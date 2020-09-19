«Саутгемптон» — «Тоттенхэм». Прогноз: проблемы Моуринью, Кейна и Сона только начинаются

20 сентября «Саутгемптон» примет «Тоттенхэм» в матче 2-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.50.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Тоттенхэм»

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Саутгемптон» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25.

Анализ и прогноз матча 2-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Тоттенхэм» (20.09.2020)

В середине сентября в английской Премьер-лиге стартовал новый сезон. Странный и коронавирусный прошлый благополучно завершился, войдя в историю. Теперь всё это позади, первый тур уже отгремел, со вторым раундом Кубка лиги разобрались, пришло время второго тура АПЛ.

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Открыли программу 19 сентября четырьмя поединками, а продолжат 20 сентября ещё четыре. Среди прочих будут биться «Саутгемптон» и «Тоттенхэм Хотспур». Встреча начнётся в 14:00 мск и пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне.



Оба участника стартовали в новом сезоне АПЛ провально. «Святые», например, гостили в Лондоне у «Кристал Пэлас», который на финише прошлого розыгрыша сильно сдал, и уступили с минимальным счётом. Хозяева забили быстрый гол и сели в оборону, однако мощное территориальное преимущество не помогло гостям добиться результата.



Затем у «Саутгемптона» была домашняя игра в Кубке лиги Англии с оставшемся в Чемпионшипе «Брентфордом». Здесь хозяева снова имели некоторое преимущество над соперником, но воплотить его в голы не смогли. А вот гости провели неплохую концовку первого тайма и оформили сразу два. В итоге «святые» вылетели, уступив со счётом 0:2.

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«Тоттенхэм Хотспур» в первом туре АПЛ уступил с минимальным счётом «Эвертону». Причём на своём поле и абсолютно по делу. Более того «ириски» даже могли выиграть крупнее, ведь моментов создали достаточно. Подвела реализация.



Затем «шпоры» отправились в болгарский Пловдив к местному «Локомотиву» (2:1) на матч второго квалификационного раунда Лиги Европы. Жозе Моуринью выставил достаточно крепкий состав, но всё решилось в концовке встречи. Получилось выйти в следующую стадию, но было нервно.



Сперва с углового умудрились забить болгары, запахло сенсацией. Однако португальский специалист сделал замены, и лондонцы активизировались. Справедливо заработали и забили пенальти, а после вовсе вышли вперёд. Впрочем, тут надо сказать, что хозяева остались вдевятером на 79-й минуте. Один игрок получил прямую красную за игру рукой в штрафной площади, а другой вторую жёлтую за разговоры.

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Игра «Тоттенхэма» в этих двух официальных играх была, мягко говоря, тусклая. В матче Лиги Европы они вполне могли решать всё куда быстрее и не тратить себе нервы в концовке. А в матче АПЛ «Эвертон» в принципе выглядел предпочтительнее. Это при том, что команды Моуринью всегда хорошо стартовали.



«Саутгемптон» же в обеих встречах смотрелся активнее соперников, но с забитыми голами не везло. Хотя против подопечных Жозе Моуринью играет ещё и их неудачная серия гостевых матчей. Дело в том, что в прошлом сезоне за 19 выездов они добыли лишь четыре победы, забив только 25 мячей.



«Святые», вообще-то, тоже дома по ходу прошлого сезона показывали вялый футбол. Но уж больно неубедительно на старте нового выглядит атака лондонцев. Так что мы бы проверили классический тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.96. Тем более что в трёх из четырёх предыдущих очных встреч в Саутгемптоне такой вариант заходил.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Тоттенхэм» 20 сентября

Атака «Тоттенхэма» сейчас выглядит весьма невзрачно: лидеры на месте, но войти в колею пока не получилось. Уровень футбола откровенно средненький, процент брака зашкаливает. «Саутгемптон» показывает активный футбол, но с голами тоже пока что не везёт. Так что в предстоящем поединке мы бы проверили классический ТМ 2.5 мяча.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.96.