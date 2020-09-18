«Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз: Обамеянг, Ляказетт, Лено и Виллиан останутся лидерами АПЛ

19 сентября «Арсенал» примет «Вест Хэм Юнайтед» в матче 2-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 6.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.75.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Вест Хэм»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53.

Анализ и прогноз матча 2-го тура АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм» (19.09.2020)

После международной паузы в английской Премьер-лиге стартовал новый сезон! Странный и коронавирусный прошлый благополучно завершился, войдя в историю. Теперь всё это позади, первый тур уже отгремел, с Кубком лиги пока тоже разобрались, на носу второй тур.

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Открыть программу 19 сентября предстоит четырьмя матчами. Среди прочих сразятся «Арсенал» и «Вест Хэм Юнайтед». Лондонское дерби начнётся в 22:00 мск и пройдёт на стадионе «Эмирейтс».



«Канониры» ударно начали новый сезон. Получилось в гостях разгромить вернувшийся из Чемпионшипа в высший дивизион Англии «Фулхэм» (3:0). Вообще, вектор игры определился быстро – сразу после того, как Александр Ляказетт открыл счёт на восьмой минуте. Дальше стало легче, ведь хозяевам пришлось действовать смелее.



Хорошо показали себя новички команды. Экс-игрок «Челси» Виллиан, пополнивший клуб в качестве свободного агента, уже успел отдать две голевые передачи. Стоит также отметить и бывшего центрального защитника французского «Лилля» Габриэля, который даже забил гол. Красота!

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Словом, «пушкари» действительно усилились в межсезонье. Помимо этой парочки стан команды пополнили вернувшиеся футболисты из аренды и ещё два защитника: правый и центральный. Теперь у Микеля Артеты есть все шансы бороться за еврокубковые места и в этом сезоне. При доле везения можно даже подумать о попадании в топ-4.



«Вест Хэм Юнайтед» в прошлом сезоне еле сумел спастись от понижения в классе. Отрыв от зоны вылета составил всего лишь пять пунктов. Многое дала победа над прямым конкурентом «Уотфордом» (3:1). Разумеется, от коллектива ждут заметного прогресса и как минимум возвращения в середину таблицы.



Однако новый сезон «молотобойцы» начали с поражения. Они принимали на своём поле «Ньюкасл Юнайтед» и уступили со счётом 0:2. Гости подошли к реализации своих моментов более ответственно, хотя тут стоит сказать, что хозяева в первом тайме дважды попали в перекладину.

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После этого «Вест Хэм Юнайтед» снова играл на своём поле, где сумел разбить скромный «Чартон Атлетик» в Кубке английской лиги. Но тут разница в классах команд говорит сама за себя. Дэвид Мойес выставил довольно экспериментальный состав, который всё равно не испытал проблем, забив три безответных мяча.



Теперь «Вест Хэму» предстоит игра с «Арсеналом» на «Эмирейтс», и, на наш взгляд, букмекеры совершенно справедливо отдают здесь предпочтение хозяевам. Подопечные Микеля Артеты и в прошлом сезоне смотрелись крайне здорово, и сейчас тоже у них всё хорошо.



Мы бы проверили ставку П1 + общий тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.77. Статистика личных встреч на нашей стороне. «Арсенал» за 11 последних домашних матчей с «Вест Хэмом» добыл 10 побед с общим счётом 26:4. Поверим в продолжение тренда.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Вест Хэм» 19 сентября 2020 года

«Арсенал» Микеля Артеты укрепился и на старте нового сезона выглядит здорово. На наш взгляд, у «Вест Хэм Юнайтед» будет маловато шансов добыть очки на «Эмирейтс». Согласно статистике личных встреч, за 11 последних домашних матчей с «молотобойцами» «канониры» добыли 10 побед. Не будем мудрить.



Ставка: победа «Арсенала» + тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.77.