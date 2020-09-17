«Иртыш» — «Крылья Советов». Прогноз: Гацкан, Фролов и Полуяхтов добьют худший клуб ФНЛ

Три недели назад самарцы победили омичей в Кубке России со счётом 5:0.

19 сентября «Иртыш» и «Крылья Советов» сыграют в матче 10-го тура ФНЛ. Начало встречи — в 17:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Крыльев» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех «Иртыша» оценён букмекерами коэффициентом 12.50.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Иртыш» — «Крылья Советов» 19 сентября

Букмекеры уверены, что матч ФНЛ «Иртыш» — «Крылья Советов» 19 сентября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.02, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.86. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.35.

Анализ и прогноз матча 10-го тура ФНЛ «Иртыш» — «Крылья Советов» (19.09.2020)

ФНЛ набирает обороты. Лучшая лига мира вернулась в строй ещё 1 августа. Календарь по понятным причинам весьма плотный: участников много, а времени до наступления холодов мало. Потому возможностей отдохнуть практически не будет. На дворе середина сентября, а впереди уже 10-й тур.

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Все 10 матчей (один отменён из-за коронавируса) состоятся в один день. А именно — в субботу, 19 сентября. «Иртыш» будет принимать «Крылья Советов», хотя хозяин поля тут более чем условный. Дело в том, что клуб из Омска вынужден проводить домашние встречи в Домодедово, поскольку в Омске и Тюмени запрещены массовые мероприятия.

В результате новичок ФНЛ фактически остался без домашних матчей. Старт сезона получился просто кошмарным — всего одно очко в девяти турах и чистое последнее место в турнирной таблице. Единственная ничья состоялась с несчастной «Томью», которая сейчас располагается на предпоследней строчке.

А в восьми оставшихся поединках случилось восемь поражений с общей разницей голов 4:17. Натуральная жуть. Справедливости ради, с обороной всё не так плохо. Команда лишь однажды пропустила больше двух мячей — 0:5 от «Спартака-2», где ещё в первом тайме осталась в меньшинстве. Четыре из пяти голов она получила вдесятером.

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«Крылья Советов» кошмарно начали сезон, появились даже слухи о возможном уходе Игоря Осинькина с поста главного тренера. Дальше положение удалось выправить. В трёх предыдущих турах добыто три победы, все до единой — всухую. 3:0 с «Нижним Новгородом», 1:0 с «Чертаново» и 2:0 с «Томью».

Теперь дышится чуть легче. 16 очков в девяти турах и шестое место в турнирной таблице ФНЛ. Самарцы явно рассчитывали на большее, но с учётом смены тренера и солидных изменений в составе результат следует считать приемлемым. Отставание от идущего вторым «Спартака-2» составляет три балла, хотя красно-белые на повышение в классе не претендуют. А все остальные ещё ближе.

В общем, надо просто побеждать и ждать осечек конкурентов. По уровню исполнительского мастерства гости имеют колоссальное преимущество. Соперники пересекались в 1/64 финала три недели назад, там «Крылья» натурально уничтожили новичка ФНЛ. Два гола к 14-й минуте и итоговые 5:0.

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На этот раз, скорее всего, гости выиграют поскромнее, но вообще сомневаться в их победе сложно. Букмекеры дают на П2 смешной коэффициент 1.27, а потому придётся выкручиваться. Мы бы выбирали между П2 всухую за 1.62 и ИТБ 2 гола «Крыльев Советов» за 1.93. Ждём тут чего-то вроде 0:2 или 0:3.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Иртыш» — «Крылья Советов» 19 сентября 2020 года

Разница в исполнительском мастерстве громадна. Самарцы ещё в прошлом сезоне выступали в РПЛ и идут на серии из трёх побед всухую, а «Иртыш» в девяти турах набрал всего одно очко и замыкает турнирную таблицу. «Крыльям» нужно подниматься наверх, так что пощады хозяева вряд ли дождутся. Думается, свои два-три гола фаворит оформит.

Ставка: ИТБ 2 гола «Крыльев Советов» за 1.93.