«Торпедо» — «Нижний Новгород». Прогноз: Сапета, Гащенков и Ставпец расстроят Игнашевича

23 сентября «Торпедо» и «Нижний Новгород» сыграют в матче 11-го тура ФНЛ. Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Торпедо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех «Нижнего Новгорода» оценён букмекерами коэффициентом 3.64.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Торпедо» — «Нижний Новгород» 23 сентября

Букмекеры уверены, что матч ФНЛ «Торпедо» — «Нижний Новгород» 23 сентября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.25, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.35.

Анализ и прогноз матча 11-го тура ФНЛ «Торпедо» — «Нижний Новгород» (23.09.2020)

ФНЛ набирает обороты. Лучшая лига мира вернулась в строй ещё 1 августа. Календарь по понятным причинам весьма плотный: участников много, а времени до наступления холодов мало. Потому возможностей отдохнуть практически не будет. На дворе середина сентября, а впереди уже 11-й тур.

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Все девять матчей (два отменены из-за коронавируса) состоятся в один день. А именно — в среду, 23 сентября. В 19:30 мск в Москве местное «Торпедо» начнёт выяснять отношения с «Нижним Новгородом». Пожалуй, это центральная игра всего тура, хотя формально столичный клуб находится в нижней части турнирной таблицы.

Дело в том, что матч 10-го тура с «Енисеем» отменили из-за коронавируса, однако официально красноярцам пока не присудили техническое поражение. Ближайшее заседание КДК РФС состоится именно в среду, где и будут оформлены 3:0. Тогда «автозаводцы» получат три дополнительных очка и с 18 баллами станут делить пятую строчку.

А «Нижний Новгород» сейчас идёт четвёртым, набрав 19 очков. Подопечные Роберта Евдокимова набрали отличный ход, добыв три победы подряд. Все — всухую. «Волгарь» и «Факел» получили по одному мячу, а вот «Шиннику» в минувшем туре отгрузили сразу три. Два из них, правда, в концовке.

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Финансовые возможности у ФК НН довольно средненькие по меркам ФНЛ, а состав — сплав из опытных футболистов с солидными выступлениями в РПЛ (Сапета, Ставпец, Комолов, Гащенков) и юных игроков. Роберт Евдокимов симпатично работал в «Оренбурге», а теперь даёт результат в Нижнем: команда мало пропускает и исправно набирает очки.

У «Торпедо» сезон получается непростым. Из Кубка России уже успели вылететь, в ФНЛ тоже не всё получается. За отрезком из трёх побед подряд последовало обидное поражение в родных стенах от «Оренбурга» (1:2): вели вплоть до 78-й минуты, а решающий мяч пропустили уже в компенсированное время.

Одна из самых результативных команд ФНЛ встретится с одной из наиболее низовых. Ставка «обе забьют» доехала лишь в двух из десяти поединков с участием «Нижнего Новгорода», зато «Торпедо» вот уже четыре игры подряд пробивает планку тотала. Любопытно, что обе встречи в прошлом году остались за нижегородцами (2:1 и 2:0).

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Хозяев точно ждёт серьёзное испытание. Чёрно-белые регулярно испытывают трудности против организованных команд, которые редко допускают ошибки в обороне и ловко бегут в контратаки. На наш взгляд, логичнее отталкиваться от аутсайдера.

Мы бы выбирали между Х2 за 1.78 и голом гостей во втором тайме за 2.23. Москвичи пропустили уже четыре мяча после 75-й минуты, а у нижегородцев полный порядок с физической подготовкой.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Торпедо» — «Нижний Новгород» 23 сентября 2020 года

«Нижний Новгород» не обладает серьёзными финансовыми возможностями, зато имеет крепкий состав и хорошего тренера. «Торпедо» часто испытывает трудности против дисциплинированных соперников, которые здорово обороняются и быстро выходят в контратаку. В прошлом сезоне нижегородцы забрали оба матча. Возьмём Х2 за 1.78.

Ставка: «Нижний Новгород» не проиграет за 1.78.