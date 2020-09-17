«Краснодар» — «Химки». Прогноз: Берг и Сафонов добудут победу перед Лигой чемпионов

18 сентября «Краснодар» примет «Химки» в матче 8-го тура чемпионата России. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 9.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.25.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Краснодар» — «Химки»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Краснодар» — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.89.

Анализ и прогноз матча 8-го тура РПЛ «Краснодар» — «Химки» (18.09.2020)

В Российской Премьер-Лиге отгремел седьмой тур, но без казусов не обошлось. Щупальца коронавируса никак не хотят отпускать мир спорта. Один из поединков, в котором волгоградский «Ротор» должен был принимать «Краснодар», отменили из-за серьёзных проблем хозяев с COVID-19. Хозяевам присудили техническое поражение.

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В итоге краснодарцы сидят без игровой практики с конца августа, а ведь им уже 22 сентября принимать греческий ПАОК в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Единственной контрольной встречей перед ответственными событием станет для краснодарского клуба домашний поединок с «Химками» в РПЛ. Игра начнётся в 20:00 мск и пройдёт на стадионе «ФК Краснодар».



«Химки» за семь сыгранных туров сумели поживиться лишь тремя очками. Сейчас они занимают предпоследнюю строчку в турнирной таблице, опережая «Ротор» всего на один пункт. От спасительной 12-й позиции их отделяет целых четыре балла.



В матче прошлого тура химчане гостили у «Урала» и уступили со счётом 1:3. На первых порах они даже проводили опасные атаки, но привезли себе пенальти и пропустили. Екатеринбуржцы почувствовали уверенность и забили второй гол с углового. Во втором тайме у красно-чёрных получилось отквитать один мяч, но снова на угловом забыли игрока и пропустили третий.

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Понятно, почему «Краснодар» идёт фаворитом в предстоящем поединке даже с отсутствием должного тонуса. Всё же тут и класс исполнителей разнится, и химчане выступают не самым лучшим образом. Они пропускают в каждом матче, а всего вытащили мяч из сетки ворот уже 11 раз. Натуральный кошмар.



Оборона у «быков» в нынешнем сезоне крайне стабильная. За шесть игр они пропустили только четыре гола. А дома не смогли остановить лишь мощные атаки ЦСКА (1:1) и «Ростова» (1:1). При таких раскладах стоит подумать над ставкой П1 всухую за коэффициент 2.10.



Вполне можно ожидать от краснодарцев аккуратной игры, тратить лишние силы сейчас незачем. Крайне важно будет подойти к ПАОКу, который выбил сильную «Бенфику», не только без травм, но и в хорошем моральном настроении. А потому победа нужна ещё и с точки зрения психологии.

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Да и во внутреннем чемпионате необходимо набирать очки. После технической победы над «Ротором» у команды 11 баллов. Сейчас она располагается в верхней части турнирной таблицы, находясь неподалёку от группы лидеров. И всё же явно собирается забраться повыше.



Практически наверняка «Краснодар» постарается взять мяч под свой контроль в домашней игре с «Химками». Мурад Мусаев пропагандирует комбинационный атакующий футбол. К слову, на данный момент в среднем за игру она владеет мячом свыше 60% времени. Правда, далеко не всегда удаётся конвертировать контроль в остроту, но это уже отдельная история.



При таких раскладах П1 по угловым с форой (-3) за 1.87 выглядит интересно. Статистика на нашей стороне. «Быки» в среднем за игру подаёт практически семь корнеров, а химчане не имеют в своём активе даже трёх с половиной.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Краснодар» — «Химки» 18 сентября

«Краснодару» совсем скоро принимать греческий ПАОК в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Важно подойти к нему в хорошей форме, с минимумом травм и в хорошем настроении. Краснодарцы мало пропускают в новом сезоне, а у «Химок» по-прежнему поводов для оптимизма. На наш взгляд, хозяева не позволят разбежаться химчанам.



Ставка 1: победа «Краснодара» всухую за 2.10.



Ставка 2: победа хозяев по угловым с форой (-3) за 1.87.