«Олимпиакос» — «Омония». Прогноз: Вальбуэна, Рафинья и М’Вила не пощадят Губочана в ЛЧ

23 сентября состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Омония», букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Олимпиакоса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех «Омонии» оценён букмекерами коэффициентом 11.50. Поставить на ничью предлагают за 5.05.
Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Омония» 23 сентября
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Омония» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.28.
«Олимпиакос» — «Омония»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 23 сентября 2020 года
Квалификация Лиги чемпионов сезона-2020/2021 стартовала ещё до завершения предыдущего розыгрыша турнира. Разумеется, из-за коронавируса. Отборочные стадии позади, откровенные пассажиры отсеялись, остались только самые достойные. С раунда плей-офф в битву вступает не только «Краснодар», но и его старый знакомый.
Именно «Олимпиакос» не пустил «быков» в групповую стадию Лиги чемпионов год назад, после чего неслабо пошумел в еврокубках. Занял третье место в группе, вышел в плей-офф Лиги Европы, где высадил лондонский «Арсенал». В 1/8 финала дал бой другому английскому клубу — «Вулверхэмптону». И всё же уступил (0:1).
С тех пор изменилось немногое. Самый титулованный клуб Греции вновь досрочно выиграл национальное первенство (конкуренты держались на отдалении, особой интриги не возникло) и вновь попал в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. На этот раз соперник достался поскромнее.
Кипрская «Омония» не обладает солидным бюджетом, хотя имеет довольно крепкий состав. Здесь есть, например, экс-футболист «Зенита» и московского «Динамо» Томаш Губочан, центральный защитник сборной Венгрии Адам Ланг (выступал во Франции, имеет еврокубковый опыт с ЧФР Клуж), бывший форвард «Оренбурга» Михал Дюриш.
Ну и, естественно, несколько легионеров из дальнего зарубежья и несколько футболистов сборной Кипра. Этого добра хватило, чтобы преодолеть три отборочных раунда квалификации. Любопытно, что во всех случаях пришлось провести на поле по 120 минут. Сперва в дополнительных таймах прошли «Арарат-Армению» (1:0) и крепкую «Легию» (2:0).
А на прошлой неделе досталось «Црвене Звезде». Команды обменялись голами в первом тайме, после чего наступило затишье. В результате доигрались до серии пенальти, где хозяева поля оказались точнее (1:1, 4:2 пен). И вот подопечные Хеннинга Берга (того самого, что выступал за «Блэкберн», «МЮ» и «Рейнджерс») находятся в шаге от группового этапа.
Шансы их, конечно, крайне малы. Всё же преимущество по уровню исполнителей у «Олимпиакоса» мощнейшее. Костяк сборной Греции и сразу несколько видных легионеров — Матьё Вальбуэна (играл за «Динамо», «Марсель» и «Лион»), Рафинья («Шальке» и «Бавария»), Янн М’Вила («Рубин», «Сент-Этьен»), Юссеф Эль-Араби («Гранада»).
Ну и так далее. Пару месяцев назад команды играли товарищеский матч, греки победили со счётом 3:0. Переоценивать значимость того результата не стоит, но разницу в уровне мастерства он демонстрирует. «Омония» пляшет от обороны и не стремится владеть мячом: она прижмётся к воротам и будет караулить контратаки.
А дальше всё зависит от реализации. Моменты у хозяев точно будет, с таким подбором исполнителей это вопрос времени. Лезть в большие форы опасно, мы бы выбирали между П1 всухую за 1.94 и П1 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.86. Ждём тут чего-то вроде 2:0 или 1:0.
Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Омония» 23 сентября 2020 года
«Омония» — неуступчивый соперник, успевший выбить «Легию» и «Црвену Звезду». Состав у киприотов довольно крепкий, но с «Олимпиакосом» не идёт ни в какое сравнение. Гости не стремятся к контролю мяча и ставят на контратаки: они прижмутся к штрафной и будут караулить потери со стандартами. Много, скорее всего, не пропустят, но при такой разнице в классе рассчитывать на успех в Греции откровенно тяжело.
Ставка: победа «Олимпиакоса» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.86.
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