«Уфа» — ЦСКА. Прогноз: Влашич и Марио Фернандес почуяли запах крови. Евсеева ждёт беда

20 сентября «Уфа» примет ЦСКА в матче 8-го тура чемпионата России. Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 6.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.94.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Уфа» — ЦСКА 20 сентября

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Уфа» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.90. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.

Анализ и прогноз матча 8-го тура РПЛ «Уфа» — ЦСКА (20.09.2020)

В Российской Премьер-Лиге плотное расписание, пришло время восьмого тура. Участники успели погреться после сентябрьской паузы для сборных, сейчас они находятся в оптимальных кондициях. Неприятность случилась лишь с волгоградским «Ротором». Волгоградцы имеют серьёзные проблемы с COVID-19, а потому обе свои игры пропустили.

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Впрочем, у остальных пока что порядок, а потому остальные семь игр состоятся по плану. Продолжить программу предстоит 20 сентября четырьмя матчами. Среди прочих в воскресенье будут биться «Уфа» и ЦСКА. Встреча начнётся в 14:00 мск и пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе.



Дела у подопечных Вадима Евсеева в нынешнем сезоне пока идут, мягко говоря, удручающе. После семи игр они имеют в своём активе всего лишь пять баллов и располагаются на 13-й строчке. При этом уфимцы потерпели четыре поражения.



Одно из них пришлось на прошлый тур. Башкирский клуб гостил у «Тамбова» и уступил тому со счётом 0:2. В общем-то, по делу. Тамбовчане смотрелись острее в атаке, классно двигались и забили в итоге по голу в каждом тайме. Лишь только после второго пропущенного гости всерьёз активизировались, но за оставшиеся десять с лишним минут придумать что-то опасное не смогли.

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Московский ЦСКА, кажется, сумел перебороть нервный старт и вышел к оптимальному состоянию. Сейчас у столичного клуба 13 баллов в активе. Дистанция до лидера «Зенита» составляет ровно три пункта, а потому теперь необходима победа, чтобы не отставать.



В седьмом туре «армейцы» принимали на своём поле «Спартак». Столичное дерби получилось жарким. Хозяева уступали в счёте, но смогли добыть волевую победу (3:1). Пропустили гол на 11-й минуте, но благодаря стандарту отыгрались. А уже под самый перерыв провели мощную контратаку и вышли вперёд. Отличился Влашич.



Во втором тайме по большей части красно-белые пытались сравнять счёт, а красно-синие отвечали острыми контратаками. Однако где-то снова выручал последних Игорь Акинфеев, а где-то строго действовала оборона. Снял вопросы о победителе новичок ЦСКА Эджуке, вышедший на замену и забивший в концовке встречи.

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Подопечные Виктора Гончаренко и без того были хороши в последнее время. А теперь, после победы в дерби, точно будут на подъёме. «Уфа» сейчас переживает непростой период. Некогда одна из лучших защит в РПЛ сейчас пропускает чуть ли не больше всех.



У «армейцев» же с результативностью в новом сезоне порядок. Особенно на выезде. К слову, за четыре выезда они забили семь голов, а пропустили только три. Но и тут надо сказать, что один из гостевых поединков был с мощным «Зенитом» (1:2).



В предстоящем поединке мы бы проверили ИТБ2 1.5 мяча за коэффициент 2.00. За четыре последние игры уфимцы добыли всего лишь одно очко из 12 возможных, забили только один гол, а пропустили целых семь штук. Предпосылок к выздоровлению команды, на наш взгляд, пока что нет, а потому у ЦСКА будет отличная возможность добыть очередную победу.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Уфа» — ЦСКА 20 сентября 2020 года

Дела «Уфы» сейчас крайне плохи. Несколько игроков основы ушли, а на замену никого не приобрели. Команда много пропускает, голы даются с трудом. ЦСКА же сейчас, особенно после победы в дерби, на подъёме. На наш взгляд, у красно-синих будут все шансы добыть уверенную победу в Уфе. Ждём от них как минимум двух голов.



Ставка: индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 мяча за коэффициент 2.00.