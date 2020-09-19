«Реал Сосьедад» — «Реал». Прогноз: Зидан, Бензема и Кроос начнут защиту титула с победы

20 сентября состоится матч 2-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид». Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех «Реала Сосьедад» оценён букмекерами коэффициентом 5.05.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Реал»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид» 20 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.81, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.22. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.05.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал» (20.09.2020)

Летняя пауза в чемпионате Испании получилась небольшой из-за коронавируса, зато шума было много. Лионель Месси всё же остался в «Барселоне» и в открытую критиковал Жозепа Бартомеу, Фёдор Смолов завершил аренду в «Сельте» и вернулся в «Локомотив», «Валенсия» терпела бедствие.

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Международная пауза осталась позади, пришло время для нового розыгрыша испанской Примеры. Правда, первый тур обошёлся без грандов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» получили дополнительный отдых от руководства лиги, поскольку в августе участвовали в решающих стадиях еврокубков.

Со второго тура Ла Лиги в дело вступает мадридский «Реал». Ему сходу предстоит выезд в Сан-Себастьян, где 20 сентября на стадионе «Аноэта» состоится поединок с «Реалом Сосьедад». Баски традиционно хороши в родных стенах и часто отнимают очки у фаворитов, так что придётся попотеть.

Справедливости ради, сейчас бело-голубые находятся не в лучшем состоянии. Они напрочь завалили рестарт прошлого сезона, а в первом туре с горем пополам зацепили ничью в «Вальядолиде» (1:1). Аутсайдер Примеры смотрелся интереснее и по делу открыл счёт, однако во втором тайме вратарь допустил ошибку.

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Строго говоря, «Реал Сосьедад» отскочил. Помимо гола хозяева дважды попали в каркас ворот и имели несколько перспективных подходов, но подводило исполнение. Понятно, что на своём поле против действующего чемпиона Испании настрой будет совсем другим, а потому лёгкие три очка фаворит не получит.

И всё же одной мотивации тут вряд ли хватит. Мадридцы в полном порядке, недавно они провели контрольный матч с «Хетафе» и добились победы со счётом 6:0. Карим Бензема оформил покер, хотя почти все футболисты провели на поле строго по 45 минут. Проблем с физическим состоянием у действующего чемпиона, похоже, нет.

Разница в классе вопросов не вызывает. У «Реала» не будет нескольких важных исполнителей (Иско, Азар, Васкес, Асенсио, Марионо), однако даже при таких раскладах запас по уровню индивидуального мастерства солидный. И самое главное — личные счёты. Именно баски выбили подопечных Зидана в минувшем розыгрыше Кубка Испании (3:4).

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В конце июня «Реал» уже вернул должок, выиграв в Сан-Себастьяне со счётом 2:1. Но то поражение наверняка осталось в памяти игроков, так что потери концентрации вряд ли случатся. Разгромной победы не ждём, всё же гости только начинают вкатываться в сезон после отпуска.

Скорее всего, «сливочные» постараются провернуть свой любимый трюк образца финиша прошлого первенства: без лишней траты сил и эмоций добыть победу на классе с разницей в один-два мяча. В принципе, на П2 букмекеры дают съедобный коэффициент 1.79. Можно не мудрить и взять его.

Варианты посмелее — П2 + тотал меньше 4.5 гола за 2.14 и П2 с разницей в 1-2 мяча за 2.25. Судя по первому туру, «Реал Сосьедад» пока просто не готов показывать свой лучший футбол, а без этого зацепиться будет сложно.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Реал» 20 сентября 2020 года

«Реал Сосьедад» разочаровал в первом туре. Удалось зацепить ничью с «Вальядолидом», хотя аутсайдер Примеры оказался гораздо ближе к победе. Мадридцы отлично готовы к сезону (на днях разнесли в контрольном матче «Хетафе» 6:0) и соскучились по футболу, так что шансы басков выглядят скромно. Разгрома не ждём, а победы на классе в 1-2 мяча — вполне.

Ставка: победа «Реала» + тотал меньше 4.5 гола за 2.14.