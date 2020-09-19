«РБ Лейпциг» — «Майнц». Прогноз: 13:0 в прошлом сезоне, много боли для аутсайдера — в этом

20 сентября состоится матч 1-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Майнц». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «РБ Лейпциг» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех «Майнца» оценён букмекерами коэффициентом 8.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.85.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Майнц»
Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Майнц» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51.
Анализ и прогноз матча 1-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Майнц» (20.09.2020)
Первое окно для сборных успешно закрылось, ждём октября. Потихоньку начинают новый сезон топовые лиги Европы. С конца августа играют во Франции, 12 сентября стартовали испанская Примера с английской Премьер-лигой. Пришёл черед немецкой Бундеслиги и итальянской Серии А.
Впрочем, подавляющее большинство немецких клубов уже провели по одному официальному матчу, поскольку 12-14 сентября состоялся первый раунд Кубка Германии. 18 сентября игрой «Шальке» и «Баварии» стартует Бундеслига-2020/2021, после чего придёт черёд всех остальных.
Программа первого тура чемпионата Германии закроется 20 сентября двумя матчами. Наиболее ранний из них стартует в 16:30 мск в Лейпциге, где местный «РБ Лейпциг» на стадионе «Ред-Булл Арена» будет выяснять отношения с «Майнцем». В прошлом году противостояние прошло в одну калитку.
В первом круге «быки» просто стёрли оппонента с футбольного поля, победив со счётом 8:0. При этом семь голов они забили ещё к 50-й минуте, после чего ослабили хватку и успокоились. Второй матч состоялся уже после рестарта Бундеслиги. На этот раз РБЛ ограничился пятью голами.
Что любопытно, второй тайм снова получился заминочным. Уже к 48-й минуте преимущество достигло четырёх мячей, в оставшееся время только Тимо Вернер оформил хет-трик. Уход нападающего в «Челси» — главная потеря хозяев, однако они уже успели доказать, что способны давать результат и без лидера.
Доигрывать Лигу чемпионов в августе пришлось без Вернера, что не помешало абсолютно по делу высадить мадридский «Атлетико» (2:1). В полуфинале, правда, без шансов уступили «ПСЖ» (0:3), но это вполне нормально. Подопечные Юлиана Нагельсмана по праву идут фаворитами, тем более на своём поле.
«Майнц» заметно уступает по уровню исполнителей. Собственно, в прошлом сезоне он всерьёз боролся за выживание, обеспечив себе сохранение прописки только после удачного отрезка в середине июня. 37 очков, 13-е место. Костяк состава остался, так что уровень амбиций ограничивается серединой таблицы.
Разумеется, шансы хозяев гораздо выше, так что будем отталкиваться от них. Надеемся, за время паузы «РБ Лейпциг» разобрался с жуткой безвыигрышной серией на своём поле, из-за которой он упустил серебро в Бундеслиге-2019/2020. П1 с форой (-1.5) за 2.03 выглядит вполне неплохо.
Но нам больше нравится П1 в первом тайме с форой (-1) за 2.79. Коэффициент шикарный, а ведь в прошлом сезоне РБЛ наносил основной удар «карнавальникам» именно до перерыва. Плюс возвращение болельщиков на трибуны (пока можно заполнить 20%, но это уже совсем другое дело) должно добавить футболистам эмоций и энергии.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Майнц» 20 сентября
Состав у «РБ Лейпциг» гораздо мощнее, плюс своё поле. Но главное даже не это. В прошлом сезоне «быки» натурально стёрли соперника с футбольного поля — 8:0 в родных стенах, 5:0 на выезде. Обе команды точно не забыли те матчи, а потому после первого-второго гола гости рискуют поплыть. Возьмём победу хозяев в первом тайме с форой.
Ставка: победа «РБ Лейпциг» в первом тайме с форой (-1) за 2.79.
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