«Краснодар» — ПАОК. Прогноз: Кабелла и Вандерсон прижмут греков к воротам в Лиге чемпионов

22 сентября «Краснодар» примет ПАОК в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу российского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.99. Успех греков оценён букмекерами коэффициентом 4.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.45.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК 22 сентября

Букмекеры не уверены, что матч Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на обе забьют предлагается за 1.85.

Анализ и прогноз матча квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК (22.09.2020)

Ко второй половине сентября футбол худо-бедно вернулся в привычное русло после пандемии коронавируса. Международная пауза уже состоялась, все топовые европейские чемпионаты благополучно стартовали. А в некоторых странах даже пускают болельщиков на трибуны!

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Помимо национальных первенств, уже вовсю рубятся в международных турнирах. Успели отгреметь первые два тура в Лиге наций УЕФА – соревновании для национальных сборных. Также вернулись и всем знакомые Лига чемпионов и Лига Европы, где в разгаре квалификации.



Российские клубы тоже в деле. Кто-то ждёт жеребьёвки групповой стадии, кто-то уже выступил (болельщикам московского «Динамо» можно только посочувствовать), а кому-то предстоит сыграть совсем скоро. «Краснодар» завершил прошлый сезон РПЛ на третьем месте, а потому теперь будет сражаться в раунде плей-офф за выход в групповой этап Лиги чемпионов.



Согласно регламенту, на данной стадии сохранится старый формат: два поединка – дома и на выезде. Болельщиков при этом не будет в обоих случаях. Соперником российского клуба стал греческий «ПАОК». Первый матч пройдёт в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и начнётся в 22:00 мск.

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«Краснодар» весьма неплохо идёт в чемпионате России. За восемь туров набрал 14 баллов и сейчас находится в трёх пунктах от лидирующего «Зенита». Стабильности порой не хватает, но отдать должное команде Мурада Мусаева определённо нужно. У неё довольно крепкая оборона, а атака, судя по всему, тоже приходит в порядок.



В матче восьмого тура «быки» принимали «Химки», не став жалеть аутсайдера. Генеральная репетиция перед домашним матчем в Лиге чемпионов прошла на ура. Хозяева отгрузили в ворота химчан семь голов (большинство из них после классно разыгранных комбинаций), а пропустили два мяча. Прекрасный дальний удар и пенальти.



Вообще, на своём поле краснодарцы показывают добротный атакующий футбол. Любопытно, что за четыре домашних матча в новом сезоне Российской Премьер-Лиги они нанесли по чужим воротам целых 83 удара. Преимуществом родных стен непременно нужно воспользоваться, поскольку ПАОК на своём поле крайне опасен.

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Греки в новом сезоне Лиги чемпионов начали путь со второго квалификационного раунда. Там они дома разбили крепкий турецкий «Бешикташ» со счётом 3:1. Причём тогда хозяева забили свой третий гол уже на 30-й минуте, после чего без особых проблем довели дело до победы.

После этого «орлы» бились в третьем квалификационном раунде с титулованной португальской «Бенфикой». Снова у себя дома. Получилось выиграть со счётом 2:1, хотя букмекеры не ждали от клуба из Салоников успеха.

Преимущество португальцев ощущалось, но говорить о колоссальном превосходстве нельзя. Гости пропустили два мяча после перерыва, отквитали один только на 94-й минуте. Ничего придумать уже не успели.



В родном чемпионате Греции ПАОК сейчас идёт на третьем месте. Однако делать какие-то выводы едва ли стоит, поскольку было сыграно всего лишь два тура. Клуб набрал четыре очка за два поединка с середняками. Вполне рабочий результат.

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Скорее всего, греки сыграют вторым номером в Краснодаре: отдадут мяч и будут караулить возможность убежать в контратаку. «Краснодар» на своём поле часто играет в комбинационный футбол, любит контролировать мяч, часто бьёт по воротам. Вполне вероятно, что они завладеют инициативой и постараются осадить ворота гостей. А это в свою очередь должно породить массу корнеров.



При таких раскладах вполне можно подумать над П1 по угловым. Букмекеры дают на неё приемлемый коэффициент 1.72. Тем более что в среднем за один домашний матч в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги подопечные Мурада Мусаева подают 6,5 углового. Результат впечатляющий.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК 22 сентября 2020 года

«Краснодару» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов выпало принимать на своем поле ПАОК. Вполне вероятно, что греки вдали от дома сыграют вторым номером. Команда Мурада Мусаева старается играть в комбинационный атакующий футбол, часто бьёт по воротам. Всё это должно породить массу корнеров у ворот гостей.



Ставка: победа «Краснодара» по угловым за коэффициент 1.72.