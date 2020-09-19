«Ювентус» — «Сампдория». Прогноз: Роналду и Артур не дадут Раньери испортить Пирло дебют

20 сентября состоится матч 1-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Сампдория». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех «Сампдории» оценён букмекерами коэффициентом 12.75. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.30.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Сампдория»

Букмекеры считают, что матч Серии А «Ювентус» — «Сампдория» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Серии А «Ювентус» — «Сампдория» (20.09.2020)

Предыдущий сезон остался в прошлом, топ-5 лиги возвращаются в строй. Первой стартовала французская Лига 1, в первой половине сентября пришёл черёд английской Премьер-лиги и испанской Примеры. В Германии уже начали первый тур, теперь наступает праздник для любителей итальянского футбола.

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Программа первого тура итальянской Серии А продолжится 20 сентября четырьмя матчами. Самый поздний из них стартует в 21:45 в Турине, где местный «Ювентус» на стадионе «Альянц — Ювентус» будет выяснять отношения с «Сампдорией». Гегемон чемпионата Италии ожидаемо сменил тренера в межсезонье.



У Маурицио Сарри не получилось ровным счётом ничего. Очередное скудетто никуда не делось, но тут нужно отметить слабость соперников: «Лацио» и «Интер» имели возможность зацепиться, однако после рестарта сезона допустили огромное количество осечек и остались ни с чем.



Туринцев возглавил Андреа Пирло — личность легендарная, вот только самостоятельного тренерского опыта тут минимум. Потому назначение вызывает вопросы, а получится ли у него стать для «Ювентуса» вариацией на тему «Зинедин Зидан и мадридский «Реал» — покажет время. Коротко заметим, что в товарищеской игре с «Новарой» новый рулевой использовал схему 3-5-2.

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Как результат — уверенный разгром (5:0), хотя, разумеется, тут нужно делать скидку на уровень соперника. «Юве» обошёлся без громких трансферов. О размене Пьянича на Артура было известно давно, Игуаин и Блез Матюиди перебрались в MLS, остальные сделки не имеют серьёзного значения.



«Сампдория» заметно уступает по уровню исполнителей. В прошлом сезоне подопечные Клаудио Раньери находились неподалёку от зоны вылета, примерно там же будут и теперь. В Турине они редко цепляются за очки: всего одна ничья и шесть поражений в семи предыдущих случаях.



Действующий чемпион вряд ли удивит высоким качеством футбола, всё же сезон только начинается, а Пирло только приступил к работе. И всё же благодаря большому перевесу в индивидуальном таланте хозяева наверняка добудут спокойную победу с разницей в пару голов.

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Артур добавит креатива в середине поля, три центральных защитника — надёжности в обороне. А впереди даже без Пауло Дибалы есть Криштиану Роналду и 20-летний Деян Кулусевски, который в прошлом сезоне тащил «Парму». Мы бы выбирали между П1 + тотал больше 2.5 мяча за 1.83 и ставкой П1 в два-три гола за 2.40.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Сампдория» 20 сентября 2020 года

Ждать чудес от «Ювентуса» не стоит: сезон только начинается, Пирло совсем недавно приступил к работе. Тем не менее новый главный тренер уже доверился модулю 3-5-2, который прекрасно знаком подавляющему числу футболистов. А огромная разница в уровне исполнительского мастерства сделает всё остальное. Ждём победы чемпиона на классе.



Ставка: победа «Ювентуса» с разницей в 2-3 мяча за 2.40.