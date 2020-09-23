«Милан» — «Будё-Глимт». Прогноз: Ибрагимович и Ребич не станут напрягаться в Лиге Европы

24 сентября «Милан» примет «Будё-Глимт» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 8.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.25.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Милан» — «Будё-Глимт» 24 сентября

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Милан» — «Будё-Глимт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43.

Анализ и прогноз матча квалификации ЛЕ «Милан» — «Будё-Глимт» (24.09.2020)

В новом сезоне Лиги Европы пришло время третьего квалификационного раунда. Однако и тут есть масса достойных команд, которые не сумели попасть напрямую в групповой этап по итогам национальных первенств. Среди прочих выделяется итальянский «Милан».

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Миланцы уже успели миновать второй отборочный раунд в квалификации Лиги Европы. На следующей стадии им предстоит домашняя игра с норвежцами из «Будё-Глимт». Встреча начнётся в 21:30 мск и пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.



Во втором раунде отбора в Лиге Европы «россонери» гостили у гордого ирландского «Шэмрок Роверс». Главный тренер Стефано Пиоли привёз достаточно боевой состав вместе с лидерами в лице Ибрагимовича и Чалханоглу. Собственно, каждый и забил по голу. В итоге уверенно победили со счётом 2:0.



«Будё-Глимту» пришлось играть два отборочных матча, чтобы добраться до третьего. Клубу несколько повезло: в обоих случаях он играл у себя дома с двумя соперниками из Литвы. Сперва разобрал на винтики «Кауно Жальгирис» из Каунаса (6:1), а затем уверенно переиграл «Жальгирис» из Вильнюса (3:1).

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В родной норвежской Элитсерии «Глимт» рубится уже давно. За 18 сыгранных туров он одержал 16 побед и скатал только две ничьи. Поражений, собственно, не было. Поразительно, но при этом получилось забить целых 65 мячей (то есть в среднем больше трёх с половиной штук за поединок), а пропустить только 20.



Соперник довольно серьёзный, но это по меркам чемпионата Норвегии. Понятно, что «Милан», имеющий колоссальный опыт выступления в еврокубках и обладающий добротной группой мастеровитых футболистов, просто обязан проходить норвежского вице-чемпиона. В победе итальянцев практически нет сомнений.



«Россонери» уже успели разогреться после простоя. Сперва игра с «Шэмрок Роверс» в Лиге Европы, а затем — с «Болоньей» на своём поле в первом туре Серии А. Во втором случае, к слову, они тоже победили со счётом 2:0. Таким образом, с учетом прошлого сезона итальянская команда не проигрывает уже 15 официальных матчей кряду. Подобного в исполнении «Милана» давненько не видели.

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Однако ждать уничтожения мы бы здесь не стали. Да, между соперниками заметная разница в классе. Да и на стороне миланцев родные стены (пусть и пустые). Но «Будё-Глимт» уже дошёл до третьего квалификационного раунда, терять ему нечего. Вполне может дать отпор.



На наш взгляд, стоит проверить комбинированную ставку П1 + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 2.23. Для спокойного прохода в следующую стадию итальянцам хватит и двух-трёх голов, а сенсация от норвежцев едва ли будет. Ждём победы фавориты на классе, без траты лишних сил.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Милан» — «Будё-Глимт» 24 сентября 2020 года

«Будё-Глимт» в чемпионате Норвегии проводит сумасшедший сезон: громит всех и вся, лидирует с солидным отрывом. Однако понятно, что против «Милана» будет крайне трудно сохранить лицо. За итальянцев заметная разница в классе, родные стены и мощный подбор мастеровитых футболистов. Уничтожения не ждём, но шансов у норвежцев очень мало.



Ставка: победа «Милана» + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 2.23.