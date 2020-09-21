«Лутон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: Сульшер и Погба напортачат даже в Кубке лиги

22 сентября состоится матч 3-го тура раунда Кубка английской лиги «Лутон» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 22:15 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех «Лутона» оценивается букмекерами коэффициентом 11.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Лутон Таун» — «МЮ» 22 сентября 2020 года

Эксперты считают, что матч Кубка английской лиги «Лутон» — «Манчестер Юнайтед» 22 сентября не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт в букмекерских конторах за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.40. Ничья оценена букмекерами коэффициентом 5.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94.

Анализ и прогноз матча Кубка английской лиги «Лутон» — «Ман Юнайтед» (22.09.2020)

Многострадальный сезон-2019/2020 остался позади. Для английского футбола он получился непростым, но историческим: долгожданное чемпионство «Ливерпуля», возрождение «Челси» и «Манчестер Юнайтед» под руководством легенд этих клубов, возвращение «Лидса» в АПЛ.

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Наступает время сезона-2020/2021. Суперкубок Англии отыграли ещё в августе, два тура английской Премьер-лиги также позади. Пришло время Кубка лиги. С третьего раунда стартуют клубы, которые по итогам минувшего сезона пробились в еврокубки. На 22 сентября запланировано пять матчей.



Самый поздний из них стартует в 22:15 мск в Лутоне, где местный одноимённый клуб на стадионе «Кенилворт Роуд» будет выяснять отношения с «Манчестер Юнайтед». На первый взгляд, никакой интригой тут и не пахнет. Разница в уровне исполнителей действительно солидная.



Участник Лиги чемпионов сыграет с аутсайдером Чемпионшипа. На деле всё не так просто. «Лутон Таун» в прошлом сезоне долгое время находился в зоне вылета, однако во второй половине дело пошло. Достаточно сказать, что в 12 заключительных встречах он потерпел всего одно поражение.

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И сохранил прописку в Чемпионшипе, заняв 19-е место. А теперь вообще стартовал выше всяких похвал, добыв две победы с разницей в один мяч. Обыграл на выезде «Барнсли» (1:0), после чего на своём поле оставил с пустыми руками «Дерби Каунти» (2:1), за который выступает Уэйн Руни. Решающий мяч состоялся на 87-й минуте.



Строго говоря, «шляпникам» заметно повезло. Оба раза они не имели преимущества. Однако такие победы придают уверенность. Благо что два серьёзных клуба из Кубка английской лиги они уже высадили: дожали «Норвич Сити» со счётом 3:1 (Джеймс Коллинз оформил хет-трик с 79-й по 95 минуту), а на прошлой неделе засушили «Рединг» (1:0).



«МЮ», разумеется, имеет большую фору по качеству состава. Однако вопросы по физическому состоянию остаются. Первый тур команда пропустила (дошла до полуфинала Лиги Европы и получила от лиги дополнительную неделю на восстановление), а во втором на своём поле уступила «Кристал Пэлас». Причём абсолютно по делу — 1:3.

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Джейдон Санчо пока остаётся в дортмундской «Боруссии», центрального защитника также не удалось приобрести. Больше того — по последним слухам боссы манкунианцев отказались от идеи усиления центра обороны. А это грозит серьёзными неприятностями, ведь пара Магуайр-Линделёф не впечатляет, а Люк Шоу на левом фланге накануне выглядел просто кошмарно.



«Лутон» тем временем успел провести четыре официальных матча. И во всех одержал победы. То есть лезть в большие форы крайне не хочется, благо что уже 26 сентября подопечным Уле-Гуннара Сульшера предстоит наведаться в Брайтон. Тренерский штаб наверняка проведёт ротацию.



Раз так, мы бы выбирали между П1 с форой (+2) за аккуратный коэффициент 1.64 и тоталом меньше 3 мяча за 1.86. «Шляпники» отдадут территорию и усядутся в оборону, а «дьяволы» пока, похоже, просто не готовы показывать интенсивный футбол на продолжительном отрезке. Велика вероятность, что у фаворита возникнут проблемы.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги «Лутон Таун» — «МЮ» 22 сентября 2020 года

«МЮ» сильно разочаровал накануне, по делу проиграв на своём поле скромному «Кристал Пэлас». Похоже, команда сейчас просто не готова показывать свой лучший футбол. «Лутон» тем временем провёл четыре официальных матча (два в Чемпионшипе, два в Кубке лиги), в которых добыл четыре победы. На наш взгляд, лёгкой прогулки у фаворита тут не будет.



Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.86.