«Челси» — «Ливерпуль». Прогноз: Вернер, Хаверц и Канте не спасут Лэмпарда от гнева Салаха

20 сентября состоится матч 2-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Ливерпуль». Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех «Челси» оценивается букмекерами коэффициентом 3.35.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Челси» — «Ливерпуль» 20 сентября

Эксперты считают, что матч АПЛ «Челси» — «Ливерпуль» 20 сентября будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идет в букмекерских конторах за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.49. Ничья оценена букмекерами коэффициентом 3.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.

Анализ и прогноз матча 2-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль» (20.09.2020)

Многострадальный сезон-2019/2020 остался позади. Для английского футбола он получился непростым, но историческим: долгожданное чемпионство «Ливерпуля», возрождение «Челси» и «Манчестер Юнайтед» под руководством легенд этих клубов, возвращение «Лидса» в АПЛ.

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Наступает время сезона-2020/2021. Суперкубок Англии уже отыграли, международная пауза также осталась позади. 12 сентября стартовал чемпионат Англии. Оба клуба из Манчестера пропустили первый тур, поскольку в августе участвовали в решающих стадиях еврокубков. Все остальные провели как минимум по одной официальной игре.



Программа второго тура продолжится 20 сентября четырьмя матчами. В Лондоне местный «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» будет выяснять отношения с «Ливерпулем». Разумеется, это центральная игра тура. Соперники стартовали с побед, после чего получили неделю отдыха: попавшие в еврокубки коллективы проходят в третий раунд Кубка лиги напрямую.



Команды в первом туре синхронно выдали результативные игры и забили не меньше трёх штук, однако качество футбола оставляло желать лучшего. Строго говоря, они попросту отскочили от уступающих в классе соперников. Синие смотрелись на выезде хуже «Брайтона». Как по статистике, так и по визуальному впечатлению.

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Фрэнк Лэмпард решил выпустить Кая Хаверца на правом фланге, где тот потерялся. Немец в принципе не любит отрабатывать в обороне и возвращаться, так что над встраиванием 29-го номера ещё придётся поработать. Зато Тимо Вернер выглядел уверенно. Результативными действиями не отметился, но понравился.



«Челси», конечно, повезло. «Чайки» могли бы цепляться за очки при должной реализации, но с завершением у них не ладилось. А вот лондонцы, напротив, выжали из своих моментов максимум. В эпизоде с третьим голом помог рикошет, а в остальном всё решила разница в индивидуальном мастерстве. 3:1.



«Ливерпуль» напару с «Лидс Юнайтед» выдал однозначно самый яркий поединок первого тура АПЛ. В нём было семь голов, а победу фаворит вырвал только на 88-й минуте (4:3). Мерсисайдцы бодро начали, но вообще часто терялись под высоким прессингом соперника и непривычно много ошибались в центре обороны.

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Кроме того, они так и не забили с игры. Вопросом по двум пенальти нет, они назначены по делу. А вот к игре подопечных Юргена Клоппа претензий больше. Впрочем, для первого матча после долгой паузы это вполне нормально. Качество футбола забудется, а результат останется. Надо только добавить.



Обе команды готовились в недельном цикле, а это более чем солидный временной промежуток. Потому ждём от них заметного прогресса и улучшения игры. Котировки букмекеров кажутся логичными. Состав у гостей куда более сыгран, ведь новобранцы синих только адаптируются на новом месте.



Статистика очных встреч также на стороне красных. В шести предыдущих поединках они потерпели всего одно поражение, да и то в Кубке Англии (0:2 в начале марта), когда выставили практически второй состав. У синих пока хватает проблем, так что пару голов Кепа наверняка пропустит. Для набора очков «Ливерпулю» этого должно хватить.

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П2 с нулевой форой за 1.67 выглядит крайне надёжно. Если хотите поднять коэффициент, рассмотрите Х2 + обе забьют за 2.06 и ИТБ 1.5 гола «Ливерпуля» за 1.85. Также стоит подумать над голом Мохамеда Салаха за 2.20. Египтянин часто передаёт приветы своему бывшему клубу.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Челси» — «Ливерпуль» 20 сентября

Обе команды победили в первом туре при довольно бледном качестве футбола и большом числе ошибок. Однако затем они получили неделю на подготовку, то есть мы вправе ожидать определённого прогресса. «Челси» классно укрепился в межсезонье, однако новички только начали процесс адаптации, а у мерсисайдцев никаких проблем с сыгранностью не будет. Шансы гостей выше, П2 с нулевой форой за 1.67 смотрится надёжно.



Ставка: победа «Ливерпуля» с нулевой форой за 1.67.