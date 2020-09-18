«Вильярреал» — «Эйбар». Прогноз: Эмери, Алькасер и Альбиоль добудут первую победу в сезоне

19 сентября состоится матч 2-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Эйбар». Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Вильярреала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех «Эйбара» оценён букмекерами коэффициентом 6.30.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Эйбар»
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Эйбар» 19 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.96, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.03. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.15.
Анализ и прогноз матча 2-го тура Примеры «Вильярреал» — «Эйбар»» (19.09.2020)
Летняя пауза в чемпионате Испании получилась небольшой из-за коронавируса, зато шума было много. Лионель Месси всё же остался в «Барселоне» и в открытую критиковал Жозепа Бартомеу, Фёдор Смолов завершил аренду в «Сельте» и вернулся в «Локомотив», «Валенсия» терпела бедствие.
Международная пауза осталась позади, пришло время для нового розыгрыша испанской Примеры. Правда, пока приходится обходиться без грандов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» получили дополнительный отдых от руководства лиги, поскольку в августе участвовали в решающих стадиях еврокубков.
Программа второго тура Ла Лиги стартует 19 сентября тремя матчами. Самый ранний из них начнётся в 17:00 в Вильярреале, где местный одноимённый клуб на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» будет выяснять отношения с «Эйбаром». В первом туре соперники синхронно выдали мирные исходы.
«Жёлтая субмарина» умудрилась на своём поле потерять очки с «Уэской», которая минувший сезон провела в Сегунде. Первый тайм получился откровенно слабым, а ближе к перерыву Пабло Маффео из пределов штрафной левой ногой уложил мяч в сетку. Только после этого хозяева проснулись и добавили.
Остроты стало побольше, а в середине второго тайма даже сравняли счёт с пенальти. В оставшееся время владели преимуществом, но второй мяч забить не смогли. Дебют Унаи Эмери получился скомканным: имели возможность взять три очка при среднем качестве футбола, подвела реализация.
«Эйбар» тем временем на своём поле выдал нули с «Сельтой». Было много возни и потерь в центре поля, а вот с созиданием категорически не задалось. Четыре попадания в створ на двоих и по три угловых в каждую сторону. «Кельты» имели пару хороших моментов (Айду и Мендес били из пределов штрафной), а вот «оружейники» не создали ровным счётом ничего.
Вполне справедливо, что букмекеры отдают заметное преимущество хозяевам. Состав у них явно сильнее, плюс своё поле. Три предыдущих очных встречи на «Эль-Мадригале» завершились в пользу «жёлтой субмарины», причём всякий раз всухую. 4:0, 1:0 и 3:0. В атаке «Эйбар» действительно смотрится бледно, от этого и оттолкнёмся.
На П1 всухую букмекеры дают прекрасный коэффициент 2.70. Вариант помягче — П1 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.92. У «Вильярреала» после заметных кадровых перестановок и смены тренера на первых порах непременно будут трудности, так что большого количества голов от них не ждём. Да и подопечные Хосе Луиса Мендилибара много обычно не пропускают.
Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Вильярреал» — «Эйбар» 19 сентября 2020 года
Подопечные Унаи Эмери заметно превосходят соперника по составу, да ещё и будут играть в родных стенах. Три предыдущие очные встречи на «Эль-Мадригале» завершились победами хозяев всухую. Созидание даётся «Эйбару» с большим трудом, так что проверить коэффициент 2.70 имеет смысл. Именно столько дают на то, что «Вильярреал» победит и не пропустит.
Ставка: победа «Вильярреала» всухую за 2.70.
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