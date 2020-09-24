«Автомобилист» — «Динамо Мн». Прогноз: Дацюк, Коварж и Трямкин не справятся с Козуном

25 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Динамо Минск». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 1.62, успех «Динамо» идёт за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Динамо Мн» 25 сентября

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Динамо Мн» 25 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.43, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.90. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.00. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Автомобилист» — «Динамо Минск» (25.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Позади всего три недели, а сезон уже находится на пороге коллапса.

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Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс», 30 положительных тестов на коронавирус выявлены в «Локомотиве». Начали перенос игр у рижского «Динамо», СКА выставил молодёжный состав на поединок с «Сибирью».

Впрочем, первенство пока не приостановили, хотя переносов стало многовато. На пятницу, 25 сентября, запланированы три матча (остальные, похоже, перенесут). Самый ранний из них стартует в 17:00 мск в Екатеринбурге, где местный «Автомобилист» на арене «Уралец» будет выяснять отношения с минским «Динамо».

Соперники однозначно могут занести старт сезона в свой актив. Подопечные Билла Питерса держат планку и остаются единственной командой лиги, набиравшей очки абсолютно в каждом поединке. На их счету шесть побед (пять в основное время и одна в овертайме), а также два поражения за пределами 60 минут.

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Обе неудачи получились довольно обидными, ведь нанесли их середняки. В обоих случаях дело завершилось со счётом 3:4, вот только с «Торпедо» всё решилось в серии буллитов, а с «Витязем» — в овертайме. Оба раза соперники действительно смотрелись интереснее, так что жаловаться особенно не на что.

Качество хоккея накануне действительно разочаровало: очень много удалений, большой процент брака. А ещё травма Дэна Секстона. Но это рабочие моменты. Скорее всего, просто не хватило сил и эмоций после мясорубки с «Авангардом», где тоже пришлось играть овертайм. Команда имела 2,5 дня на восстановление и наверняка исправит ошибки.

Минчане продолжают приятно радовать. 10 очков в семи встречах — отличный показатель. Оба поражения получились на тоненького от крепких оппонентов — 3:4 с «Салаватом Юлаевым» и 4:5 с «Ак Барсом». По качеству игры «зубры» не уступали, однако исполнительское мастерство сказывалось.

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Сейчас клуб из Беларуси идёт на серии из трёх побед, причём соперники были вполне крепкими. Сперва досталось «Спартаку» (4:3 ОТ), затем — «Витязю» (4:2), а на десерт — «Сибири» (5:4). Атака великолепная, никаких проблем с голами нет, большинство крайне эффективно. Результат — третье место на Западе.

Удивительно, что букмекеры категорически не верят в гостей. Они должны быть свежими, поскольку не выходили на лёд с 21 сентября. И ещё не проигрывали в нынешнем сезоне с разницей более чем в одну шайбу. Брать ли Х2 за 2.36 — дело вкуса, а вот П2 с форой (+1.5) за 1.81 и ИТБ 2 гола «Динамо» за 1.87 смотрятся здорово. Просто так «зубры» фаворита не отпустят.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Автомобилист» — «Динамо Мн» 25 сентября 2020 года

«Автомобилист» разочаровал в предыдущем матче, а минское «Динамо» идёт на серии из трёх побед и отдыхало с 21 сентября. Никаких проблем с энергией у гостей быть не должно, а с разницей больше чем в одну шайбу они пока не проигрывали. Шансы уральцев действительно выше, но «зубры» просто так из Екатеринбурга не уедут.

Ставка: победа «Динамо» с форой (+1.5) за 1.81.