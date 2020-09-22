«Краснодар-2» — «Оренбург». Прогноз: Адамов и Камболов устроят горячий приём лидеру ФНЛ

23 сентября «Краснодар-2» и «Оренбург» сыграют в матче 11-го тура ФНЛ. Начало встречи — в 17:30 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Оренбурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех «Краснодара-2» оценён букмекерами коэффициентом 5.50.
Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Краснодар-2» — «Оренбург» 23 сентября 2020 года
Букмекеры уверены, что матч ФНЛ «Краснодар-2» — «Оренбург» 23 сентября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.00, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.92.
Анализ и прогноз матча 11-го тура ФНЛ «Краснодар-2» — «Оренбург» (23.09.2020)
ФНЛ набирает обороты. Лучшая лига мира вернулась в строй ещё 1 августа. Календарь по понятным причинам весьма плотный: участников много, а времени до наступления холодов мало. Потому возможностей отдохнуть практически не будет. На дворе середина сентября, а впереди уже 11-й тур.
Все девять матчей (два отменены из-за коронавируса) состоятся в один день. А именно — в среду, 23 сентября. В 15:30 мск «Краснодар-2» начнёт выяснять отношения с «Оренбургом». Имя фаворита не вызывает сомнений, поскольку единоличный лидер сразится с командой из нижней половины таблицы.
Подопечные Марцела Лички в полнейшем порядке. Позади 10 туров первенства, а они набрали 26 очков из 30 возможных. Восемь побед и две ничьи. В середине августа пропустили в компенсированное время от «Текстильщика» (1:1), а накануне скатали нулевую ничью с «Акроном».
Игра получилась более-менее равной. Хозяева владели территорией, однако у клуба из Тольятти тоже имелись моменты. С реализацией в тот день не задалось, пару раз выручили вратари. Результат получился вполне справедливым и устроил оба коллектива. «Оренбург» продолжает лидировать в ФНЛ.
Отрыв солидный. Занимающий вторую строчку «Спартак-2» отстаёт на четыре балла. Впрочем, москвичи оформлены как фарм-команда и подняться в элитный дивизион не смогут. А дальше — натуральная пропасть. «Крылья Советов» и «Нижний Новгород» отстают на семь очков, все остальные ещё дальше.
«Краснодар-2» производит приятное впечатление. Здесь очень много молодых футболистов, что никак не мешает действовать с позиции силы и вести игру с большинством оппонентов. Позиционное нападение по меркам ФНЛ просто отличное, моменты исправно создаются. Основные проблемы — завершение и оборона.
«Быки» занимают четвёртое место в лиге по количеству забитых голов (15), да только пропускают они ещё больше (16). Это предпоследний показатель в ФНЛ, хуже лишь несчастный «Иртыш», который успел 22 раза выгрести мяч из сетки своих ворот и занимает последнее место в таблице.
В прошлом туре «Краснодар-2» потерпел обидное поражение от «Чайки» (1:2). Контролировал мяч, создал достаточно, но напоролся на свои любимые проблемы. Пропустил два мяча до перерыва, а во втором тайме не смог дожать оппонента. Впрочем, полёт нормальный: 14 очков, 14-е место.
Понятно, что шансы «Оренбурга» выше, ведь соперник ему стилистически удобен. «Краснодар-2» играет сам и даёт играть другим, а потому возможности убежать в контратаку и решить на пространстве у гостей будут. В то же время свой гол-два хозяева исправно забивают, а на обе забьют дают дивный коэффициент 1.97.
Можно не мудрить и проверить эту ставку. Варианты посмелее — тотал больше 2.5 гола за 2.00 и Х2 + обе забьют за 2.31. Слишком уж конкретен «Оренбург» в чужой штрафной площади, да и очки в двух матчах подряд он ещё не терял.
Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Краснодар-2» — «Оренбург» 23 сентября 2020 года
«Краснодар-2» стилистически удобен гостям: играет сам и даёт играть другим, много владеет мячом, даёт пространство и уязвим к контратакам. В то же время позиционное нападение у «быков» в полном порядке. «Оренбург» наверняка наберёт очки, но удержать ворота на замке будет сложно.
Ставка: обе забьют за 1.97.
- 22 сентября 2020
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:00
-
08:00
-
07:00
- 21 сентября 2020
-
21:45
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:00