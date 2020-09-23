«Линкольн» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп справится без Салаха с Мане. Хватит и Минамино

24 сентября «Линкольн Сити» примет «Ливерпуль» в матче 3-го раунда Кубка лиги Англии. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 16.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 7.30.
Букмекерские коэффициенты на матч Кубка лиги «Линкольн» — «Ливерпуль» 24 сентября
Букмекеры считают, что матч Кубка лиги Англии «Линкольн Сити» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.56. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03.
Анализ и прогноз матча Кубка лиги «Линкольн Сити» — «Ливерпуль» (24.09.2020)
В Англии сезон стартовал с места в карьер: наряду с Премьер-лигой включился и Кубок лиги страны. Было сыграно уже два раунда, на носу третий. А это значит, что пришло время для тяжёлой артиллерии: клубов, которые по итогам прошлого сезона попали в еврокубки.
Среди прочих тут действующий чемпион Англии «Ливерпуль». Ему предстоит выезд к скромному представителю Первой лиги страны – третьего по силе английского дивизиона – «Линкольн Сити». Встреча начнётся в 21:45 мск и пройдёт на стадионе «Синсил Банк» в Линкольне.
«Линкольн Сити» по итогам прошлого сезона Первой лиги занял прискорбное 15-е место. В новом сезоне пока что получилось добыть две победы. Одну над «Оксфордом» (2:0), а вторую над «Милтон-Кинс Донс» (2:1). Четыре мяча за две игры с довольно крепкими соперниками (по местным меркам, разумеется) – результат неплохой.
В Кубке лиги «черти» тоже успели пристреляться. Сперва они выбили «Кру Александру» (2:1), а затем порвали «Бредфорд Сити» (5:0). На своём поле они вполне могут доставить неудобства мерсисайдцам, ведь те явно выйдут не в оптимальном составе.
«Ливерпуль» в первом туре английской Премьер-лиги принимал новичка «Лидс Юнайтед». Получилось одержать победу со счётом 4:3. Но тут надо бы сказать, что гости показали крайне яркий футбол, а мерсисайдцы явно могли играть лучше. Строго говоря, им повезло набрать три очка.
Впрочем, затем была игра на выезде с «Челси». Вот тут-то красная машина Юргена Клоппа завелась и победила со счётом 2:0. Правда, лондонцы остались в меньшинстве на 45-й минуте. При этом позже ещё и не реализовали пенальти.
Однако ожидать, что немецкий специалист повезёт основу и к скромному «Линкольн Сити» вряд ли имеет смысл. Во-первых, разница в классе между командами настолько большая, что можно безболезненно сыграть вторым составом. Даже в таком случае шансы пробиться дальше будут выше, чем у оппонента.
Во-вторых, на носу непростая игра в третьем туре АПЛ с лондонским «Арсеналом», который сейчас хорош (шесть очков в двух турах, пять голов). Лишиться по неосторожности или перегружать лидеров тоже нет смысла. Только вот у «Ливерпуля» даже второй состав в прошлом розыгрыше Кубка Англии обыгрывал «Эвертон».
В победе гостей мало сомнений, но вот ждать уничтожения мы бы не стали. На наш взгляд, комбинированная ставка П2 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.08 выглядит довольно интересно. Её и проверим.
Прогноз и ставки на матч Кубка английской лиги «Линкольн Сити» — «Ливерпуль» 24 сентября 2020 года
Скорее всего, Юрген Клопп повезёт к скромному «Линкольн Сити» второй состав. Однако шансов у представителя первой лиги Англии едва ли станет сильно больше. Всё-таки даже не основным составом в прошлом сезоне «Ливерпуль» обыгрывал, например, «Эвертон». В победе гостей сомнений мало, но разгрома не ждём.
Ставка: победа «Ливерпуля» + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.08.
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