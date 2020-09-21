«Маккаби» — «Ред Булл Зальцбург». Прогноз: экс-клуб Холанда решит вопрос ещё в Израиле

22 сентября «Маккаби Т-А» примет «Ред Булл Зальцбург» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 11.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.10.
Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Маккаби» — «Ред Булл Зальцбург»
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Маккаби Тель-Авив» — «Ред Булл Зальцбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05.
Анализ и прогноз матча «Маккаби Т-А» — «Ред Булл Зальцбург» (22.09.2020)
На дворе вторая половина сентября: международная пауза позади, топовые европейские чемпионаты благополучно стартовали. А в некоторых странах даже пускают болельщиков на трибуны! Словом, футбольная жизнь потихоньку возвращается в привычное русло.
Помимо национальных первенств, уже вовсю рубятся в международных турнирах. Успели отгреметь первые два тура в Лиге наций УЕФА – соревновании для национальных сборных. Также вернулись и всем знакомые Лига чемпионов и Лига Европы, тут в самом разгаре квалификации.
Новый сезон Лиги чемпионов стартовал ещё до завершения старого. Разумеется, из-за коронавируса. На носу уже раунд плей-офф турнира. Согласно регламенту, на данной стадии сохранится старый формат: два поединка – дома и на выезде. Болельщиков при этом не будет в обоих случаях.
Израильский «Маккаби Т-А» продолжает уверенно шагать по отборочным стадиям Лиги чемпионов. Скромный по европейским меркам клуб стартовал с первого квалификационного раунда, преодолел три барьера, добрался до раунда плей-офф, где ему предстоит сразиться с финальным боссом — австрийским «Ред Булл Зальцбург».
Сперва «жёлтые дьяволы» на своём поле переиграли латвийскую «Ригу» (2:0). Затем разгромили в гостях литовскую «Судуву» (3:0). Ну а в прошлой игре разобрались с белорусским «Динамо-Брест» (1:0). При этом любопытно, что команда из Тель-Авива ещё ни разу не пропустила.
«Ред Булл Зальцбург» только стартует в Лиге чемпионов. Ввстрийский клуб заслуженно идёт фаворитом в предстоящем поединке. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов он успел достаточно пошуметь — тогда «быки» попали в группу к «Ливерпулю», «Наполи» и «Генку», заняв в итоге третье место. Забили они тогда 16 голов за шесть игр. А это больше, чем у мерсисайдцев и у неаполитанцев.
Впрочем, тут также стоит отметить, что с тех пор у австрийцев произошли сильные изменения в составе. Помимо таких лидеров, как Холанд, Минамино и Хван Хи Чан, команду покинули и другие игроки группы атаки. Также накануне первого матча в раунде плей-офф травмированы сразу несколько футболистов основы.
Однако теперь у «Ред Булла» другие лидеры, которые уже успели пошуметь в родном чемпионате Австрии. Австрийская бундеслига только-только стартовала, а «быки» за два проведённых тура успели забить семь голов в ворота довольно крепких по местным меркам соперников.
У «Маккаби» же накануне домашней игры с австрийцами серьёзные проблемы с составом. Большое число игроков основы, которые помогали дойти до раунда плей-офф, ушли на карантин из-за коронавируса. А при таких раскладах шансы хозяев подложить себе подушку перед ответной игрой в Австрии сильно снижаются.
Так что мы бы проверили П2 с форой (-1.5) за коэффициент 1.81. Такие скромные команды, как «жёлтые дьяволы», сильно зависят от сыгранности. Без целого ряда важных футболистов оказать достойное сопротивление будет сложно, слишком уж ловок и проворен оппонент.
Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Маккаби» — «Ред Булл Зальцбург» 22 сентября
Эрлинг Холанд уже давно покоряет немецкую Бундеслигу, в составе «Ред Булла» другие лидеры. Однако накануне домашней игры с австрийцами у «Маккаби Т-А» серьёзные проблемы с составом, поскольку ряд ключевых игроков ушёл на карантин из-за коронавируса. При таких раскладах ожидать от скромного израильского клуба сюрприза мы бы не стали.
Ставка: победа «Ред Булла» с форой (-1.5) за 1.81.
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