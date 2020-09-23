«Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз: нет Гранлунда — нет голов. Гатиятулин удивит в Уфе

Уфимцы остались без лидера и уже успели проиграть на своём льду ХК «Сочи».

24 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Салавата» в основное время можно с коэффициентом 2.06, успех «Трактора» идёт за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «СЮ» — «Трактор» 24 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» 24 сентября не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.01, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.90. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20. Гол на первой минуте идёт за 15.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» (24.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Позади всего три недели, а сезон уже находится на пороге коллапса.

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Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс», 30 положительных тестов на коронавирус выявлены в «Локомотиве». Начали перенос игр у рижского «Динамо», СКА выставил молодёжный состав на поединок с «Сибирью».

Впрочем, первенство пока не приостановили, хотя переносов стало многовато. На четверг, 24 сентября, запланировано пять встреч. Две из них стартуют в 17:00 мск. В Уфе местный «Салават Юлаев» будет выяснять отношения с «Трактором». Хозяев проблемы с коронавирусом также не обошли стороной.

Предварительно диагноз COVID-19 подтверждён у трёх человек, главного тренера Томи Лямся и двух хоккеистов — Данилы Башкирова с Маркусом Гранлундом. Все остальные здоровы, поэтому ни о каких переносах речи не идёт. Тем не менее потеря форварда из Финляндии крайне весома.

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Гранлунд набрал 12 (6+6) очков в восьми играх сезона и натурально тащил на себе команду. Филипа Ларсена по-прежнему нет, так что теперь «зелёным» приходится обходиться сразу без двух ключевых исполнителей. Первое звено разбито и неизбежно теряет в эффективности, большинство тоже просядет.

Собственно, «СЮ» уже успел провести один матч после неприятных известий. И проиграл на своём льду ХК «Сочи» со счётом 2:3. Напрочь проспал дебют, получил 0:3 к концу 33-й минуты, после чего добавил и вполне мог зацепить очки. Забросили две шайбы, не дожали в концовке.

«Трактор» добился заметного прогресса по сравнению с предыдущим сезоном. Исправно набирает очки и уверенно входит в зону плей-офф. Работа Анвара Гатиятулина даёт плоды, хотя стабильности пока не хватает. Вслед за серией из трёх побед последовало поражение на своём льду от «Северстали» (0:1).

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Челябинцы выглядели очень бледно и даже вяло, без спасений Ивана Федотова всё могло бы закончиться гораздо раньше. А так «мишки» оставались в седле до заключительных секунд встречи, но пробить Владислава Подъяпольского всё же не сумели. Отдыхать некогда — уже спустя сутки придётся снова выходить на лёд.

Букмекеры отдают заметное преимущество «Салавату». В принципе, фактор своего льда не стоит сбрасывать со счетов, но вообще перекос в линии кажется чрезмерным. Без Гранлунда созидание будет даваться «зелёным» с большим трудом, а у гостей полный порядок в обороне. В восьми поединках они лишь однажды получили больше двух шайб.

Было это на самом старте сезона, 1:3 от «Автомобилиста». Там здорово начудил Иван Федотов, пропустивший три шайбы с 18 бросков. В семи последующих встречах они пропустили лишь девять раз. Потому ИТМ 2.5 шайбы «Салавата Юлаева» за 1.88 смотрится замечательно. Альтернатива — Х2 за 1.86.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» 24 сентября 2020 года

«Салават Юлаев» остался без Маркуса Гранлунда и уже успел проиграть на своём льду ХК «Сочи». Без техничного финна созидание неизбежно просядет, да и в большинстве забивать будет сложнее. А «Трактор» вот уже семь матчей подряд пропускает не более двух шайб. Возьмём ИТМ 2.5 гола «СЮ» за 1.88.

Ставка: ИТМ 2.5 гола «Салавата Юлаева» за 1.88.