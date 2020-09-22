«Лестер» — «Арсенал». Прогноз: Обамеянг, Варди и Ляказетт в ударе. Голов хватит на всех!

23 сентября «Лестер Сити» примет «Арсенал» в матче 3-го раунда Кубка лиги Англии. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не смогли выявить явного фаворита. Поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.92. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.54.

Букмекерские коэффициенты на матч Кубка лиги «Лестер Сити» — «Арсенал» 23 сентября

Букмекеры не уверены, что матч Кубка английской лиги «Лестер Сити» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28.

Анализ и прогноз матча Кубка английской лиги «Лестер» — «Арсенал» (23.09.2020)

После международной паузы ряд национальных первенств благополучно возобновился, а в других странах только начался новый сезон. В Англии наряду с Премьер-лигой включился и Кубок лиги страны. Было сыграно уже два раунда, на носу третий. А это значит, что пришло время для тяжёлой артиллерии.

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Отдельное внимание стоит обратить на матч «Лестер Сити» — «Арсенал». Оба соперника станут биться за еврокубки в новом сезоне, а потому скучно точно не будет. Их встреча в Кубке лиги начнётся в 21:45 мск и пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр-Уолкерс» в Лестере. Она точно будет центральной на этой стадии.



«Лестеру» определённо пошёл на пользу отпуск после затяжного прошлого сезона. В двух стартовых турах клуб набрал все шесть возможных очков и выбился в лидеры АПЛ. К слову, за девять последних туров предыдущего розыгрыша он всего добыл две победы.



Сперва «лис» принимал пришедший из Чемпионшипа «Вест Бромвич Альбион». Гости в целом смотрелись активнее, но забить смогли только после перерыва, причём сразу три. Хозяева просто раскрылись после первого гола и не смогли успевать за быстрыми атаками гостей, получив два пенальти (0:3).

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Во втором туре команда Брендана Роджерса столкнулась уже с соперником покрепче. Она принимала «Бёрнли», который достойно провел прошлый сезон. «Бордовые» даже вышли вперёд на 10-й минуте, но в итоге хозяева почувствовали свою игру и совершили камбэк. Итоговый счёт 4:2 в пользу «Лестера».



«Арсенал» тоже не терял времени зря. На его долю выпали сразу два лондонских дерби, пусть и не самых принципиальных. Но за те же два тура клуб набрал те же шесть баллов. Собственно, сейчас он тоже находится в группе лидеров в турнирной таблице чемпионата Англии.



В первом случае «канониры» гостили у ещё одного новичка английской Премьер-лиги – «Фулхэма». Поездка удалась. Они показали яркий футбол и разгромили «дачников» со счётом 3:0, никаких вопросов в справедливости исхода даже быть не могло. Приятный бонус — успели отличиться новички клуба.

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Во втором случае подопечные Микеля Артеты играли на родном «Эмирейтс». Получилось одержать непростую победу над «Вест Хэм Юнайтед» (2:1). Хозяева больше владели мячом, но преимущество по ударам было за гостями. Впрочем, ключевую роль сыграли замены: в концовке встречи забил победный гол появившийся на 77-й минуте Эдвард Нкетиа.



Вообще, в новом сезоне у «Арсенала» с атакой пока что полный порядок. По-прежнему забивает Обамеянг, а перебравшийся из «Челси» Виллиан заделался в ассистенты. Да и пять голов за две игры – результат заметный.



Однако «Лестер» уже наколотил семь мячей за то же время. Четыре из них в ворота одной из самых закрытых команд по итогам прошлого сезона. При таких раскладах вполне можно ожидать от соперников голов в обе стороны. Мы бы проверили ставку «обе забьют» за коэффициент 1.77.

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Статистика личных встреч на нашей стороне. В 8 из 12 игр между «канонирами» и «лисами» заходил такой вариант. Потому не будем мудрить.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги «Лестер Сити» — «Арсенал» 23 сентября 2020 года

На старте нового сезона АПЛ «Лестер Сити» и «Арсенал» показывают яркий футбол. За два тура они на двоих наколотили уже 12 голов, добыв две победы из двух возможных. Так что вполне можно проверить голы в обе стороны за нестыдный коэффициент 1.77. Статистика личных встреч, к слову, не против.



Ставка: обе забьют за 1.77.