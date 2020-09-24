Доминик Рейес — Ян Блахович. Прогноз на бой UFC: долгая битва за оставленный Джонсом титул

Бой Доминик Рейес — Ян Блахович состоится 27 сентября 2020 года. Поединок в полутяжёлой весовой категории пройдёт в рамках турнира UFC 253. Начало — не ранее 6:30 мск. Букмекеры считают фаворитом Рейеса: поставить на победу Доминика можно с коэффициентом 1.35, успех Блаховича идёт за 3.26. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 51.0.

Прогноз и анализ боя UFC Рейес — Блахович (27.09.2020)

Пока бокс только выходит из спячки, UFC окончательно набрал обороты и вернулся в колею после пандемии коронавируса. В ближайший выходные на Бойцовском острове в Абу-Даби состоится UFC 253. Кард для номерного ивента не самый громкий, и всё же посмотреть там явно будет на что.

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Шумный Зубайра Тухугов подерётся с Хакимом Даводу, а Исраэль Адесанья — с Паулу Костой. Именно поединок средневесов возглавит мероприятие, но любителей смешанных единоборств ждёт ещё один титульный бой. Вакантный чемпионский пояс оспорят Доминик Рейес и Ян Блахович.



Джон Джонс откровенно потерял мотивацию в полутяжёлом весе, предыдущий бой это доказал. Bones отказался от титула из-за отсутствия достойных соперников и заявил о намерении подняться в тяжёлый вес. Собственно, последним оппонентом американца оказался именно Рейес.



Было это в феврале 2020 года, ещё до пандемии. Случившееся смаковали долго и усиленно. Строго говоря, Рейес забрал три раунда, а действующий чемпион — два. Однако судьи присудили победу Джонсу, причём единогласно. Даже президент UFC Дэйна Уайт дал понять, что по его подсчётам сильнее оказался Доминик. Но это уже ничего не изменило.

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Судя по всему, Джонс просто устал выносить дивизион в одну калитку, потому и выглядел против Рейеса довольно бледно. 30-летний американец возглавляет новое поколение в среднем весе (старое оказалось разгромлено предыдущим чемпионом) и выглядит здорово.



Рекорд отличный — 12 побед и одно поражение. Лишь три раза он выигрывал решениями судей, в остальных случаях решал вопрос досрочно. Единственное поражение, естественно, от Джонса. У Рейеса хорошая стойка. В партере он тоже представляет угрозу (две победы удушающими), но основной упор делает на ударную мощь.



В принципе, вполне логично, что букмекеры отдают предпочтение более молодому спортсмену. 37-летний Блахович — ветеран смешанных единоборств, в UFC он выступает с 2014 года. Имеет восемь поражений, однако в восьми предыдущих поединках добыл семь побед.

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Не справился только с опасным бразильцем Тиагу Сантусом. Ту неудачу закрыл тремя победами подряд (пострадали Люк Рокхолд, Роналду Соуза и Кори Андерсон). В октагон в предыдущий раз выходил в середине февраля, когда за три минуты взял реванш у Андерсона — отправил американца в нокаут, получил бонус за лучшее выступление вечера.



Поляк отличается универсальностью — он хорош в партере и опасен в стойке. Боксёрская техника довольно нестандартная, если не сказать корявая. Впрочем, недооценивать её нельзя. Сабмишены у Блаховича поставлены на поток, так что Рейесу придётся действовать осторожнее.



От этого и оттолкнёмся. Логика следующая — спортсмены получают уникальный шанс на чемпионский титул, цена ошибки велика. Для Блаховича это вообще шанс всей карьеры. На первых порах они наверняка перестрахуются и не станут торопиться, потратив определённое время на разведку.

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Благо что бой будет состоять из пяти раундов, времени навалом. На таком фоне логичнее отталкиваться от верха по раундам. На тотал больше 2.5 раунда дают крепкий коэффициент 1.76. Можно даже рассмотреть ТБ 3.5 раунда за 2.20. В остальном всё логично: шансы Рейеса выше, но коэффициент слишком скромный.

Прогноз на бой UFC 253 Доминик Рейес — Ян Блахович 27 сентября 2020 года

Джон Джонс поднимается в тяжёлый вес, Рейес и Блахович разыграют вакантный титул. Шансы американца выше, но коэффициент слишком скромный. Возьмём тотал больше 2.5 раунда. Шанс выпал замечательный, потому форсировать события смысла нет. Оба бойца опасны, а пятираундовый формат позволяет никуда не спешить. Быстрого завершения не ждём.



Ставка: тотал больше 2.5 раунда за 1.76.