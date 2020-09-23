Исраэль Адесанья – Пауло Коста на UFC 253. Чем закончится весовая гонка?

В ночь с 26 на 27 сентября на турнире UFC 253 сразятся Исраэль Адесанья и Пауло Коста. По словам президента UFC Дейны Уайта, этот поединок может претендовать на звание боя года. В среднем весе уж точно. Начало боя – не ранее 07:20 27 сентября по московскому времени. Выходец из кикбоксинга против самого мощного бойца среднего веса. Рассказываем о ставках и прогнозах, которые приготовили букмекерские конторы на этот бой.

Когда дата боя Исраэль Адесанья – Пауло Коста

Поединок Адесанья — Коста в рамках турнира UFC 253 пройдёт рано утром 27 сентября по московскому времени. Начало боя – не ранее 07:20 мск. Поединок состоится в ОАЭ, на острове Яс или «Бойцовском острове». Базироваться бойцы и персонал промоушена будут в специально построенном комплексе, который включает в себя всё необходимое для проведения турниров. Как уже все привыкли в последнее время, турнир пройдет без зрителей.

31-летний Адесанья – боец нигерийского происхождения, но выступает он за Новую Зеландию. Там боец живет и тренируется. В октябре 2019 года он стал чемпионом UFC в среднем весе, бой против Косты для него – вторая защита титула.

Бразильскому средневесу 29 лет, и на его счету 13 побед подряд. Правда, Коста не выходил в октагон практически год. Всему виной травма колена.

Где смотреть прямую видео трансляцию боя Адесанья – Коста

Прямую трансляцию все боев турнира можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass, а также в видеосервисах Wink и More.tv и на телеканале UFC ТВ, который также доступен у оператора Триколор. Предварительный кард стартует в 03:00 мск 27 сентября.

Полный кард турнира UFC 253

В рамках вечера единоборств 253 запланированы 9 боев. Главный из них – схватка Исраэля Адесаньи и Пауло Косты. Кроме того, за пояс чемпиона в полутяжелом весе сразятся Доминик Рейес и Ян Блахович. Российским поклонникам единоборств будут интересны два боя с участием наших спортсменов. В полулегком весе Зубайра Тухугов будет драться с Хакимом Даводу. Хадису Ибрагимову предстоит бой против Данило Маркеса. Вот полный кард турнира.

Основной кард



Исраэль Адесанья (19-0) — Пауло Коста (13-0)

Ян Блахович (26-8) — Доминик Рейес (12-1)

Кай Кара-Франс (21-8) — Брэндон Ройвел (11-4)

Кэтлин Виейра (10-1) — Сиджара Юбэнкс (6-4)

Хаким Даводу (11-1-1) — Зубайра Тухугов (19-4).



Предварительный кард



Алекс да Силва (21-2) — Брэд Ридделл (8-1)

Джейк Мэттьюс (16-4) — Диего Санчес (30-12)

Людовит Клейн (16-2) — Шейн Янг (13-4)

Алекса Камур (6-0) — Уильям Найт (8-1)

Хуан Эспино (9-2) — Джефф Хьюз (10-3)

Хадис Ибрагимов (8-3) — Данило Маркес (9-2)

Коэффициенты и ставки на бой Адесанья – Коста

По оценке букмекеров, фаворит поединка — Адесанья. Поставить на его победу в букмекерской компании «Фонбет» можно с коэффициентом 1.57. Это примерно 61% вероятности. Шансы Косты аналитики оценили коэффициентом 2.50 (37%). На ничейный исход боя можно сделать ставку с коэффициентом 55.00. Это около 2% вероятности.

Поставить на то, что в бою будет минимум 3 раунда, можно за 1.50 (60% вероятности). За 2.50 (40%) можно сделать ставку на то, что поединок завершится до истечения третьего раунда.

Форма Исраэля Адесаньи и Пауло Косты

31-летний Адесанья – выходец из кикбоксинга, на его счету несколько поединков и в профессиональном боксе. В UFC у него 19 побед, а в октябре 2019 года, после победы над Робертом Уиттакером, он стал чемпионом. Бой против Косты должен был состояться еще в марте, но из-за травмы бразильца против Адесаньи в октагон вышел кубинец Йоэль Ромеро. Адесанья победил единогласным решением судей.

Что до Косты, то он победил Ромеро еще в августе 2019 года (тоже единогласным решением), а затем залечивал серьезную травму. Бразилец – самый мощный боец в среднем весе. Правда, ему не хватает выносливости, поэтому физическая сила тут играет ему как в плюс, так и в минус.

Бой пройдет под знаком сгонки веса – оба бойца охотно информируют поклонников в соцсетях о том, как проходит подготовка. У Адесаньи все идет своим чередом – за трое суток до взвешивания осталось согнать менее 4 килограмм. А вот у Косты задача куда серьезнее – на 11 сентября он сообщил, что весит 95 кг. То есть за две с небольшим недели ему предстояло скинуть 16 килограмм. Непростая задача.

В плане трэштока бойцы тоже друг друга стоят. В ходе подготовки к бою Адесанья назвал соперника передутым воздушным шаром и подражателем Рики Мартина. Коста в долгу не остался, обозвав Исраэля худощавым клоуном. В бою за свои слова придется отвечать обоим.

Прогнозы экспертов на бой Исраэль Адесанья – Пауло Коста

Специалисты склоняются к победе Адесаньи, отмечая у Косты ряд недостатков. Так, аналитик Дэн Харди назвал бразильца «безрассудным бойцом с мышцами».

«Настолько ли опасен Пауло Коста? Я думаю, что в стойке он просто более безрассудная версия Йоэля Ромеро. Я не думаю, что он доставит проблемы Адесанье, Уиттакеру или Тиллу. Но если он поймает вас… Тут всегда будет это «если».

Это как в случае с Дерриком Льюисом. Если он не сможет вас поймать и нокаутировать, то вы заставите выглядеть его глупо. Все три вышеназванных бойца способны сделать из Пауло Косты пауэрлифтера, случайно попавшего в октагон. Пауло Коста в действительности пауэрлифтер, если его сравнивать с этими мастерами смешанных единоборств», — заявил Харди.

К победе Адесаньи склоняется и боец UFС Роберт Уиттакер.

«Навыков Адесанья более чем достаточно, чтобы защитить свой титул. Он очень техничен. Но нужно помнить, что Коста очень опасен. Он взрывной, у него огромное кардио. Его удары очень сильные. Стоит только взглянуть на его габариты: он огромный. И все же Адесанья победит», — отметил Уиттакер.

Стивен Томпсон прогнозирует победу новозеландца во втором или третьем раунде, но отмечает стойкость Косты.

«Честно говоря, я не считаю Пауло Косту техничным ударником. Скорее, он рубака. Мы видели, как он ломал противников одного за другим. Он сломал ментально Юрайю Холла, парень сдался посреди боя… А вот у такого парня как Адесанья, есть возможность финишировать Косту во втором или третьем раунде. Иззи — это контрпанчер, который ждет ошибки противника, и пользуется ею. Так что Коста подходит его стилю лучше всего. Коста агрессивно идет вперед, с размашистыми ударами, в его технике много небрежных движений, а потому такому контрударнику как Иззи будет легко сделать шаг назад и ударить навстречу правой или левой рукой. Примерно то же он делал с Уиттакером. А Роберт Уиттакер, пожалуй, побыстрее Косты будет.

Единственное, что есть у Пауло Косты — это его стойкость. Его очень трудно нокаутировать. Но думаю, что после первого раунда, если Иззи удастся замедлить Косту, а потом он будет разбирать его своими контратаками. Так что я выбираю Адесанью в этом бою», — подчеркнул Томпсон.



А на кого ставите в бою Адесанья – Коста вы? Еще есть время подумать и сделать лучшую ставку!