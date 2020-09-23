«Манчестер Сити» — «Борнмут». Прогноз: Гвардиола и Стерлинг уверенно начнут защиту титула

24 сентября «Манчестер Сити» примет «Борнмут» в матче 3-го раунда Кубка английской лиги. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 6.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.95.

Букмекерские коэффициенты на матч Кубка лиги «Манчестер Сити» — «Борнмут»

Букмекеры считают, что матч Кубка лиги Англии «Манчестер Сити» — «Борнмут» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54.

Анализ и прогноз матча Кубка английской лиги «Ман Сити» — «Борнмут» (24.09.2020)

В Англии наряду с Премьер-лигой включился и Кубок лиги страны. Было сыграно уже два раунда, на носу третий. А это значит, что пришло время для тяжёлой артиллерии: клубов, которые по итогам прошлого сезона попали в еврокубки.

«Челси» — «Барнсли». Прогноз: Лэмпард отыграется за 0:2 от «Ливерпуля», Кепа присядет Разница в классе команд существенная, а «скамейка» у «Челси» длинная и мастеровитая.

Среди них «Манчестер Сити», занявший второе место в АПЛ в прошлом сезоне и попавший в групповую стадию Лиги чемпионов. Ему предстоит принять вылетевший в Чемпионшип по итогам прошлого сезона «Борнмут». Встреча начнётся в 21:45 мск и пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.



«Горожане» в новом розыгрыше чемпионата Англии успели провести только одну встречу, поскольку пропустили первый тур. Дело в том, что они вместе с соседом «Манчестер Юнайтед» выступали в Лиге чемпионов и Лиге Европы соответственно, а потому получили дополнительную неделю отдыха.



Зато запоздалый старт выдался на славу. Команда Пепа Гвардиолы отправилась в гости к «Вулверхэмптону» и одержала уверенную победу со счётом 3:1. Открыть счёт получилось уже на 20-й минуте: реализовал пенальти Кевин Де Брёйне. Через 12 минут удвоил преимущество Фил Фоден, а во втором тайме соперники обменялись голами.

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«Борнмут» в Чемпионшипе тоже стартовал довольно неплохо. За две игры под руководством нового тренера Джейсона Тиндалла получилось добыть четыре очка из шести возможных. Сперва клуб обыграл «Блэкберн Роверс» (3:2), а затем скатал ничью с «Мидлсбро» (1:1).



В Кубке лиги «вишни» начали свой путь сразу со 2-го раунда, где выбили «Кристал Пэлас» на своём поле. Основные и дополнительные таймы ознаменовались нулями на табло, так что пришлось бить пенальти. В длинной мучительной серии точнее оказались хозяева (12:11). Но тут надо сказать, что преимущество их было серьёзным и по ходу встречи, так что проход в следующий этап выглядит заслуженно.



Однако рассчитывать на что-то в матче с таким грозным соперником, как «Манчестер Сити», едва ли придётся. Вполне вероятно, что Гвардиола выставит смешанный состав на кубковую встречу. Всё-таки уже 27 сентября его команде предстоит игра в АПЛ с опасным «Лестером», а поберечь лидеров лишним не будет.

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Только вот у «горожан» даже «скамейка» внушительная,. Так что, на наш взгляд, ожидать чуда здесь не стоит. П1 с форой (-1) за коэффициент 1.73 смотрится заманчиво. Слишком уж велика в разница в исполнительском мастерстве.



Статистика личных встреч, кстати, на нашей стороне. Дело в том, что во всех десяти предыдущих поединках «Манчестер Сити» непременно одерживал победу. При этом общий счёт пяти домашних побед выглядит даже как-то непристойно — 18:3. Не будем мудрить.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги «Манчестер Сити» — «Борнмут» 24 сентября 2020 года

«Манчестер Сити» ударно возобновил новый сезон АПЛ. Вероятно, Гвардиола решит поберечь лидеров перед важной игрой с «Лестером» в третьем туре чемпионата Англии. Но даже при таких раскладах, на наш взгляд, у скромного «Борнмута» шансов мало. Скамейка у хозяев отличная, запас в мастерстве заметен. Статистика личных встреч, к слову, тоже на стороне клуба из Манчестера.



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за коэффициент 1.73.