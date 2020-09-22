«Краснодар-2» — «Оренбург». Прогноз: Адамов и Камболов устроят горячий приём лидеру ФНЛ

«Оренбург» лидирует в ФНЛ с большим отрывом, но «быки» сейчас хороши.

23 сентября «Краснодар-2» и «Оренбург» сыграют в матче 11-го тура ФНЛ. Начало встречи — в 17:30 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Оренбурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех «Краснодара-2» оценён букмекерами коэффициентом 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Краснодар-2» — «Оренбург» 23 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч ФНЛ «Краснодар-2» — «Оренбург» 23 сентября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.00, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.92.

Анализ и прогноз матча 11-го тура ФНЛ «Краснодар-2» — «Оренбург» (23.09.2020)

ФНЛ набирает обороты. Лучшая лига мира вернулась в строй ещё 1 августа. Календарь по понятным причинам весьма плотный: участников много, а времени до наступления холодов мало. Потому возможностей отдохнуть практически не будет. На дворе середина сентября, а впереди уже 11-й тур.

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Все девять матчей (два отменены из-за коронавируса) состоятся в один день. А именно — в среду, 23 сентября. В 15:30 мск «Краснодар-2» начнёт выяснять отношения с «Оренбургом». Имя фаворита не вызывает сомнений, поскольку единоличный лидер сразится с командой из нижней половины таблицы.

Подопечные Марцела Лички в полнейшем порядке. Позади 10 туров первенства, а они набрали 26 очков из 30 возможных. Восемь побед и две ничьи. В середине августа пропустили в компенсированное время от «Текстильщика» (1:1), а накануне скатали нулевую ничью с «Акроном».

Игра получилась более-менее равной. Хозяева владели территорией, однако у клуба из Тольятти тоже имелись моменты. С реализацией в тот день не задалось, пару раз выручили вратари. Результат получился вполне справедливым и устроил оба коллектива. «Оренбург» продолжает лидировать в ФНЛ.

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Отрыв солидный. Занимающий вторую строчку «Спартак-2» отстаёт на четыре балла. Впрочем, москвичи оформлены как фарм-команда и подняться в элитный дивизион не смогут. А дальше — натуральная пропасть. «Крылья Советов» и «Нижний Новгород» отстают на семь очков, все остальные ещё дальше.

«Краснодар-2» производит приятное впечатление. Здесь очень много молодых футболистов, что никак не мешает действовать с позиции силы и вести игру с большинством оппонентов. Позиционное нападение по меркам ФНЛ просто отличное, моменты исправно создаются. Основные проблемы — завершение и оборона.

«Быки» занимают четвёртое место в лиге по количеству забитых голов (15), да только пропускают они ещё больше (16). Это предпоследний показатель в ФНЛ, хуже лишь несчастный «Иртыш», который успел 22 раза выгрести мяч из сетки своих ворот и занимает последнее место в таблице.

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В прошлом туре «Краснодар-2» потерпел обидное поражение от «Чайки» (1:2). Контролировал мяч, создал достаточно, но напоролся на свои любимые проблемы. Пропустил два мяча до перерыва, а во втором тайме не смог дожать оппонента. Впрочем, полёт нормальный: 14 очков, 14-е место.

Понятно, что шансы «Оренбурга» выше, ведь соперник ему стилистически удобен. «Краснодар-2» играет сам и даёт играть другим, а потому возможности убежать в контратаку и решить на пространстве у гостей будут. В то же время свой гол-два хозяева исправно забивают, а на обе забьют дают дивный коэффициент 1.97.

Можно не мудрить и проверить эту ставку. Варианты посмелее — тотал больше 2.5 гола за 2.00 и Х2 + обе забьют за 2.31. Слишком уж конкретен «Оренбург» в чужой штрафной площади, да и очки в двух матчах подряд он ещё не терял.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Краснодар-2» — «Оренбург» 23 сентября 2020 года

«Краснодар-2» стилистически удобен гостям: играет сам и даёт играть другим, много владеет мячом, даёт пространство и уязвим к контратакам. В то же время позиционное нападение у «быков» в полном порядке. «Оренбург» наверняка наберёт очки, но удержать ворота на замке будет сложно.

Ставка: обе забьют за 1.97.