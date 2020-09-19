«Вольфсбург» — «Байер». Прогноз: Леверкузен без Хаверца — деньги на ветер. Шик не сдюжит

20 сентября состоится матч 1-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Байер». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Байера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.52. Успех «Вольфсбурга» оценён букмекерами коэффициентом 3.02. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.65.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Байер»

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Бундеслиги «Вольфсбург» — «Байер» (20.09.2020)

Первое окно для сборных успешно закрылось, ждём октября. Потихоньку начинают новый сезон топовые лиги Европы. С конца августа играют во Франции, 12 сентября стартовали испанская Примера с английской Премьер-лигой. Пришёл черед немецкой Бундеслиги и итальянской Серии А.

«Парма» — «Наполи». Прогноз: Бруну Алвеш, Эрнани, Дармиан и Жервиньо не остановят Инсинье «Крестоносцы» слабо провели концовку прошлого сезона и лишились ключевого полузащитника.

Впрочем, подавляющее большинство немецких клубов уже провели по одному официальному матчу, поскольку 12-14 сентября состоялся первый раунд Кубка Германии. 18 сентября игрой «Шальке» и «Баварии» стартует Бундеслига-2020/2021, после чего придёт черёд всех остальных.



Программа первого тура чемпионата Германии закроется в воскресенье, 20 сентября, двумя матчами. Наиболее поздний из них стартует в 19:00 мск в Вольфсбурге, где местный одноимённый клуб на стадионе «Фольксваген-Арена» будет выяснять отношения с «Байером» из Леверкузена.



В прошлом сезоне соперники финишировали на соседних строчках, вот только ощущения получились разными. «Байер» до последнего претендовал на попадание в Лигу чемпионов, однако растерял огромное количество очков после возобновления первенства. И остался пятым.

«Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз: Обамеянг, Ляказетт, Лено и Виллиан останутся лидерами АПЛ За 11 последних игр с «Вест Хэмом» дома «канониры» одержали 10 побед со счётом 26:4.

А вот «Вольфсбург» после рестарта сезона выглядел здорово. Он сумел выскочить из-за спин конкурентов, взобраться на шестую позицию и удержать её до самого конца. Рассчитывать на большее не приходилось, слишком уж велико было отставание. Но попадание в квалификацию Лиги Европы — хороший результат с учётом всех факторов.



Собственно, непосредственно по уровню исполнителей соперники находятся примерно на одном уровне. Кай Хаверц перебрался из Леверкузена в «Челси», а на нём в атаке «фармацевтов» держалось многое. Потому на первых порах у подопечных Петера Боша наверняка возникнут проблемы.



На стороне «волков» два козыря. Первый — родное поле, ведь теперь трибуны разрешено заполнить на 20%, а это уже совсем другой футбол. И второй — тонус. Они успели провести два официальных матча: разгромили в Кубке Германии скромнейший «Унион Фюрстенвальде» (4:1), после чего разбили албанский «Кукеси» в квалификации Лиги Европы (4:0).

«Тампа» — «Даллас». Прогноз: Худобин, Гурьянов и Радулов шокируют Кучерова с Василевским «Шерифы» забрали обе личные встречи в сезоне и имели три лишних дня отдыха.

Проблем со свежестью возникнуть не должно. Во-первых, сезон только стартовал, уставать было негде. Во-вторых, обе победы были одержаны с запасом, исход не вызывал вопросов уже к концу первого тайма. В третьих, тренерский штаб широко использовал ротацию и не перегружал лидеров.



С учётом всех факторов заметный перевес в линии в пользу гостей кажется сомнительным, потому будем отталкиваться от аутсайдера. Вариантов достаточно. Даже классические 1Х идут за нестыдный коэффициент 1.64. Мы бы выбирали между 1Х + тотал меньше 4.5 гола за 1.88 и П1 с нулевой форой за прекрасные 2.18.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Байер» 20 сентября

По уровню исполнителей команды сопоставимы: «Байер» остался без Хаверца и наверняка будет испытывать трудности на первых порах, а «Вольфсбург» уже успел добыть две разгромные победы в официальных матчах. На стороне «волков» хороший тонус и своё поле, так что линия выглядит сомнительно. Хозяева имеют хорошие шансы набрать очки.



Ставка: победа «Вольфсбурга» с нулевой форой за 2.18.