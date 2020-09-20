«Динамо» — «Ахмат». Прогноз: Талалаев, Мелкадзе и Бериша закончат мучения Новикова

За девять последних игр с бело-голубыми в РПЛ «Ахмат» потерпел всего одно поражение.

21 сентября «Динамо М» примет «Ахмат» в матче 8-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех грозненцев оценён букмекерами коэффициентом 4.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.60.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Динамо» — «Ахмат»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Динамо» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58.

Анализ и прогноз матча 8-го тура РПЛ «Динамо» — «Ахмат» (21.09.2020)

Сентябрь приближается к окончанию, восьмой тур Российской Премьер-Лиги в самом разгаре. Без ярких событи и скандалов, конечно же, не обошлось. Тут уже и семь мячей в ворота «Химок», и гол Дзюбы из офсайда, и вторая подряд отменённая игра «Ротора». А ведь впереди ещё много всего интересного.

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Продолжится программа в воскресенье четырьмя поединками, а завершится в понедельник одним. Подытожить восьмой тур 21 сентября выпала честь московскому «Динамо» и грозненскому «Ахмату». Их встреча начнётся в 19:00 мск и пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.



Бело-голубые буквально на днях играли в еврокубках. Получилось не просто плохо — позорно. Они отправились в Грузию к местному «Локомотиву» из Тбилиси на игру второго квалификации раунда Лиги Европы, где должны были определить сильнейшего в формате одноматчевого противостояния. Владели преимуществом, но, мягко говоря, неубедительно сыграли в обороне. И итоге проиграли — 1:2.



Естественно, разговоры о смене тренера после такого заиграли с новой силой. В чемпионате России, правда, дела идут несколько приятнее. Но скорее по результатам, а не по игре. После семи туров «Динамо» идёт неподалёку от группы лидеров, набрав 11 баллов. До лидера «Зенита», который, к слову, уже сыграл в восьмом туре, не хватает шести пунктов.

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В матче прошлого тура подопечные Кирилла Новикова принимали казанский «Рубин» и проиграли с минимальным счётом. Единственный гол был забит с пенальти, но, в целом, казанцы смотрелись довольно неплохо и заслужили три очка. Однако ключевую роль сыграло удаление нападающего москвичей Николая Комличенко.



Не поможет в следующем домашнем матче с грозненцами бело-голубым и правый защитник Сергей Паршивлюк. Оба игрока получили в игре с «Рубином» по два «горчичника» и были удалены с поля, а это весьма серьёзные потери.



«Ахмат» бодро начала, однако несколько сбавил обороты в последних турах. Сперва разгромно проиграл столичному ЦСКА (0:3), а затем с минимальным счётом уступил «Сочи». Оба поражения случились на своём поле.

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Теперь грозненцы опустились в нижнюю половину турнирной таблицы чемпионата России. После седьмого тура у них 10 баллов в активе и девятая позиция. Отставание от московского «Динамо», собственно, составляет всего лишь одно очко, хотя конкуренция в верхней части турнирной таблицы солидная.



Однако отдать должное «Ахмату» всё же нужно. В матче с «армейцами» он смотрелся ничуть не хуже, а в матче с сочинцами вовсе имел заметное преимущество. Собственно, в двух этих играх суммарно команда Андрея Талалаева нанесла по воротам оппонентов 39 ударов.



Игра «Динамо» сейчас оставляет желать лучшего. На наш взгляд, шансы у грозненцев на очки в предстоящем поединке как минимум не меньше, чем у москвичей. Мы бы проверили классический Х2 за коэффициент 1.90. Можно даже подумать о П2 с нулевой форой.

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Статистика личных встреч на нашей стороне. Любопытно, что за девять предыдущих матчей с бело-голубыми в РПЛ «Ахмат» проиграл только один раз. Игнорировать такие цифры нельзя.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Динамо» — «Ахмат» 21 сентября 2020 года

Игра «Динамо» в последних матчах оставляет желать лучшего. Поединок со скромным «Локомотивом» из Тбилиси и жуткий вылет из Лиги Европы — прямое тому подтверждение. «Ахмат» Андрея Талалаева, напротив, сейчас показывает яркий агрессивный футбол. На наш взгляд, на этот раз у грозненцев получиться добиться результата и ускорить отставку Новикова.



Ставка: «Ахмат» не проиграет за 1.90.