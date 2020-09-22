«Шинник» — «Чертаново». Прогноз: Побегалов, Абаев и Самодин обойдутся без сюрпризов

Гости не забивают уже семь матчей, хозяева — три

23 сентября «Шинник» и «Чертаново» сыграют в матче 11-го тура ФНЛ. Начало встречи — в 18:30 мск. Эксперты в прогнозах называют фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Шинника» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.09. Успех «Чертаново» оценён букмекерами коэффициентом 3.52.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Шинник» — «Чертаново» 23 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч ФНЛ «Шинник» — «Чертаново» 23 сентября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.18, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.74. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.38.

Анализ и прогноз матча 11-го тура ФНЛ «Шинник» — «Чертаново» (23.09.2020)

ФНЛ набирает обороты. Лучшая лига мира вернулась в строй ещё 1 августа. Календарь по понятным причинам весьма плотный: участников много, а времени до наступления холодов мало. Потому возможностей отдохнуть практически не будет. На дворе середина сентября, а впереди уже 11-й тур.

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Все девять матчей (два отменены из-за коронавируса) состоятся в один день. А именно — в среду, 23 сентября. В 18:30 мск в Ярославле на стадионе «Шинник» местный одноимённый клуб начнёт выяснять отношения с «Чертаново». Пока соперники выступают заметно ниже ожиданий.

В прошлом году результаты были гораздо выше. Столичный клуб всерьёз претендовал на выход в РПЛ, однако досрочное завершение сезона и отмена стыковых матчей лишили его шансов. А «Шинник» вновь финишировал в верхней половины таблицы: на топ-4 не покушался, но выступал здорово и забивал много.

Позади уже 10 туров, а обе команды находятся в зоне вылета. У «Чертаново» шесть очков и 20-е место, хуже только «Томь» с «Иртышом». Ярославцы начали подавать признаки жизни, однако тоже недалеко ушли: восемь баллов, делят 18-ю позицию со скромным «Акроном» из Тольятти.

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Неудачные выступления имеют объективные причины. «Чертаново» в межсезонье покинул главный тренер Игорь Осинькин, вслед за ним в «Крылья Советов» перебрались сразу восемь футболистов основы. Понятно, что это заметный удар по коллективу, приходится доверять совсем юным игрокам без опыта во взрослом футболе.

По качеству игры всё не так плохо, однако постоянно не хватает совсем чуть-чуть. Прежде всего — в единоборствах и завершении. Пять поражений из восьми состоялись с разницей в один мяч. Самое печальное, что команда не может забить аж на протяжении семи туров! Предыдущий гол состоялся аж 12 августа, ещё в третьем туре.

У ярославцев иные проблемы — сразу несколько важных исполнителей получили травмы. Постепенно лазарет пустеет, вот только результаты не становятся лучше. В девяти предыдущих турах добыта одна победа, да и та — техническая. «Енисею» присудили 0:3 за проблемы с коронавирусом.

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Если вынести эту игру за скобки, то «Шинник» не забивает уже на протяжении трёх матчей. Понятно, что шансы хозяев чуть выше. Состав у них крепче, плюс своё поле. Однако на фоне жутких проблем с атакой в обеих командах логичнее отталкиваться от небольшого количества голов.

Мы бы выбирали между двух вариантов: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.74, а «обе забьют — нет» за 1.87. За всю историю противостояния голы лишь однажды забивались в обе стороны, так что вряд ли у вратарей будет много работы. Хотя, конечно, порой минус на минус даёт плюс.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Шинник» — «Чертаново» 23 сентября 2020 года

В прошлом году команды выступали здорово, а в этом плетутся в зоне вылета. «Чертаново» вынуждено доверять совсем юным футболистами после ухода тренера и восьми игроков основы в «Крылья», у «Шинника» было много травм. Хозяева не забивают три тура, гости — семь. Возьмём «обе забьют — нет» за 1.87.

Ставка: обе забьют — нет за 1.87.