«Урал» — «Зенит». Прогноз: Илья Помазун сдержит натиск Дзюбы, Азмуна, Мостового и Малкома

19 сентября «Урал» примет «Зенит» в матче 8-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 8.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.15.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Урал» — «Зенит»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Урал» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07.

Анализ и прогноз матча 8-го тура РПЛ «Урал» — «Зенит» (19.09.2020)

В Российской Премьер-Лиге отгремел седьмой тур, но без казусов не обошлось. Щупальца коронавируса никак не хотят отпускать мир спорта. Сперва отменили поединок «Краснодара» и засчитали техническое поражение «Ротору». Сегодня утром стало известно о переносе матча «Ростова» с волгоградцами.

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Благо, у ещё одной пары, которая сыграет 19 сентября, с COVID-19 пока что проблем нет. Программу восьмого тура предстоит продолжить екатеринбургскому «Уралу» и санкт-петербургскому «Зениту». Встреча начнётся в 16:30 мск и пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена».



«Урал» в новом сезоне выступает весьма неплохо. Побед, конечно, не хватает, но зато клуб потерпел всего два поражения за восемь игр. К слову, сейчас он находится в середине турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с девятью баллами. Более чем достойно.



На прошлый тур, кстати, пришлась одна из двух побед «шмелей». Они принимали несчастные «Химки» и выиграли со счётом 3:1. Местами гости даже смотрелись острее в атаке, но хозяева сумели классно воспользоваться стандартными положениями. Да и мячом последние владели больше времени.

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«Зенит» после осечки «Спартака» вернул себе лидерство в турнирной таблице чемпионата России. За семь игр у действующего чемпиона страны набралось 16 баллов. Впрочем, преследователи буквально наступают на пятки: у «Сочи» 15 пунктов, у «Спартака» 14, у ЦСКА – 13.



В последней игре сине-бело-голубые принимали в Санкт-Петербурге «Арсенал» и одержали победу (3:1). Ещё до перерыва они смогли сделать комфортные 2:0 и спокойно ушли отдыхать. Во втором тайме гости отквитали один мяч, но вышедший на замену Александр Ерохин с передачи тоже вышедшего на замену Юрия Жиркова забил третий мяч хозяев и поставил точку.



Предыдущий поединок между «Уралом» и «Зенитом» завершился со счётом 7:1 в пользу петербуржцев. Однако теперь мы бы не стали ждать от команд такой выдающейся результативности. На то есть несколько причин.

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Во-первых, та игра была в прошлом сезоне в Санкт-Петербурге. Сейчас же встреча пройдёт на поле екатеринбуржцев, а у подопечных Сергея Семака в нынешнем розыгрыше РПЛ с выездами не всё так гладко. Всего четыре гола за четыре выезда и только семь из 12 возможных очков. Результат достойный, но не более.



При этом на своём поле «Урал» уже успел отобрать очки и у «Локомотива» (1:1), и у «Краснодара» (1:0). Случилось это во многом благодаря грамотной обороне. Надо отметить, что после смены главного тренера екатеринбуржцы заметно добавили в обороне и стали пропускать реже.



С приходом голкипера Ильи Помазуна у «шмелей» стало ещё надёжнее в тылу. Молодой вратарь ЦСКА за пять игр пропустил только три мяча, а в играх с «железнодорожниками» и «быками» вовсе стал героем, совершив несколько классных спасений. Теперь ему снова предстоит проявить себя. Действующий чемпион без работы не оставит.

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На наш взгляд, интересно выглядит ставка тотал меньше 3 мяча за коэффициент 1.81. Дело ещё и в том, что шести из семи матчей с участием «Урала» больше двух голов забито не было. Шансы гостей, естественно, выше, но много уральцы вряд ли пропустят.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Урал» — «Зенит» 19 сентября

Разумеется, «Зенит» выйдет на предстоящий поединок с «Уралом» фаворитом. Однако ждать много голов мы бы здесь не стали. Екатеринбуржцы на своём поле уже успели огорчить «Локомотив» и «Краснодар». Сейчас они очень грамотно играют в обороне, а новый вратарь Илья Помазун пока играет надёжно.



Ставка: тотал меньше 3 мяча за коэффициент 1.81.