«Куньлунь» — «Салават Юлаев». Прогноз: Гранлунд и Метсола ответят на 1:4 в «зелёном дерби»

19 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «СЮ» в основное время можно с коэффициентом 1.39, успех «Куньлуня» идёт за 6.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Куньлунь» — «Салават Юлаев» 19 сентября

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Куньлунь» — «Салават Юлаев» 19 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.42, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.85. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.60. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Куньлунь» — «Салават Юлаев» (19.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс», а теперь проблемы начались в «Локомотиве».

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Впрочем, первенство пока не приостановили, остальные клубы играют в полном объёме. График плотный, времени на отдых немного. Программа субботы, 19 сентября, довольно скромная. Запланированы всего три матча. В 17:00 в Мытищах «Куньлунь» начнёт выяснять отношения с «Салаватом Юлаевым».

Китайский клуб до сих пор не набрал ни единого очка, потерпев шесть поражений в основное время с общим счётом 10:25. И теперь в гордом одиночестве замыкает турнирную таблицу КХЛ. Даже несчастный «Амур» и обескровленный «Нефтехимик» зацепили два балла несмотря на проблемы с коронавирусом.

Начали с выездной серии, где получили пять поражений подряд. В четырёх случаях смотрелись достойно, а вот в Екатеринбурге схватили 0:7. Накануне впервые сыграли в Мытищах, где предстоит квартировать весь сезон. Без особого успеха — проиграли «Автомобилисту» со счётом 2:5.

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Вдобавок остались без главного тренера Алексея Ковалёва, который не сможет присутствовать на ближайших поединках из-за болезни. Тем не менее кое-какие поводы для максимально сдержанного оптимизма всё же имеются. Речь о долгожданном добавлении легионеров, которых сильно не хватало в гостях.

С «Автомобилистом» дебютировало сразу 11 хоккеистов. Шимон Грубец сходу занял место в воротах, первую тройку составили Шинкарук, Уэллман и Кристо. Понятно, что им ещё нужно набирать форму, да и играть по-прежнему приходится в пять защитников. Но теперь у тренерского штаба появилось хоть какое-то пространство для маневра.

«Салават» начал бодро: пять побед в основное время, 10 очков. По поражению от «Спартака» (3:5) вопросов нет — проводили четвёртый гостевой поединок за семь суток, дали отдохнуть Метсоле. А вот накануне получили 1:4 в «зелёном дерби». Справедливости ради, такого счёта уфимцы не заслуживали.

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Они здорово начали, забили первыми и оставались в седле до середины третьего периода, однако ничего не смогли сделать с Данисом Зариповым. Заслуженный ветеран набрал четыре (2+2) очка. Разочаровало меньшинство — две шайбы казанцы забили при численном преимуществе.

Впрочем, «Куньлунь» — практически идеальный соперник для того, чтобы быстро вернуться в победную колею. Постепенно китайский клуб будет добавлять, ведь легионеры продолжат набирать кондиции. Но в ближайшие 3-4 матча их основной надеждой останутся вратари. Если они не будут стоять на голове, зацепиться едва ли удастся.

Скорее всего, разъярённый после разгрома от принципиального соперника «Салават» выскочит на лёд и быстро добудет преимущество. Мы бы выбирали между П2 в первом периоде за 2.00 и комбинированной ставкой П2 + тотал больше 4.5 шайбы за 1.87. Также непонятно, почему на гол Маркуса Гранлунда дают 2.30. Финн отличился уже пять раз, а «Куньлунь» в среднем пропускает больше четырёх шайб. Проверим.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Куньлунь» — «Салават Юлаев» 19 сентября 2020 года

«Куньлунь» наконец-то дождался легионеров, которые дебютировали в матче с «Автомобилистом». Вот только им ещё предстоит набрать форму и улучшить взаимопонимание. «СЮ» будет очень зол после разгромного поражения в Казани, так что жалеть соперника точно не будет. Ждём результативной победы фаворита.

Ставка №1: победа «СЮ» в первом периоде за 2.00.

Ставка №2: гол Маркуса Гранлунда за 2.30.