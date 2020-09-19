«Локомотив» — «Тамбов». Прогноз: Николич, Миранчук и Смолов прекратят злить болельщиков

20 сентября «Локомотив» примет «Тамбов» в матче 8-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 7.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.25.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Локомотив» — «Тамбов»
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Тамбов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84.
Анализ и прогноз матча 8-го тура РПЛ «Локомотив» — «Тамбов» (20.09.2020)
В Российской Премьер-Лиге в самом разгаре восьмой тур, позади уже четверть дистанции. Участники успели погреться после сентябрьской паузы для сборных, сейчас они находятся в оптимальных кондициях. Неприятность случилась лишь с волгоградским «Ротором». Волгоградцы имеют серьёзные проблемы с COVID-19, а потому обе свои игры пропустили.
Впрочем, у остальных пока что порядок, а потому семь поединков пройдут по расписанию. Продолжить программу предстоит 20 сентября четырьмя матчами. Среди прочих в воскресенье будут биться «Локомотив» и «Тамбов». Их встреча начнётся в 19:00 мск и пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
В московском «Локомотиве» всё неспокойно. После семи туров команда находится на 10-й строчке в турнирной таблице с девятью баллами в копилке. За всё это время получилось добыть только две победы, было это в двух стартовых турах. Кошмар, натуральный кошмар.
Заметно сказывается отсутствие Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука. Первый по-прежнему в лазарете, а второму предстоит бомбить в Серии А за яркую «Аталанту». Марко Николич пытается что-то найти, но проблемы в созидании просто колоссальное. Всё валится из рук.
Ещё до Лиги наций «железнодорожники» скатали нулевую ничью с «Зенитом» на своём поле, а уже после, в матче последнего тура, расписали мировую с «Ростовом» на выезде. Снова нулевую. Ростовчане смотрелись, в целом, активнее, зацепиться за очки во многом помогло везение.
«Тамбов» чудом сохранил прописку в РПЛ на ещё один сезон и теперь отчаянно борется за каждый балл. После семи туров у клуба накопилось ровно семь очков, что сейчас соответствует 12-й строчке. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет два пункта, а до верхней части таблицы не хватает четырёх. Полёт нормальный.
В общем-то, тамбовчане не проигрывают уже две игры кряду. Ещё до Лиги наций получилось обокрасть в Казани местный «Рубин» (2:2), а сразу после турнира для сборных они обыграли «Уфу» (2:0) в Саранске. Причём стоит отметить, что с уфимцами команда Сергея Первушина местами показала классный комбинационный футбол в атаке и победила заслуженно.
Однако с выездами пока что «Тамбову» не везёт. За три игры в гостях он заработал только один балл и пропустил восемь голов: по два от ЦСКА и «Рубина» и четыре от «Зенита». Теперь в Москве с местным «Локомотивом» едва ли будет проще.
«Железнодорожники» не помнят о победах со второго тура. Команде и Марко Николичу сейчас будет крайне важно набрать три очка. Тамбовчане не такой грозный соперник, так что вполне можно подумать над победой хозяев в предстоящем поединке.
Тем более на стороне «Локомотива» вместе с домашним стадионом довольно крепкая оборона. К слову, он пропустил только в трёх из семи игр в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Так что вполне можно подумать над П1 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.05.
Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Локомотив» — «Тамбов» 20 сентября 2020 года
«Локомотив», несмотря на заметный спад и жуткие проблемы с созиданием, имеет отличную оборону. С голами в последних матчах было туго, но там и соперники были гораздо мощнее. «Тамбов» же за три выезда пропустил восемь мячей. А при таких раскладах «железнодорожники» вполне могут забрать три очка.
Ставка: победа «Локо» + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.05.
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