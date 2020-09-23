«Санкт-Галлен» — АЕК. Прогноз: Каррера не пустит старую боль «Спартака» в Лигу Европы

24 сентября состоится матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Санкт-Галлен» — АЕК. Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз и считают фаворитом гостей: поставить на победу АЕКа в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех «Санкт-Галлена» оценён букмекерами коэффициентом 3.40. Поставить на ничью предлагают за 3.42.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Санкт-Галлен» — АЕК 24 сентября

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Санкт-Галлен» — АЕК Афины не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на обе забьют можно за 1.83.

Анализ и прогноз матча квалификации ЛЕ «Санкт-Галлен» — АЕК Афины (24.09.2020)

Мировой футбол постепенно возвращается в привычную колею. В начале сентября состоялась первая международная пауза после пандемии коронавируса, набирают обороты национальные первенства. В самом разгаре квалификации еврокубков, а там и до групповых стадий недалеко.

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Лиге чемпионов традиционно отдали вторник и среду, а Лиге Европы достался четверг. Пришло время третьего квалификационного раунда, который будет состоять из одного матча. Хозяин поля определяется жеребьёвкой. 90 минут, победитель забирает всё. В случае ничьей — дополнительное время и серия пенальти.



В Санкт-Галлене местный одноимённый клуб сразится на стадионе «Кибунпарк» с АЕКом. Эта пара наверняка будет интересна болельщикам «Спартака». Со швейцарцами всё понятно: конец августа 2013 года, раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, 1:1 в гостях и 2:4 на своём поле. Подопечные Валерия Карпина остались без еврокубков.



А АЕК по-прежнему тренирует бывший наставник красно-белых Массимо Каррера. И делает это успешно: в чемпионате Греции удалось занять третье место (рассчитывать на большее было сложно из-за большого отставания к моменту назначения), а в Кубке страны дошли до финала.

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Обе команды стартуют в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда. В этом и вся суть — у соперников наверняка будут проблемы с тонусом. «Санкт-Галлен» провёл в новом сезоне всего один официальный матч, одолев на своём поле «Сьон» со счётом 1:0. До этого отбегал четыре товарищеские встречи, пропустил 12 мячей и потерпел 3 поражения.



АЕК сыграл два поединка. 12 сентября состоялся долгожданный финал Кубка Греции. Клуб из Афин уступил «Панатинаикосу» со счётом 0:1, хотя оставил приятное впечатление. Действующий чемпион быстро открыл счёт, после чего подопечные Массимо Карреры владели инициативой и создали достаточно моментов. Подвела реализация.



Спустя неделю отыгрались в национальном первенстве на «Панетоликосе» (2:0). Состав у жёлто-чёрных интереснее: несколько футболистов сборной Греции, легенда «Барселоны» Дмитрий Чигринский, экс-игрок «Рубина» Марко Ливая, большое число португальцев в полузащите и группе атаки.

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Забивает АЕК много и со вкусом, не стесняется действовать первым номером. Напрягает только место проведения встречи, всё же на выезде греческие клубы традиционно играют заметно хуже. А в остальном перевес в котировках в пользу подопечных Массимо Карреры выглядит логично.



Брать ли П2 за 2.15 — дело вкуса, всё же на своём поле «Санкт-Галлен» способен упереться и забить парочку. Мы бы выбирали между проходом АЕК за аккуратный коэффициент 1.61 и ИТБ 1.5 гола АЕК за 2.19. В прошлом сезоне чемпионата Швейцарии, например, хозяева пропустили больше всех из топ-6. Так что моменты у греков будут.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Санкт-Галлен» — АЕК Афины 24 сентября 2020 года

АЕК обладает хорошей группой атаки и не стесняется действовать первым номером, много забивает. «Санкт-Галлен» уступает по уровню исполнителей и провёл всего один официальный матч в сезоне, а в четырёх контрольных поединках потерпел три поражения, пропустив 12 раз. Шансы подопечных Массимо Карреры тут повыше.

Ставка: ИТБ 1.5 гола АЕК за 2.19.