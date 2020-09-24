«Ганновер» нацеливается на выход в элиту, а соперник в прошлом сезоне бился за выживание.

«Оснабрюк» — «Ганновер». Прогноз: Яка Бийол останется на лавке, но красным это не помешает

25 сентября состоится матч 2-го тура второй немецкой Бундеслиги «Оснабрюк» — «Ганновер». Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Ганновера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех «Оснабрюка» оценён букмекерами коэффициентом 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч второй Бундеслиги «Оснабрюк» — «Ганновер»

Букмекеры уверены, что матч второй немецкой Бундеслиги «Оснабрюк» — «Ганновер» 25 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.83, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.08. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.68.

Анализ и прогноз матча второй Бундеслиги «Оснабрюк» — «Ганновер» (25.09.2020)

Вторая Бундеслига вернулась синхронно с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Играть здесь начали 18 сентября, первый тур растянулся на четыре дня. А неделей раньше клубы стартовали в первом раунде Кубка Германии. Все уже провели по два официальных матча.

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Этого вполне достаточно, чтобы прогреться и войти в колею. Результативность в первом туре оказалась привычно высокой: обошлось без нулевых ничьих, лишь в одном поединке ограничились одним голом. 25 сентября двумя встречами стартует второй тур, обе начнутся в 19:30 мск.

В Оснабрюке местный одноимённый клуб на стадионе «Оснатель-Арена» будет выяснять отношения с «Ганновером». Соперники провели первый тур вполне успешно, а теперь постараются развить успех. Для российских любителей футбола красные представляют особый интерес из-за перехода Яки Бийола.

Немецкий клуб арендовал словенского футболиста у ЦСКА на один сезон с правом выкупа. Сам игрок говорит, что ему на новом месте очень нравится, ведь до тренировочной базы можно добраться за 10 минут без каких-либо пробок. Первый тур он, ясное дело, пропустил, поскольку переход состоялся только 18 сентября.

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Тренерский штаб полностью доволен работой Бийола на первых тренировках. Задача ответственная — заменить Вальдемара Антона, который ушёл на повышение в «Штутгарт» за € 4 млн. В то же время на игру с «Оснабрюком» Яку в стартовый состав не поставят, хотя тот хорошо готов физически.

Дело не только в нехватке взаимопонимания с партнёрами. Кенан Кочак просто не хочет менять состав, который добыл победу в первом туре над «Карлсруэ» (2:0). Скорее всего, принадлежащий ЦСКА полузащитник появится на поле после перерыва в случае необходимости.

«Оснабрюк» начал с гостевой ничьей против «Гройтер Фюрт» (1:1), что тоже вполне недурно. Котировки букмекеров выглядят логично. «Ганновер» великолепно выглядел после рестарта предыдущего сезона и теперь всерьёз намеревается подняться в элитный дивизион, а вот хозяева до последнего боролись за выживание.

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Преимущество по уровню исполнителей на стороне красных, статистика очных встреч — тоже. В прошлом году они набрали четыре очка из шести возможных — 4:2 в гостях и 0:0 на своём поле. П2 за отличный коэффициент 2.12 выглядит вполне нормально, вариант помягче — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.93.

На своём поле «Оснабрюк» заметно опаснее, много он не пропускает. Кроме того, этот клуб в прошлом розыгрыше второй Бундеслиги стал одним из самых миролюбивых. Так что подстраховаться на случай нерезультативной ничьей лишним не будет.

Прогноз и ставка на матч второй Бундеслиги «Оснабрюк» — «Ганновер» 25 сентября 2020 года

Состав у гостей заметно крепче, уровень амбиций тоже: «Ганновер» нацеливается на выход в Бундеслигу а «Оснабрюк» в прошлом сезоне до последнего бился за выживание. В то же время хозяева очень часто играют вничью, а на своём поле пропускают они не так много. Возьмём Х2 через общий низ, коэффициент близок к двойке.

Ставка: «Ганновер» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.93.