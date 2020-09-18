«Ренн» — «Монако». Прогноз: без Головина нет победы. Фабрегас и Бен-Йеддер не справятся

19 сентября «Ренн» и «Монако» сыграют в матче 4-го тура чемпионата Франции. Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Ренна» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех «Монако» оценён букмекерами коэффициентом 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «Ренн» — «Монако» 19 сентября

Букмекеры уверены, что матч Лиги 1 «Ренн» — «Монако» 19 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.92, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.07. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.56.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги 1 «Ренн» — «Монако» (19.09.2020)

Французский футбол отсутствовал невероятно долго. Боссы Лиги 1 капитулировали перед пандемией коронавируса, решив не доигрывать чемпионат страны и досрочно подвести итоги. Предыдущие матчи были сыграны ещё 8 марта, целых 10 туров ушли в небытие. Разумеется, титул всё равно достался «ПСЖ».

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В конце августа стартовал новый сезон. «ПСЖ» и «Лион» присоединились уже после сентябрьского окна для сборных, поскольку получили дополнительный отдых в связи с участием в плей-офф Лиги чемпионов. Проблемы коронавирусом никуда не делись — несколько игр уже перенесли.

Программа четвёртого тура французской Лиги 1 продолжится 19 сентября двумя матчами. Самый поздний из них стартует в 22:00 мск в Ренне, где местный одноимённый клуб будет выяснять отношения с «Монако». Обе команды здорово начали сезон и находятся в группе лидеров.

Пока они идут синхронно — семь очков в трёх турах. Результативная ничья, а дальше две победы. Этого достаточно, чтобы делить вторую строчку вместе с «Лиллем», возглавляя преследование «Сент-Этьена». Тот умудрился обойтись без осечек и единолично возглавляет Лигу 1.

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Красно-чёрные подтверждают успехи последних лет и готовятся пошуметь в Лиге чемпионов. Соперники на старте сезона у них были довольно крепкие. Скатали вничью на выезде с «Лиллем» (1:1), после чего одолели «Монпелье» (2:1) и «Ним» (4:2). С «крокодилами» нервничать пришлось до самого конца. Благо что много выручал Ромен Самлен, а на 97-й минуте Бенджамен Буриго забил четвёртый мяч.

«Ренн» играет сам и даёт играть другим, что видно даже по результативности. Пока во всех матчах с участием этого коллектива голы забивались в обе стороны. Монегаски тоже стараются играть в контроль и атаковать, вот только качество футбола пока оставляет желать лучшего. Выезжать удаётся на индивидуальном мастерстве и эмоциях.

Сперва скатали ничью с «Реймсом» (2:2), уйдя со счёта 0:2. Затем добыли две победы на тоненького. С «Метцем» пришлось с 46-й минуты действовать в меньшинстве, еле удалось удержать три очка (1:0). А в минувшем туре намучались на своём поле с «Нантом» (2:1), хотя всё же сломили сопротивление подопечных Кристиана Гуркюффа.

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Линия букмекеров выглядит справедливо. «Ренн» имеет преимущество в сыгранности, плюс фактор своего поля нельзя сбрасывать со счетов. У монегасков по-прежнему нет Александра Головина (травма), зато хватает проблем в центре обороны. Набрать семь очков помогли стандартные положения — штрафные и угловые часто заканчиваются ударами.

В остальном красно-чёрные сейчас поинтереснее. Мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за крепкий коэффициент 1.73 и комбинированной ставкой 1Х + обе забьют за 2.26. В семи предыдущих очных встречах голы забивались в обе стороны, так что скучно не будет.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Ренн» — «Монако» 19 сентября 2020 года

Обе команды набрали семь очков в трёх турах, хотя «Ренн» понравился больше. У «Монако» классные угловые, а вот с качеством футбола всё не так здорово. Много брака, ошибки в центре обороны. «Ренн» действует агрессивно и много забивает, так что монегасков ждут проблемы. Возьмём П1 с нулевой форой.

Ставка: победа «Ренна» с нулевой форой за 1.73.