«МЮ»—«Кристал Пэлас». Прогноз: Сульшер, де Хеа, Магуайр наломают дров на старте сезона АПЛ

19 сентября «Манчестер Юнайтед» примет «Кристал Пэлас» в матче 2-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 10.75. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.90.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «МЮ» — «Кристал Пэлас»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ман Юнайтед» — «Кристал Пэлас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87.

Анализ и прогноз матча 2-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» (19.09.2020)

После международной паузы в английской Премьер-лиге стартовал новый сезон. Странный и коронавирусный прошлый благополучно завершился, войдя в историю. Теперь всё это позади, первый тур уже отгремел, с Кубком лиги пока разобрались, на носу второй тур.

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Открыть программу предстоит 19 сентября сразу четырьмя матчами. Среди прочих будут биться «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Встреча начнётся в 19:30 мск и пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.



Тут стоит сразу оговориться, что манкунианцы свой матч первого тура против «Бёрнли» не играли, поскольку им и «Манчестер Сити» чиновники из Премьер-лиги разрешили отложить начало сезона на неделю. Связано это с тем, что клубы представляли страну на поздних стадиях еврокубков и завершили прошлый сезон позже остальных участников.



Впрочем, 12 сентября «красные дьяволы» провели контрольный матч с «Астон Виллой». Проиграли с минимальным счётом, но получили какую-никакую игровую практику. Дебютировали вратарь Дин Хендерсон, который тащил за «Шеффилд» в прошлом сезоне, и Донни ван де Бек, купленный у «Аякса».

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«Кристал Пэлас» же успел провести уже два официальных матча. Один в АПЛ, а другой — в Кубке английской лиги. Получилось, прямо скажем, неоднозначно. Но зато с тонусом проблем быть точно не должно: 180 минут интенсивного британского футбола — это немало.



В первом туре чемпионата Англии «орлы» с минимальным счётом обыграли на своём поле «Саутгемптон», который выдал просто сумасшедшую концовку прошлого сезона. Хозяева забили достаточно быстрый гол и обороняли нужный результат до конца игры. Смогли выстоять, даже несмотря на существенное преимущество гостей во владении мячом.



А вот продвинуться в Кубке лиги дальше второго раунда не получилось. На этот раз «стекольщики» отправились к «Борнмуту». В основное и дополнительное время голов забито не было, а в долгой серии пенальти точнее оказались «вишни» (11:10).

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«Кристал Пэлас» ещё в прошлом сезоне был укомплектован крайне неплохо. А перед новым сезоном он смог сохранить костяк. При этом команда уже успела размяться, а потому наверняка будет чуть энергичнее манкунианцев.



«Манчестер Юнайтед» до сих пор имеет некоторые проблемы с линией обороны. Сейчас руководство клуба ищет защитников, но пока что новых серьёзных подписаний не было. В товарищеском матче с «Астон Виллой» в паре с Магуайром вышел Тимоти Фосу-Менса, который долго отсутствовал.



На наш взгляд, коэффициент 1.88 на гол «Кристал Пэлас» несколько завышен. Едва ли Уле-Гуннар Сульшер сможет на предстоящий поединок выставить хорошо сыгранную линию защиты, таковой «МЮ» пока не располагает. А потому вполне можно проверить гол гостей. Лезть в результат не рискнём: коэффициенты низкие, а сходу оформить уверенную победу фавориту будет непросто.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» 19 сентября 2020 года

На наш взгляд, коэффициент 1.88 на гол гостей несколько завышен. «Кристал Пэлас» уже успел размяться, а вот у «МЮ» должной игровой практики не было. Первый тур они пропустили, в Кубке лиги не играли. Не стоит также забывать и о том, что манкунианцы до сих пор имеют некоторые проблемы с линией обороны.



Ставка: гол «Кристал Пэлас» за коэффициент 1.88.