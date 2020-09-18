«Лидс» — «Фулхэм». Прогноз: это не «Энфилд». Бьельса и Родриго споткнутся на новичке АПЛ

19 сентября «Лидс Юнайтед» примет «Фулхэм» в матче 2-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.15.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Лидс» — «Фулхэм»

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Лидс» — «Фулхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63.

Анализ и прогноз матча 2-го тура АПЛ «Лидс Юнайтед» — «Фулхэм» (19.09.2020)

После международной паузы в английской Премьер-лиге стартовал новый сезон. Странный и коронавирусный прошлый благополучно завершился, войдя в историю. Теперь всё это позади, первый тур уже отгремел, в середине недели отыграли в Кубке английской лиги, теперь на повестке дня второй тур АПЛ.

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Откроют программу 19 сентября четыре матча. Среди прочих будут биться «Лидс Юнайтед» и «Фулхэм». Встреча начнётся в 17:00 мск и пройдёт на стадионе «Эллан Роуд» в Лидсе. Оба соперника в прошлом сезоне выступали в Чемпионшипе, а потому посмотреть на них в контексте АПЛ будет особенно интересно.



«Лидс» уже успел провести первый тур в высшем дивизионе Англии. Получилось потрясно. Не по результату, а по качеству футбола и эмоциями. Новичок АПЛ был в гостях у действующего чемпиона страны «Ливерпуля» (3:4). Зацепиться за очки, правда, не вышло, но забить три мяча на «Энфилде» мало кому удаётся.



Затем был домашний матч во втором раунде Кубка лиги Англии, и здесь, надо сказать, случился конфуз. «Павлинов» выбил из турнира их старый знакомый «Халл Сити». В основное время игра завершилась вничью (1:1), а в серии пенальти удачливее оказались гости. Причём гости действительно были интереснее. По крайней мере в атаке.

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«Фулхэм» в английской Премьер-лиге тоже не смог с ходу добиться результата. Клуб принимал мощный «Арсенал» Микеля Артеты и уступил со счётом 0:3. По большому счету всё стало ясно уже на восьмой минуте встречи, когда Александр Ляказетт открыл счёт. Хозяева пытались не отставать, но в итоге пропустили ещё два во втором тайме.



Зато, в отличие от «Лидса», получилось пройти в следующую стадию Кубка лиги. «Дачники» выбили скромный «Ипсвич Таун» у него дома. Абсолютно по делу. Единственный гол гости забили на 38-й минуте, но стоит отметить, что преимущество по моментам у них оказалось таким, что можно было выигрывать гораздо крупнее.



На самом деле, немного непонятно, почему букмекеры считают «Лидс» явным фаворитом в матче с «Фулхэмом». Да, на стороне команды из Лидса своё поле. Но без болельщиков едва ли можно опираться на этот фактор в полной мере.

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Здорово, что «павлины» отгрузили «трёшку» на «Энфилде», но с соперниками из нижней части таблицы такой свободы они не получат. Придётся действовать первым номером и взламывать низкий оборонительный блок, попутно карауля контратаки. А это уже не так приятно, как разрывать грозного оппонента на пространстве.



Да и статистика личных встреч говорит о равенстве между «Лидс Юнайтед» и «Фулхэмом». За 10 последних игр в Чемпионшипе «Лидс» одержал всего лишь две победы. При таких раскладах П2 с форой (+1) за коэффициент 1.81 выглядит очень даже неплохо. Хозяева если и победят, то натужно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Лидс» — «Фулхэм» 19 сентября 2020 года

На наш взгляд, букмекеры дают слишком большой большой коэффициент на победу «Фулхэма». На данный момент и те, и другие выглядят плюс-минус сопоставимо. Статистика личных встреч с нами согласна. При таких раскладах плюсовая фора на «дачников» выглядит шикарно. Подопечные Марсело Бьельсы влюбили в себя нейтральных болельщиков в первом туре, но теперь наступают суровые будни АПЛ.



Ставка: победа «Фулхэма» с форой (+1) за коэффициент 1.81.