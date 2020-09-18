«Боруссия Д» — «Боруссия М». Прогноз: Санчо, Холанд и Витсель продлят невероятную серию

19 сентября состоится матч 1-го тура чемпионата Германии «Боруссия Дортмунд» — «Боруссия Мёнхенгладбах». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Боруссии Д» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех «Боруссии М» оценён букмекерами коэффициентом 5.35. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.55.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Германии «Боруссия Д» — «Боруссия М»

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Боруссия Д» — «Боруссия М» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Бундеслиги «Боруссия Дортмунд» — «Боруссия М» (19.09.2020)

Первое окно для сборных успешно закрылось, ждём октября. Потихоньку начинают новый сезон топовые лиги Европы. Уже играют во Франции, 12 сентября стартовали испанская Примера с английской Премьер-лигой. Пришёл черед немецкой Бундеслиги и итальянской Серии А.

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Впрочем, подавляющее большинство немецких клубов уже провели по одному официальному матчу, поскольку 12-14 сентября состоялся первый раунд Кубка Германии. 18 сентября игрой «Шальке» и «Баварии» стартует Бундеслига-2020/2021, на следующий день состоятся ещё шесть поединков.



Самый поздний из них начнётся в 19:30 мск. В Дортмунде местная «Боруссия» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» будет принимать «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Эта игра наряду с битвой «Баварии» и «Шальке» считается центральной в первом туре чемпионата Германии. Только интриги здесь явно побольше.



Дортмундцы провели минувший сезон без особого блеска, но задачи-минимум всё же выполнили. Выцарапали вторую строчку в чемпионате Германии у «РБ Лейпциг», «Боруссии М» и «Байера», а также вышли в плей-офф Лиги чемпионов, где оказали достойное сопротивление «ПСЖ».

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В понедельник они легко и непринуждённого выпотрошили «Дуйсбург» в Кубке Германии. 5:0, интрига умерла уже к 39-й минуте, когда преимущество клуба Бундеслиги достигло трёх мячей, а соперник остался в меньшинстве. В оставшееся время «шмели» спокойно контролировали мяч и никуда не торопились.



«Боруссия М» по итогам прошлого первенства попала в Лигу чемпионов, а этот сезон начала с разноса скромнейшего «Обернойланда» в Кубке Германии. Дело закончилось со счётом 8:0. Представитель региональной лиги (аналог четвёртого дивизиона) не смог сделать ничего. 3-40 по ударам, 0-14 по попаданиям в створ, 0-14 по угловым, 21-79 по проценту владения мячом.



Вообще, «жеребята» довольно неприятная и неуступчивая команда, способная испортить настроение кому угодно. Но есть проблема. Дортмундцам они проигрывают всегда и везде вне зависимости от физического состояния, имён тренеров и кадровых потерь. 11 предыдущих очных встреч завершились в пользу «шмелей».

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Как правило, клуб из Мёнхенгладбаха навязывает сопротивление, но постоянно остаётся ни с чем. Восемь поражений с разницей в один-два мяча, три разгрома. На таком фоне играть против линии тяжело. В принципе, можно не мудрить и взять лобовую победу хозяев за нестыдный коэффициент 1.68.



Если вы хотите поднять потенциальный выигрыш, рассмотрите П1 с форой (-1) за 2.11, П1 + тотал больше 2.5 гола за 2.20 и ИТБ 2 гола «Боруссии» Д за 2.00. В девяти из 11 предыдущих поединков дортмундцы забивали как минимум дважды.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Боруссия Д» — «Боруссия М» 19 сентября 2020 года

«Боруссия М» хороша и опасно, вот только в матчах с дортмундцами это постоянно куда-то пропадает. В 11 предыдущих очных встречах «шмели» добыли 11 побед. Сейчас подопечные Люсьена Фавра в отличном состоянии: Холанд в порядке, Санчо остался, фланги работают. Ждём продолжения удивительной серии.



Ставка: победа «Боруссии Д» с форой (-1) за 2.11.