«Верона» — «Рома». Прогноз: Джеко, Мхитарян и Пеллегрини начнут в Серии А без раскачки

19 сентября состоится матч 1-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Рома». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ромы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех «Вероны» оценён букмекерами коэффициентом 3.84. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.72.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Верона» — «Рома»

Букмекеры считают, что матч Серии А «Верона» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Серии А «Верона» — «Рома» (19.09.2020)

Предыдущий сезон остался в прошлом, топ-5 лиги возвращаются в строй. Первой стартовала французская Лига 1, в первой половине сентября пришёл черёд английской Премьер-лиги и испанской Примеры. В Германии уже сыграли первый раунд национального кубка и 18 сентября распакуют Бундеслигу, теперь наступает праздник для любителей итальянского футбола.

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Новый розыгрыш Серии А стартует 19 сентября двумя матчами. Наиболее поздний из них начнётся в 21:45 в Вероне, где местный одноимённый клуб на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» будет выяснять отношения с «Ромой». Фаворит понятен, но несколько факторов путают ситуацию.



Разумеется, по уровню исполнителей римляне имеют заметный перевес. Прошлый сезон ожидаемо получился очень тяжёлым. Смена тренера и кадровая текучка обернулись проблемами, в результате чего надежды на попадание в топ-4 быстро улетучились. Впрочем, концовку команда провела круто.



В восьми заключительных турах набрали 22 очка из 24 возможных — семь побед и одна ничья (2:2 с «Интером»). Среди прочих одолели «Парму» (2:1), «Верону» (2:1), «Фиорентину» (2:1) и лишённый мотивации «Ювентус» (3:1). Финишного спурта хватило, чтобы с запасом занять пятую строчку и напрямую попасть в групповой этап Лиги Европы. С еврокубками не сложилось, поскольку в 1/8 финала выпала «Севилья» (0:2).

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«Верона» долгое время находилось рядом с зоной еврокубков, однако после возобновления первенства результаты упали и команда сползла в середину турнирной таблицы. Заключительные туры превратились в формальность, подопечные Ивана Юрича финишировали на 11-й строчке.



У «Ромы» из-за травм будут отсутствовать сразу несколько футболистов основной обоймы — Перотти, Клюйверт, Дзаньоло. Не удалось договориться с «Манчестер Юнайтед» по трансферу Криса Смоллинга, который выступал на правах аренды. А теперь Эдин Джеко может перейти в «Ювентус». В таком случае римляне приобретут Аркадиуша Милика, но пока сделка в подвешенном состоянии.



Понятно, что подобная неопределённость по умолчанию не может идти футболистам на пользу. И всё же. Разница в уровне исполнителей очевидна, фактор своего поля нивелируется отсутствием зрителей, статистика очных встреч также полностью на стороне «волков». Они забрали четыре предыдущих матча и не проигрывали «Вероне» с момента её повышения в классе в 2013 году (семь побед, три ничьи).

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При этом на П2 дают больше двойки, что смотрится весьма соблазнительно. Жёлто-синие не жмутся к воротам, а ищут счастья впереди, а это прекрасно подходит «Роме», которая не любит взламывать низкий оборонительный блок, но крайне опасна на встречных курсах. Свои два мяча гости наверняка оформят.



Если лобовая победа гостей вас не устраивает, рассмотрите ИТБ 1.5 гола «Ромы» за 1.94 и комбинированную ставку Х2 + обе забьют за 2.15. Последний вариант доезжал в восьми заключительных поединках с участием подопечных Паулу Фонсеки в минувшем розыгрыше Серии А.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Верона» — «Рома» 19 сентября 2020 года

У «Ромы» хватает травм, а Эдин Джеко вот-вот перейдёт в «Ювентус», но запас в уровне исполнителей по-прежнему велик. Четыре предыдущие очные встречи завершились в пользу римлян, а атакующий стиль игры «Вероны» будет максимально удобен гостям. Проверим Х2 + обе забьют за 2.15, эта ставка доезжала в восьми заключительных матчах «волков» в прошлом сезоне.



Ставка: обе забьют + «Рома» не проиграет за 2.15.