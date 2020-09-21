«Славия» — «Мидтьюлланн». Прогноз: старый знакомый «Барсы» и «Интера» сделает шаг к успеху

22 сентября чешская «Славия П» примет датский «Мидтьюлланн» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.70.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Славия» Прага — «Мидтьюлланн»

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Славия Прага» — «Мидтьюлланн» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61.

Анализ и прогноз матча квалификации Лиги чемпионов «Славия» — «Мидтьюлланн» (22.09.2020)

Топовые европейские чемпионаты к середине сентября благополучно стартовали, с первой международной паузой после коронавируса тоже разобрались. А в некоторых странах даже пускают болельщиков на трибуны! Словом, футбольная жизнь потихоньку возвращается в привычное русло.

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Помимо национальных первенств, уже вовсю рубятся в международных турнирах. Успели отгреметь первые два тура в Лиге наций УЕФА – соревновании для национальных сборных. Также вернулись и всем знакомые Лига чемпионов и Лига Европы, тут в самом разгаре квалификационные этапы, а там и до групповой стадии рукой подать.



Новый сезон Лиги чемпионов стартовал ещё до завершения старого. Разумеется, из-за коронавируса. На носу уже раунд плей-офф турнира. Согласно регламенту, на данной стадии сохранится старый формат: два поединка – дома и на выезде. Болельщиков при этом на трибунах не будет.



Пражской «Славии» только предстоит начать свой путь в элитном европейском турнире. По итогам прошлого сезона команда досрочно стала чемпионом Чехии, а потому стартует сразу с раунда плей-офф. Проблем с физическим состоянием у хозяев не видно.

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В текущем розыгрыше Первой лиги Чехии красно-белые провели уже четыре игры. Получилось круто. На таком небольшом отрезке они забили 15 голов, а пропустили только два. С формой у команды проблем нет никаких, а уровень исполнителей по меркам пути чемпионов более чем крепкий.



Датский «Мидтьюлланн» во внутреннем первенстве провел только две игры. Одну выиграл, другую – нет. Однако при этом провел ещё два товарищеских матча и два матча в Лиге чемпионов. Так что с тонусом тоже полный порядок.



«Волкам» пришлось миновать второй и третий квалификационные раунды, чтобы дойти до раунда плей-офф в Лиге чемпионов. В первом случае в упорной борьбе получилось переиграть болгарский «Лудогорец» у него дома (1:0), а во втором на выезде разгромить крепкий швейцарский «Янг Бойз» (3:0). Стоит отметить, что в обоих случаях результат был вполне закономерен.

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Пражская «Славия» справедливо идёт фаворитом в предстоящем поединке. На её стороне родное поле, которое даже без болельщиков даёт некоторое преимущество. Да и класс исполнителей тут чуть повыше. А самое главное — опыт. Тут фора гораздо заметнее.



В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов красно-белые прошли в раунде плей-офф крепкий «ЧФР Клуж», который потом гремел в Лиге Европы, и попали в группу к миланскому «Интеру», дортмундской «Боруссии» и «Барселоне». Смогли даже отобрать очки у «Барселоны» (0:0) и у «Интера» (1:1), поразив нейтральных болельщиков смелым футболом.



Однако недооценивать датчан нельзя. Они сумели выбить из квалификации крайне уверенных противников и могут доставить неприятности. Много голов не ждём – всё-таки у «Славии» с обороной сейчас порядок. Но и «Мидтьюлланн» пока что в Лиге чемпионов не пропустил. Проверим комбинированную ставку 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.17.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Славия» — «Мидтьюлланн» 22 сентября 2020 года

«Славия» сейчас в полном порядке: 15 забитых мячей и два пропущенных за четыре игры в чемпионате Чехии. Однако недооценивать «Мидтьюлланн» тоже нельзя. Команда пока что ни разу не пропустила в Лиге чемпионов, хотя соперники были крепкие. Чехи фаворит, но ждать много голов мы бы не стали. Возьмём 1Х через общий низ, коэффициент выше двойки.



Ставка: «Славия П» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.17.