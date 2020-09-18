«Вильярреал» — «Эйбар». Прогноз: Эмери, Алькасер и Альбиоль добудут первую победу в сезоне

19 сентября состоится матч 2-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Эйбар». Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Вильярреала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех «Эйбара» оценён букмекерами коэффициентом 6.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Эйбар»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Эйбар» 19 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.96, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.03. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.15.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Примеры «Вильярреал» — «Эйбар»» (19.09.2020)

Летняя пауза в чемпионате Испании получилась небольшой из-за коронавируса, зато шума было много. Лионель Месси всё же остался в «Барселоне» и в открытую критиковал Жозепа Бартомеу, Фёдор Смолов завершил аренду в «Сельте» и вернулся в «Локомотив», «Валенсия» терпела бедствие.

Хамзат Чимаев — Джеральд Миршерт. Прогноз на бой: шумный швед из Чечни поставит UFC на уши Чимаев проведёт третий бой за два месяца. Предыдущие закончились быстро.

Международная пауза осталась позади, пришло время для нового розыгрыша испанской Примеры. Правда, пока приходится обходиться без грандов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» получили дополнительный отдых от руководства лиги, поскольку в августе участвовали в решающих стадиях еврокубков.

Программа второго тура Ла Лиги стартует 19 сентября тремя матчами. Самый ранний из них начнётся в 17:00 в Вильярреале, где местный одноимённый клуб на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» будет выяснять отношения с «Эйбаром». В первом туре соперники синхронно выдали мирные исходы.

«Жёлтая субмарина» умудрилась на своём поле потерять очки с «Уэской», которая минувший сезон провела в Сегунде. Первый тайм получился откровенно слабым, а ближе к перерыву Пабло Маффео из пределов штрафной левой ногой уложил мяч в сетку. Только после этого хозяева проснулись и добавили.

Колби Ковингтон — Тайрон Вудли. Прогноз на бой UFC: Хаос приблизит реванш с Камару Усманом Бывший чемпион потерпел два поражения подряд и приближается к завершению карьеры.

Остроты стало побольше, а в середине второго тайма даже сравняли счёт с пенальти. В оставшееся время владели преимуществом, но второй мяч забить не смогли. Дебют Унаи Эмери получился скомканным: имели возможность взять три очка при среднем качестве футбола, подвела реализация.

«Эйбар» тем временем на своём поле выдал нули с «Сельтой». Было много возни и потерь в центре поля, а вот с созиданием категорически не задалось. Четыре попадания в створ на двоих и по три угловых в каждую сторону. «Кельты» имели пару хороших моментов (Айду и Мендес били из пределов штрафной), а вот «оружейники» не создали ровным счётом ничего.

Вполне справедливо, что букмекеры отдают заметное преимущество хозяевам. Состав у них явно сильнее, плюс своё поле. Три предыдущих очных встречи на «Эль-Мадригале» завершились в пользу «жёлтой субмарины», причём всякий раз всухую. 4:0, 1:0 и 3:0. В атаке «Эйбар» действительно смотрится бледно, от этого и оттолкнёмся.

Серроне — Прайс. Прогноз на бой UFC: жертва Фергюсона и Макгрегора подарит шикарный бой Проверяем коэффициент 5.75 на UFC Fight Night.

На П1 всухую букмекеры дают прекрасный коэффициент 2.70. Вариант помягче — П1 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.92. У «Вильярреала» после заметных кадровых перестановок и смены тренера на первых порах непременно будут трудности, так что большого количества голов от них не ждём. Да и подопечные Хосе Луиса Мендилибара много обычно не пропускают.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Вильярреал» — «Эйбар» 19 сентября 2020 года

Подопечные Унаи Эмери заметно превосходят соперника по составу, да ещё и будут играть в родных стенах. Три предыдущие очные встречи на «Эль-Мадригале» завершились победами хозяев всухую. Созидание даётся «Эйбару» с большим трудом, так что проверить коэффициент 2.70 имеет смысл. Именно столько дают на то, что «Вильярреал» победит и не пропустит.

Ставка: победа «Вильярреала» всухую за 2.70.