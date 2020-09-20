«Астон Вилла» — «Шеффилд». Прогноз: Грилиш, Трезеге и Мингс начнут новую жизнь в АПЛ

21 сентября «Астон Вилла» примет «Шеффилд Юнайтед» в матче 2-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита среди соперников. Поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.89. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.42.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Шеффилд»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39.

Анализ и прогноз матча 2-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Шеффилд» (21.09.2020)

В английской Премьер-лиге благополучно отгремел первый тур. В середине недели отыграли в Кубке лиги, а теперь на повестке дня второй тур, который уже успел стартовать. Продолжат программу четыре поединка в воскресенье, а завершат два в понедельник.

«Краснодар» — ПАОК. Прогнозы букмекеров: Берг и Классон забьют, Сафонов не спасёт ПАОК забил пять голов за 180 минут с «Бешикташем» и «Бенфикой».

21 сентября будут биться друг с другом «Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед». Их встреча начнётся в 20:00 мск и пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. «Вилла» в прошлом сезоне чудом спаслась от вылета, а «Шеффилд» стал настоящим открытием АПЛ, так что скучно точно не будет.



Хотя второй тур в самом разгаре, бирмингемцы до сих пор не сыграли ни одного матча. Связано это с тем, что «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» начали новый сезон на неделю позже, поскольку представляли страну в еврокубках. А «горожане» — как раз соперник «Виллы» по первому туру.



В межсезонье клубу из Бирмингема удалось сохранить костяк, а также укрепиться нападающим «Брентфорда» Олли Уоткинсом и вингером «Лиона» Бертраном Траоре. Также стан клуба пополнил голкипер «Арсенала» Мартинез, который здорово поменял травмированного Лено в прошлом сезоне. Ну и отдельно стоит выделить продление контракта с лидером атаки Джеком Грилишем.

«Милан» — «Болонья». Прогноз: Златан Ибрагимович и Чалханоглу разнесут любимого клиента В девяти предыдущих очных встречах россонери набрали 25 очков из 27 возможных.

Зато «Астон Вилла» провела контрольный поединок с «Манчестер Юнайтед» и сыграла во втором раунде Кубка лиги Англии. Так что проблем с тонусом возникнуть не должно. Во втором случае команда гостила у скромного «Бёртон Альбион» и одержала победу со счётом 3:1. Класс соперников, конечно, разнится, но уже отличились новичок Уоткинс и матёрый Грилиш.



«Шеффилд Юнайтед» до игры в Кубке лиги успел провести один матч в АПЛ. В первом туре он принимал «Вулверхэмптон» и уступил со счётом 0:2 практически без шансов. Хозяева провалили дебют и пропустили второй гол уже на шестой минуте. В целом, гости были несколько острее в атаке и победили по делу.



В Кубке английской лиги «клинки» тоже уступили и покинули турнир. Они гостили у крепкого «Бёрнли». В основное время забили по голу и те, и другие, а потому пришлось бить послематчевую серию пенальти. Точнее оказались гости.

«Динамо Мн» — «Сибирь». Прогноз: Миловзоров, Козун и Пуустинен не станут тянуть с голами Соперники давно не выходили на лёд и наверняка успели соскучиться по хоккею.

Однако здесь важно отметить, что «клинки» получили игровую практику на должном уровне. Дело в том, что эта команда сильно зависит от своего физического состояния, поскольку такой стиль игры, который пропагандирует главный тренер Крис Уидлер, подразумевает большой объём беговой работы без мяча и высокую эффективность в единоборствах. Теперь же команда прогрелась, а потому «Астон Вилле» придётся непросто.



В то же время у «Шеффилда» были некоторые проблемы с выездами в прошлом сезоне. За 19 гостевых игр клуб из одноимённого города одержал всего лишь четыре победы и пропустил 24 гола. Ничьих при этом накопилось порядочно – девять штук.



Бирмингемцы же на своём поле в прошлом сезоне играли куда лучше, чем в гостях. Семь побед и три ничьи за 19 домашних поединков. Для команды, которая долго находилась в зоне вылета, результат вполне неплохой. Думается, шансы хозяев тут несколько выше.

«Марсель» — «Лилль». Прогноз: Виллаш-Боаш, Пайет и Манданда снова останутся без победы «Лилль» уступает по подбору исполнителей, зато очень надёжен в обороне.

Да и статистика личных встреч тоже на стороне «Астон Виллы». Любопытно, что за пять игр против «клинков» на своём поле «львы» проиграли только однажды. При таких раскладах мы бы проверили П1 с нулевой форой за коэффициент 1.95.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Шеффилд» 21 сентября

«Астон Вилла» в межсезонье сохранила лидеров и серьёзно укрепилась. На наш взгляд, на своём поле она сумеет огорчить даже такого крепкого соперника, как «Шеффилд Юнайтед». Статистика личных встреч тоже на её стороне. Дело в том, что за пять домашних матчей против «клинков» «львы» проиграли только один раз.



Ставка: победа «Астон Виллы» с нулевой форой за 1.95.