«Бавария» — «Севилья», «Ростов» — «Маккаби» и другие матчи. На что ставить 24 сентября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 24 сентября.

На что ставить в футболе 24 сентября

Главный матч дня – встреча за Суперкубок УЕФА между «Баварией» и «Севильей». Игра начнётся в 22:00 мск. Немцы – фавориты, но испанцам не привыкать быть в статусе андердога.



Множество матчей пройдёт в квалификации Лиги Европы. В 19:30 мск начнётся игра «Ростова» и «Маккаби» из Хайфы. Победитель, скорее всего, сыграет с грозным «Тоттенхэмом».



Если реальный футбол вас сегодня не устраивает, можно сделать ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой, никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 24 сентября

В КХЛ запланированы 5 встреч, следить за ними можно начиная с 17:00. «Металлург» примет «Витязь», а «Салават Юлаев» сыграет с «Трактором». Кроме того, пройдут матчи «Торпедо» — «Амур», «Сочи» — «Динамо» Москва и ЦСКА – «Северсталь».



Если не КХЛ, то можно поставить на игры ВХЛ или чемпионатов Беларуси и Швеции.

На что ещё ставить 24 сентября

Завтра ночью можно будет последить за четвёртой игрой серии НБА «Денвер» — «Лейкерс». Сейчас Леброн Джеймс и его команда ведут 2-1. 4 матча пройдут в чемпионате Испании по баскетболу, ещё одна игра в чемпионате Литвы. А в Лиге чемпионов ФИБА идёт квалификационный турнир.



На «Ролан Гаррос» на этой неделе проходит квалификация. Можно последить за борьбой за право сыграть в основной сетке соревнований.

В волейболе на четверг запланированы 3 матча в квалификации мужской Лиге чемпионов, букмекеры принимают ставки на эти мини-турниры.

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти ставку по вкусу!



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