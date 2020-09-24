Ставки на голы Дзюбы. Он перепишет рекорды, если не уедет в Европу

Артём Дзюба всегда в центре внимания в футбольной России. Сейчас он капитан и ментальный лидер сборной России, да и «Зенит» уже, кажется, забыл, что это такое – побеждать без Дзюбы. Забивает нападающий много, поэтому совсем неудивительно, что он оказался буквально в нескольких шагах от того, чтобы переписать ряд российских футбольных рекордов. Букмекеры принимают ставки на то, получится ли это у Артёма. Разбираемся в коэффициентах.

Рекорд Веретенникова не устоит

Легендарный футболист «Ротора» 90-х Олег Веретенников уже очень давно держит рекорд по количеству голов в чемпионате России. На его счету 143 забитых мяча. Дзюба приближается с каждым годом. Сейчас на счету форварда «Зенита» 120 голов. Сможет ли нападающий сборной России побить «вечный» рекорд? Букмекеры считают, что да.

Поставить на то, что Дзюба побьёт рекорд Веретенникова, можно с коэффициентом 1.65. Это примерно 58% вероятности. Сделать ставку на то, что достижение волгоградца устоит, можно за 2.10 (42%).

В прошлом сезоне Артём забил в РПЛ 17 голов, в этом сезоне на его счету уже 3. Пара сезонов – и можно говорить о рекорде. Нападающему сейчас 32, продержать себя в тонусе ещё пару лет – задача более чем посильная. Лишь бы не было травм.

Правда, есть ещё момент с гипотетическим отъездом в Европу. Не секрет, что после ЧМ-2018 Дзюба мечтал уехать в Англию. Но полуторалетняя сага, в которой фигурировали «Тоттенхэм», «Вулверхэмптон» и ещё ряд клубов, завершилась ничем. И, похоже, Артём смирился с тем, что уехать не получится. Новый контракт с «Зенитом» тому подтверждение. И неплохой аргумент для тех, кто верит в заочную победу над Веретенниковым.

До Кержакова далеко – но время есть

Александр Кержаков сегодня официально стал главным тренером «Томи», с чем мы его поздравляем. Но куда интереснее, что на сегодня в прошлом нападающий «Зенита», ещё ряда клубов и сборной России держит рекорд по количеству голов за карьеру среди россиян. У Кержакова на счету сейчас 233 забитых мяча. А у Дзюбы – 181. Нетрудно посчитать, что ещё 53 гола – и Артём обойдёт Александра.

Расстояние, конечно, пока солидное, и букмекеры дают на то, что Дзюба побьёт рекорд, 50% вероятности. Равные коэффициенты на то, что это случится или не случится. По 1.85.

Если подумать, то дистанция великовата. Конечно, учитываются все турниры, но за свою карьеру в официальных матчах Дзюба не забивал больше 23 голов за один сезон. В сборной за год максимальный показатель – 9. Даже если форвард пойдёт по верхней планке своей результативности, не снижая её, ему потребуется ещё минимум два сезона. Поэтому, в отличие от Веретенникова, Кержаков может дышать спокойно. Но только пока.

В РПЛ Дзюба – фаворит

Фамилия Дзюбы на самом верху списка букмекеров на звание лучшего бомбардира сезона. Пока, напомним, у Артёма 3 забитых мяча в чемпионате. И это в два раза меньше, чем у неожиданного лидера – Кристиана Нобоа из «Сочи». Эквадорский полузащитник развил невиданную скорострельность на старте чемпионата. А вот остальные конкуренты на расстоянии вытянутой руки.



Поставить на то, что Артём Дзюба станет лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2020/2021, можно с коэффициентом 5.00. Кто может помешать? Аналитики считают, что в первую очередь это партнер Дзюбы по команде Сердар Азмун. Поставить на иранца можно также за 5.00. Недалеко и нападающие «Спартака» Джордан Ларссон и Александр Соболев, на них предлагают коэффициент 7.00. А вот на Нобоа букмекеры дают коэффициент 10.00. Позади лишь 8 туров, всё ещё изменится и не раз. Так что всё в ногах Дзюбы и его партнёров по «Зениту». Как сиюминутные показатели, так и всероссийские рекорды. Будем следить за гонкой Артёма!