«Ростов» — «Маккаби». Прогноз: Карпин и Ерёменко не повторят провал «Динамо» в Лиге Европы

24 сентября состоится матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Ростов» — «Маккаби Х», букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ростова» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех «Маккаби» оценён букмекерами коэффициентом 4.00. Поставить на ничью предлагают за 3.50
Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Ростов» — «Маккаби Х» 24 сентября
Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Ростов» — «Маккаби Хайфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на обе забьют можно за 1.98.
Анализ и прогноз матча квалификации ЛЕ «Ростов» — «Маккаби Хайфа» (24.09.2020)
Мировой футбол постепенно возвращается в привычную колею. В начале сентября состоялась первая международная пауза после пандемии коронавируса, набирают обороты национальные первенства. В самом разгаре квалификации еврокубков, а там и до групповых стадий недалеко.
Лиге чемпионов традиционно отдали вторник и среду, а Лиге Европы достался четверг. Пришло время третьего квалификационного раунда, который будет состоять из одного матча. Хозяин поля определяется жеребьёвкой. 90 минут, победитель забирает всё. В случае ничьей — дополнительное время и серия пенальти.
С третьего раунда в борьбу вступает «Ростов». 24 сентября на своём поле он сразится с «Маккаби» из Хайфы, начало — в 19:30 мск. Клуб из Израиля начал с первой отборочной стадии, добыв две непростые победы. Для начала в родных стенах разобрался с «Железничаром» из Сараево (3:1).
Боснийцы открыли счёт, но тут же пропустили в ответ. Исход поединка решил отрезок в середине второго тайма, когда хозяева забили два мяча за семь минут. Ответить на такой удар гости не смогли. А на прошлой неделе досталось казахстанскому «Кайрату», за который выступает легенда РПЛ Вагнер Лав.
Встреча выдалась абсолютно равной. Соперники обменялись голами в первом тайме (у алмаатинцев отличился как раз Вагнер), после чего игра могла качнуться в обе стороны. Больше повезло хозяевам — они вернули лидерство в середине второго тайма и смогли его отстоять (2:1).
Состав у «Маккаби» довольно средненький. Есть несколько футболистов сборной Израиля, а самые известные легионеры — опытный форвард сборной Австралии Никита Рукавица (выступал в «Герте»), голландец Янник Вилдсхют (пять лет провёл в Англии) и воспитанник «Реала» Хосе Родригес, который так нигде толком и не заиграл.
Вполне логично, что на своём поле «Ростов» идёт у букмекеров фаворитом. Предыдущие стадии «зелёные» проводили в родных стенах, получится ли показать себя в гостях — большой вопрос. Жёлто-синие в последнее время показывали неплохой футбол и не проигрывали в РПЛ с третьего тура (да и там смотрелись никак не хуже «Динамо»).
Правда, с голами существуют большие проблемы. Моменты создаются, а вот реализация оставляет желать лучшего. Достаточно вспомнить матч с «Локомотивом». Зато времени на отдых и подготовку имелось предостаточно: «Ротор» получил техническое поражение из-за коронавируса, подопечные Валерия Карпина не выходили на поле девять суток.
Самое то, чтобы полностью восстановиться и в то же время избежать проблем с тонусом. А вот чемпионат Израиля из-за новой волны коронавируса пока встал на паузу. Впрочем, больших проблем этот факт принести не должен: 17 сентября «Маккаби» играл с «Кайратом», у него была неделя.
Ждём нервного и плотного футбола, при котором голов вряд ли будет много. Дончане в прошлом сезоне забивали и пропускали в промышленных масштабах, а сейчас за семь матчей РПЛ ни разу не пробили планку тотала. Больше того — даже ставка «обе забьют» доехала лишь однажды (1:1 с «Краснодаром»).
Израильтяне на выезде вряд ли станут форсировать события, всё же по уровню исполнителей они ростовчан никак не превосходят. Хозяева будут владеть территорией, но без перегибов, ведь пропустить контратаку и получить 0:1 в дебюте никому не надо.
Тотал меньше 2.5 мяча за 1.70 смотрится нормально, также можно подумать о ставке «гол в первые 32 минуты — нет» за 2.33. Комбинированный вариант — 1Х + тотал меньше 2.5 гола, на него дают 2.15. У «Ростова» есть всё для прохода в раунд плей-офф, но для этого нужно обойтись без потери концентрации. Наказывать за ошибки «зелёные» умеют.
Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Ростов» — «Маккаби Х» 24 сентября 2020 года
«Маккаби» выбил из квалификации двух соперников, но в обоих случаях играл дома и не имел заметного преимущества. На своём поле «Ростов» справедливо идёт фаворитом: состав как минимум не хуже, плюс большой срок на восстановление из-за технического поражения «Ротора». Думается, гости отдадут территорию и будут караулить контратаки. Жёлто-синие в последнее время забивают немного, зато и в защите действуют надёжно. Возьмём 1Х через общий низ.
Ставка: «Ростов» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.15.
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