активности. Самое главное, что в двух предыдущих поединках он выглядел просто кошмарно.

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А Ковингтон пришёл в смешанные единоборства именно из вольной борьбы, где котировался довольно высоко. Он очень техничен и изворотлив, поэтому просто залежать его в партере не получится. А на что-то другое 38-летний Вудли, похоже, уже просто не способен.



Потому шансы Колби кажутся гораздо выше. Букмекеры это прекрасно понимают, выставляя на П1 всего лишь 1.29. В то же время вероятность нокаута не высока, пять предыдущих побед Хаос добыл единогласным решением судей, а сам Вудли улетал в нокаут всего один раз за карьеру. Да и то в далёком 2012 году.



Лишний раз рисковать Ковингтону после чувствительного поражения ни к чему. Ждём аккуратного дебюта, после которого фаворит постепенно начнёт наращивать преимущество. В лучшем случае он оформит победу в поздних раундах, но скорее всего дело дойдёт до решения судей.

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Если коэффициент 1.29 на П1 вас не устраивает, придётся рисковать. Мы бы выбирали между победой Ковингтона решением судей за 1.69 и П1 нокаутом 5.00. Аккуратный вариант — П1 в 4-5 раунде или по очкам, на него дают 1.55.

Прогноз на бой UFC Колби Ковингтон — Тайрон Вудли 20 сентября 2020 года

Вудли никогда не отличался зрелищностью: переводил соперника в партер, где спокойно набирал очки. Два последних боя он провёл кошмарно, а Ковингтон сам пришёл из вольной борьбы. Внизу он хорош и очень изворотлив. Да к тому же моложе, техничнее и быстрее. Думается, Колби без особых проблем одержит победу.



Ставка: победа Ковингтона в 4-5 раунде или по очкам за 1.55.