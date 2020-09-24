«Бавария» — «Севилья». Прогноз на матч: Левандовски — царь, Нойер — стена, Флик — гений

24 сентября «Бавария» сразится с «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом мюнхенцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех команды из Севильи оценён букмекерами коэффициентом 8.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.00.
Коэффициенты букмекеров на матч за Суперкубок УЕФА «Бавария» — «Севилья» 24 сентября
Букмекеры уверены, что матч Суперкубка УЕФА «Бавария» — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.31, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.32. Если забьют немцы, сыграет коэффициент 1.03. Гол испанцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48.
Анализ и прогноз матча Суперкубка УЕФА «Бавария» — «Севилья» (24.09.2020)
Обычно матч за Суперкубок УЕФА открывает новый еврокубковый сезон. Однако из-за коронавируса привычное положение вещей пришлось менять. В одноматчевом противостоянии за трофей сойдутся победитель Лиги чемпионов немецкая «Бавария» и победитель Лиги Европы испанская «Севилья».
Встреча начнётся в 22:00 мск и пройдёт в столице Венгрии Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». На трибунах наконец-то не будет пустоты. В конце августа исполком УЕФА решил, что до матча будут допущены болельщики. Правда, только 30% от общего количества посадочных мест, но спасибо и на этом.
Всерьёз рассматривать баланс сил в поисках фаворита даже как-то неловко. Мюнхенцы уже доказали, что являются лучшим клубом Европы. Назначение Ханса-Дитера Флика принесло феноменальные плоды: потрясающая победная серия в Бундеслиге, те самые 8:2 в Лиге чемпионов, требл.
Новый сезон — старая эффективность. «Бавария» в первом официальном матче стёрла с поля несчастный «Шальке», забив тому аж восемь голов. Серж Гнабри оформил хет-трик, Роберт Левандовски добавил к двум результативным передачам один точный удар, а Лерой Зане в дебютном поединке смог отличиться и дважды помочь партнёрам. Всё это за 72 минуты.
Причём действующий чемпион Германии даже не вспотел, поскольку интрига прожила недолго. Тренерский штаб заменил ключевых футболистов, а второй тайм по сути напоминал тренировку. Достаточно сказать, что «горняки» за 90 минут сообразили всего один удар в створ.
Тот матч состоялся ещё 18 сентября, то есть на подготовку имелась почти неделя. Расклад идеальный: команда прогрелась, отвела душу и сходу получила дополнительную уверенность, но ни о какой усталости не может быть и речи. А это значит, что «Севилью» в Будапеште ждут очень долгие 90 минут.
Вопросов к испанскому клубу гораздо больше. Дело в том, что он до сих пор не провёл ни одного официального матча после отпуска, поскольку получил дополнительный отдых от боссов Ла Лиги. В каком физическом состоянии сейчас находятся подопечные Хулена Лопетеги, понять сложно, ведь опираться на товарищеские игры практически бесполезно.
Как ни крути, а шансы «Баварии» кажутся гораздо более весомыми. Разница в уровне исполнительского мастерства более чем солидная, фора в тонусе вопросов не вызывает. Думается, мюнхенцы постараются провернуть свой любимый трюк с агрессивным дебютом, чтобы быстро получить преимущество и поставить соперника в некомфортное положение.
Мы бы выбирали между голом в первые 15 минут за 2.50 и победой «Баварии» с форой (-1) в первом тайме за дивный коэффициент 2.65. Если вы считаете риск чрезмерным, рассмотрите обычную П1 в первом тайме за вполне достойные 1.75. «Шальке» получил первую пробоину уже на четвёртой минуте.
Прогноз и ставки на матч Суперкубка УЕФА «Бавария» — «Севилья» 24 сентября 2020 года
«Бавария» доказала, что не растеряла мощь за время каникул: накануне она разнесла «Шальке» со счётом 8:0. Расклад идеален — с ходу обрели уверенность и повеселились, но усталости взяться неоткуда. Тот матч состоялся ещё 18 сентября, а сезон только стартовал. «Севилья» же до сих пор не провела ни одной официальной игры, так что 90 минут в Будапеште наверняка окажутся для испанцев очень долгими.
Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) в первом тайме за 2.65.
- 24 сентября 2020
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 23 сентября 2020
-
21:45
-
21:15
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:27
-
10:00
-
09:45