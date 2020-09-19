«Лестер» — «Бернли». Прогноз: Варди, Шмейхель и Мэддисон раздавят середняка АПЛ

20 сентября состоится матч 2-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Бернли». Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяев: поставить на победу «Лестера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех «Бернли» оценивается букмекерами коэффициентом 6.15.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Лестер» — «Бернли» 20 сентября

Эксперты считают, что матч АПЛ «Лестер» — «Бернли» 20 сентября не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идет в букмекерских конторах за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.92. Ничья оценена букмекерами коэффициентом 4.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.99.

Анализ и прогноз матча 2-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Бернли» (20.09.2020)

Многострадальный сезон-2019/2020 остался позади. Для английского футбола он получился непростым, но историческим: долгожданное чемпионство «Ливерпуля», возрождение «Челси» и «Манчестер Юнайтед» под руководством легенд этих клубов, возвращение «Лидса» в АПЛ.

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Наступает время сезона-2020/2021. Суперкубок Англии уже отыграли, международная пауза также осталась позади. 12 сентября стартовал чемпионат Англии. Оба клуба из Манчестера пропустили первый тур, поскольку в августе участвовали в решающих стадиях еврокубков. Все остальные провели как минимум по одной официальной игре.



Программа второго тура продолжится 20 сентября четырьмя матчами. Самый поздний из них стартует в 21:00 мск в Лестере, где местный одноимённый клуб на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» будет выяснять отношения с «Бёрнли». Хозяева здорово начали сезон и постараются развить успех.



В первом туре подопечные Брендана Роджерса легко и непринуждённо раздавили на выезде «Вест Бромвич Альбион» со счётом 3:0. Новичок АПЛ продержался чуть больше тайма, а затем не уследил за Тимоти Кастанем. Тот отличился в первом же матче за новый клуб. А дальше стало гораздо легче.

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«Дроздам» пришлось действовать смелее и раскрываться, а Джейми Варди по-прежнему смертоносен на пространстве. «Лисы» заработали два пенальти, оба реализовал Варди. Гости произвели впечатление надёжностью обороны, поскольку соперник не создал ровным счётом ничего. Один удар в створ за 90 минут — вот и всё.



«Бёрнли» первый тур чемпионата Англии пропустил, поскольку календарь подкинул «Манчестер Юнайтед». Впрочем, один официальный поединок подопечные Шона Дайча успели провести. В четверг они выбили во втором раунде Кубка английской лиги неуступчивый «Шеффилд Юнайтед».



Игра получилась закрытой. «Клинки» быстро вышли вперёд, после чего отдали территорию и стали караулить контратаки. «Кларетные» провели ответный мяч в середине второго тайма, а дальше соперники успокоились. Дело дошло до серии пенальти, где хозяева оказались точнее (5:4, Оливер Макберни не попал).

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Линия букмекеров выглядит справедливо. Состав у «Лестера» заметно сильнее, плюс своё поле. «Бёрнли» — крепкий середняк чемпионата Англии, вот только опасен он в первую очередь на своём поле. Кроме того, отбирать очки у фаворитов удаётся крайне редко. Чаще всего они проигрывают с разницей в два-три мяча.



Статистика с этим согласна. В четырёх предыдущих очных встречах на своём поле «лисы» добыли 10 очков из 12 возможных, пропустив всего один мяч. От этого и оттолкнёмся. П1 идёт за нестыдный коэффициент 1.67, варианты посмелее — гости не забьют за 2.15 и П1 с форой (-1) за 2.18. Любителям рисковать стоит рассмотреть П1 всухую за изумительный коэффициент 2.70.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Лестер» — «Бернли» 20 сентября 2020 года

«Лестер» в порядке: в первом туре разгромил на выезде «Вест Бромвич», после чего получил неделю на подготовку и восстановление. «Бёрнли» первый тур пропустил, а в четверг доигрался до серии пенальти с «Шеффилдом» в Кубке лиги. «Кларетные» хороши на своём поле, но в гостях выступают заметно хуже. Особенно против клубов из зоны еврокубков. Полагаем, что «лисы» возьмут три очка.



Ставка: «Бёрнли» не забьёт за 2.15.