«Кёльн» — «Хоффенхайм». Прогноз: не матч, а прекрасная реклама для чемпионата Германии

Соперники много забивают и часто пропускают, а возвращение зрителей на трибуны только добавит желания.

19 сентября состоится матч 1-го тура чемпионата Германии «Кёльн» — «Хоффенхайм». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не видят фаворита: поставить на победу «Кёльна» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.63. Успех «Хоффенхайма» оценён букмекерами коэффициентом 2.71. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.96.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Германии «Кёльн» — «Хоффенхайм»

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Кёльн» — «Хоффенхайм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Бундеслиги «Кёльн» — «Хоффенхайм» (19.09.2020)

Первое окно для сборных успешно закрылось, ждём октября. Потихоньку начинают новый сезон топовые лиги Европы. Уже играют во Франции и России, 12 сентября стартовали испанская Примера с английской Премьер-лигой. Пришёл черед немецкой Бундеслиги и итальянской Серии А.

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Впрочем, подавляющее большинство немецких клубов уже провели по одному официальному матчу, поскольку 12-14 сентября состоялся первый раунд Кубка Германии. 18 сентября игрой «Шальке» и «Баварии» стартует Бундеслига-2020/2021, на следующий день состоятся ещё шесть поединков.



В 16:30 в Кёльне местный одноимённый клуб на стадионе «Райн-Энерги» начнёт выяснять отношения с «Хоффенхаймом». Обе команды преодолели барьер первого раунда Кубка Германии, хотя сделали это абсолютно по разному. «Кёльн» разнёс клуб «Альтглинике» из региональной лиги (четвёртый дивизион).



3:0 к перерыву, 6:0 к финальному свистку. Никаких проблем не возникло. А вот «Хоффенхайму» изрядно намучился с «Кемницером» из третьей лиги. Основное время завершилось со счётом 1:1, в дополнительных таймах соперники обменялись голами. И доигрались до серии пенальти, где клуб из Бундеслиги оказался точнее.

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Впрочем, особых поводов для паники нет: состав оказался полуторным, а подопечные Себастьяна Хенёса владели подавляющим преимуществом. Просто хозяева забили два гола с трёх попаданий в створ. В первом туре чемпионата Германии проблемы с результативностью тоже вряд ли возникнут.



Дело в том, что соперники входят в число самых ярких и весёлых середняков чемпионата Германии. Сине-белые выступили в минувшем сезоне заметно успешнее — шестое место, путёвка в Лигу Европы. «Козлы» провалили возобновление первенства и спустились на 14-ю строчку, зато будут играть на своём поле. А ведь трибуны разрешено заполнить на 20%.



Думается, возвращение болельщиков только добавит желания сыграть в атаку. «Кёльн» вообще забил абсолютно во всех домашних матчах минувшего розыгрыша Бундеслиги, а «деревенские» великолепно действовали на выезде: всего три поражения, разница голов 27:16. Внушительно.

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Напрашивается классическая для чемпионата Германии ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» за 1.84. В прошлом сезоне она зашла оба раза (3:1 и 2:1 в пользу «Хоффенхайма»). Вариант посмелее — Х2 + обе забьют за 2.22. Состав у гостей всё же покрепче, да и история противостояния впечатляет.



Дело в том, что сине-белые не проигрывают «козлам» аж с апреля 2015 года. С тех пор они успели пересечься девять раз — пять побед и четыре мирных исхода. Доверимся цифрам.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Кёльн» — «Хоффенхайм» 19 сентября

«Кёльн» забил абсолютно во всех домашних матчах минувшего розыгрыша Бундеслиги. Пропускают «козлы» тоже очень много. «Хоффенхайм» имеет преимущество по уровню исполнителей, а возвращение зрителей на трибуны (пусть и всего 20%) должно добавить футболистам эмоций. Ждём яркого футбола, большого количества моментов и голов в обе стороны.



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.84.